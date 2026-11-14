Pardubický kraj obnoví gotickou fasádu hradu Rychmburk, zmizí novodobá nástavba za 11 milionů

Hrad Rychmburk na Chrudimsku čeká výrazná proměna. Pardubický kraj se rozhodl odstranit novodobou dvoupodlažní nástavbu na zdejším paláci, která po desetiletí skrývá původní pozdně gotickou fasádu z 30. let 16. století. Předpokládané náklady dosahují 11 milionů korun.
Původní otevřená pavlač paláce prošla v minulém století dvěma zásadními změnami. Nejprve ji nahradila dřevěná konstrukce, poté zděná nástavba s výtahem, což poznamenalo jak historickou fasádu, tak podobu celého nádvoří. Hejtman Martin Netolický prozradil, že jednání o navrácení původního vzhledu začala prakticky ihned po otevření hradu veřejnosti v roce 2021, kdy zde ukončilo provoz zařízení pro dospělé s duševním onemocněním.
Úplný návrat do pozdně gotické podoby ale není podle odborného vyhodnocení reálný. Kraj proto sáhl po kompromisu. Po odstranění nástavby vznikne na místě uzavřené chodby otevřený tesařský přístřešek s pultovou střechou pokrytou tmavě šedými břidlicovými šablonami. Výtahová šachta zůstane zachována, doplní ji však nová, rozměrově menší kabina.
Součástí rekonstrukce bude obnova podlahy, nová hydroizolace a výměna dveří i oken. U vstupu do expozice gotických oltářů plánuje kraj celoskleněné zádveří, které má zajistit stabilní teplotu a vhodné mikroklima pro sbírkové předměty. Odkrytím pavlačí se znovu odhalí kamenná gotická ostění a znak českých Valdštejnů dochovaný na fasádě. Investor počítá s využitím tradičních materiálů a řemeslných postupů, přičemž organizace stavby by měla co nejméně narušit turistický provoz, jak zdůraznil první náměstek hejtmana Dušan Salfický.
Radní Roman Línek upřesnil harmonogram: projektová dokumentace se bude zpracovávat příští rok, samotné stavební práce pak mají proběhnout v následujících dvou letech.
Paralelně s přípravou paláce kraj v listopadu spouští druhou etapu opravy spojovacího mostu. Ta se zaměří na obnovu původních tří klenebních oblouků, nové omítky a úpravu schodišť do zahrad za odhadovaných 4,9 milionu korun.
Zdroj: Pardubický kraj