Pardubice rozjely Ligu mistrů sedmi góly bez inkasovaného. Překvapením byly tribuny, takový zájem nečekal nikdo

3. září 2026 se v pardubické aréně rozsvítilo skóre 6:0 nad polským mistrem GKS Tychy. O dva dny později, v sobotu 5. září, přijel švédský vicemistr a bývalý vítěz celé soutěže Rögle, a odešel s porážkou 0:1 po jediném gólu Tomáše Dvořáka. Dvě výhry, dvě čistá konta, dvě typologicky odlišné prověrky. A k tomu tribuna, která v sobotu narostla na 8 583 lidí, což je číslo, které na zápas Ligy mistrů v Česku vidíte jen výjimečně.
Šestka jako rozcvička, nula jako vizitka
Proti Tychy šlo všechno snadno, až podezřele. Střely 47:11, dva góly Matěje Stránského, dva Jiřího Kondelíka, trefy Tourignye a Sedláka. Brankář Subban nemusel předvádět zázraky, protože obrana mu toho moc nepustila. Tomáš Nosek, jedna z klíčových letních posil, si hned v prvním soutěžním startu připsal dvě primární asistence.
Jenže šestka proti polskému mistrovi vypovídá hlavně o propasti mezi českou extraligou a polskou nejvyšší soutěží. Skutečný test přišel v sobotu. Rögle, klub se dvěma tituly SHL a trofejí z CHL 2021/22, přijelo do Pardubic den poté, co v Plzni schytalo debakl 0:4. Švédové tentokrát hráli jinak, přestříleli Dynamo 32:24 a tlačili se do branky Willa. Nepomohlo jim to. Pardubická defenziva ustála každou přesilovku soupeře a Will udržel nulu. „Skvělý test. Obrana je základ, od kterého se můžeme odrazit,“ řekl po zápase David Tomášek pro hokej.cz.
Právě ta druhá nula je cennější než první. Ukázala, že Dynamo umí vyhrát i zápas, v němž nedominuje na puku.
Tribuna, která šokovala i kabinu
Čtvrteční zápas s Tychy vidělo 7 829 diváků, slušné číslo, ale v pardubickém kontextu ne úplně šokující. Sobotní Rögle ale přilákalo 8 583 lidí. Součet za dva dny: 16 412. Na Ligu mistrů. Na začátku září. Kdy většina fanoušků teprve vstřebává konec léta.
Tomášek po sobotním duelu reagoval přímo: „Osm a půl tisíce na Ligu mistrů, to je něco.“ Podle informací iSport.cz takovou návštěvu „nečekal nikdo“. Sportovní manažer Jan Mroviec přitom ještě v srpnu mluvil hlavně o tom, že klub musí domácí zápasy CHL aktivně odticketovat, tón byl spíš pracovní než euforický.
Co za tím stojí? Souběh faktorů, které se v Pardubicích sešly poprvé:
- Čerstvý titul, sedmý v historii a vůbec první Masarykův pohár, převzatý v dubnu 2026.
- Tři velké posily, návrat Tomáška, příchod Stránského a Noska posunuly očekávání o patro výš.
- Evropský start hned v září, CHL letos začíná dřív než extraliga, takže fanoušci nemuseli čekat.
- Identita hokejového města, Pardubice jsou prostředí, kde se na hokej chodí generačně, a titulová euforie tu vydrží déle než jinde.
Kde jsou Pardubice v tabulce dvaceti čtyř
Důležitý detail: CHL 2026/27 už nehraje klasické skupiny. Čtyřiadvacet týmů sbírá body do jedné celkové tabulky a nejlepší postupují do play-off. Po úvodních dvou kolech drží Pardubice šest bodů a skóre 7:0.
Jak vypadá srovnání se zbytkem elity?
|Tým
|Body
|Skóre
|Poznámka
|Pardubice
|6
|7:0
|Nejlepší obrana z celého pole
|Skellefteå
|6
|9:2
|Nejvyšší ofenzivní produkce
|Genève-Servette
|6
|9:4
|Dva domácí zápasy, hodně gólů na obou stranách
|Plzeň
|6
|6:1
|Druhý český tým s plným ziskem
Pardubice mají ze stoprocentních týmů nejpevnější obranu, jako jediné neinkasovaly ani jednou. Skellefteå nastřílelo víc, ale dvakrát inkasovalo. Genève je ofenzivní stroj, který ale čtyři góly dostal.
Z českých klubů je na tom dobře i Plzeň, která porazila stejné dva soupeře: Rögle 4:0 a Tychy 2:1. Liberec naopak odjel na dva venkovní zápasy do Finska a Rakouska a vrátil se s nulou bodů po prohrách 3:6 s Tapparou a 0:3 v Salzburgu.
Finský double a cesta k Växjö
Příští týden čeká Dynamo první venkovní prověrka: ve čtvrtek 10. září SaiPa v Lappeenrantě, v sobotu 12. září KooKoo v Kouvolě. Obě finská města dělí zhruba hodina autem, což je logistická výhoda, na kterou klub upozornil už po losu. SaiPa má třetí účast v CHL a pověst týmu se silným domácím prostředím. KooKoo je sice v soutěži nováček, ale přichází jako jeden z nejlepších finských celků uplynulé sezony.
Další domácí zápas je na programu 13. října proti švédskému Växjö. Držitelé permanentek mají vstup v ceně, ostatní mohou kupovat přes systém Enigoo nebo klubovou aplikaci. Při tempu, jakým se plnily tribuny v úvodním týdnu, je rozumné nenechávat nákup na poslední chvíli.
Dvě nuly vzadu, sedm gólů vpředu a přes šestnáct tisíc lidí na tribunách: Pardubice nevstoupily do Evropy opatrně. Vstoupily tak, jak se vstupuje s čerstvým titulem a kabinou, která ví, že na ni celé město kouká.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka