Pardubický kraj chystá plán sociálních služeb do roku 2032, zajímají ho názory veřejnosti

Pardubický kraj chystá plán sociálních služeb do roku 2032, zajímají ho názory veřejnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Charita_Holice
Článek byl publikován 05.11.2026 08:56
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