Pardubický kraj řeší chybějící stovky milionů na sociální služby. Stát navýšení platů nepokryl

Zastupitelé Pardubického kraje se na svém posledním zasedání zabývali mimo jiné alarmující situací v oblasti financování sociálních služeb. Ze strany státu letos chybí na jejich zajištění více než 100 milionů korun, přičemž klíčovým důvodem je dubnové navýšení platových tarifů pracovníků v sociálních službách, na které Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dosud neposkytlo žádné kompenzace.
Náměstek hejtmana pro sociální péči Pavel Šotola situaci popsal jasně: „Chybějící částka je způsobena především tím, že od 1. dubna platí navýšení platových tarifů v sociálních službách, které nebylo státem nijak pokryto. Zatím máme příslib dotace na 50,4 milionů korun." Zároveň upozornil, že s ohledem na demografický vývoj nestačí jen udržet současný stav, ale je nutné sociální služby dále rozvíjet, na což ale kraj v tuto chvíli prostředky nemá.
Zastupitelé přesto schválili rozdělení dotací, ty jsou však vázány na přislíbené dofinancování z prostředků MPSV. Pardubický kraj se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj přímé péče, tedy na služby poskytované klientům přímo doma nebo v ambulantních zařízeních. Letos podpořil navýšení kapacit pečovatelské služby a osobní asistence, vznik nové pobytové služby pro seniory ve Vendolí a také rozvoj pobytových a odlehčovacích služeb pro osoby s autismem vyžadující specializovanou péči. Tato navýšení kraj financuje z rezervy 21,9 milionu korun, kterou si ponechal po prvním kole dotačního řízení.
Kraj zároveň usiluje o spuštění dvou center duševního zdraví pro děti, konkrétně v Poličce a Chrudimi. Jejich provoz je plánován do poloviny roku 2028 a je podpořen evropskými dotacemi, přičemž kraj hradí deset procent nákladů. Charita Polička obdrží na dvouleté období 12 milionů korun, organizace Amalthea pak 9,5 milionu. Zásadním problémem nicméně zůstává nedostatek dětských psychiatrů. Šotola přiznal, že kraj připravil pro potenciální zájemce různé pobídky, zatím ale bez úspěchu.
Zastupitelé rovněž odhlasovali pětimilionovou dotaci pro Rodinné Integrační Centrum, které v září otevřelo v Lánech na Důlku pobytovou a odlehčovací službu pro klienty s náročným chováním v důsledku poruchy autistického spektra. Dotace pokryje část investice a náklady spojené s rozjezdem provozu.
Zdroj: Pardubický kraj