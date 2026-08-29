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Pardubice zakončí léto velkou slavností s vrtulníkem, hokejisty i záchranáři

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Poslední prázdninová neděle v Pardubicích bude patřit bezplatné akci na louce u stadionu. Den se záchranáři slibuje vrtulník, služební koně i autogramiádu hokejistů. Pardubice…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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