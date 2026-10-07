Pardubice přijely na zápas Ligy mistrů a nad ledem seděla mlha. Hráči vtipkovali, že na sebe neuvidí

Patinoire Mériadeck leží v centru Bordeaux, pár zastávek tramvají od historického jádra. Sem míří HC Dynamo Pardubice k pátému utkání základní části Champions Hockey League 2026/27 a k poslednímu venkovnímu zápasu evropské skupiny. Ke sportovní zápletce se přidává ještě jedna, méně obvyklá: mlha nad ledem. Oficiální materiály klubu ani zápasová karta o ní zatím nic neuvádějí a chybí i doložená slova hráčů, kteří by žertovali, že na sebe neuvidí. I jako kuriozita z místa si ale zaslouží pozornost. V Česku už jednou kvůli mlze skončil zápas po třinácti minutách.
Co je ve hře
Pardubice přijely do Francie v dobré formě. Podle klubové pozvánky mají za sebou sérii pěti výher v řadě napříč soutěžemi. Po čtyřech kolech nasbíraly 9 bodů a v tabulce jsou čtvrté.
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek
|1.
|GKS Tychy
|výhra 6:0
|2.
|Rögle
|výhra 1:0
|3.
|SaiPa
|prohra 2:3
|4.
|KooKoo
|výhra 6:3
Nejproduktivnější jsou v evropské části Matěj Stránský (3+2) a Lukáš Sedlák (2+3). Nejvíc gólů dal Jáchym Kondelík, má jich čtyři.
Proč na jednom zápase tolik záleží, vysvětluje formát CHL. Hraje 24 týmů v jedné společné tabulce, každý odehraje šest zápasů. Za výhru v základní hrací době jsou tři body, po prodloužení nebo nájezdech se body dělí 2:1. Do osmifinále postupuje šestnáct nejlepších. S devíti body má Dynamo k postupu blízko a podle klubu si ho může v Bordeaux zajistit definitivně. Lepší postavení v tabulce navíc znamená výhodnější nasazení do vyřazovacích bojů.
Nováček z Mériadecku
Boxers de Bordeaux hrají Ligu mistrů poprvé. Účast si vybojovali premiérovým titulem francouzského mistra. Po čtyřech kolech mají 4 body a patří jim devatenácté místo. O postup tedy bojují taky, jen z mnohem horší pozice.
Kontrast obou prostředí je výrazný. Pardubická enteria arena má kluziště o rozměrech 59,88 × 29,37 metru a pro hokej pojme 10 194 diváků. Mériadeck prezentuje turistická kancelář Bordeaux spíš jako víceúčelové kluziště pro akce do 5 000 lidí. Podle nás je to důležitý detail. Menší hala, která slouží i veřejnému bruslení a dalším akcím, nemusí mít stejně vyladěné větrání a odvlhčování jako moderní hokejový stánek. Jaký technický stav měla hala v den zápasu, ale doloženo není.
Proč se nad ledem dělá mlha
Ledová plocha je obří chladič. Když se do haly dostane teplý a vlhký vzduch, ať vchody, větráním, nebo s tisíci diváků, začne vlhkost kondenzovat. Nejdřív na nejstudenějších místech, tedy na ledu, na plexiskle a na konstrukcích. Pokud klesne teplota vzduchu těsně nad ledem pod rosný bod, vznikne opar, který se drží v nízké vrstvě nad plochou.
Mezinárodní hokejová federace tomu věnuje celou kapitolu ve svém průvodci udržitelnými arénami. Kontrolu vlhkosti v něm označuje za zásadní. Příliš vlhká hala podle federace znamená mlhu, orosené sklo, horší kvalitu ledu, korozi i plísně. Mlha tedy není exotická porucha, ale běžné technické riziko, které musí obsluha haly hlídat. Na začátku října, kdy venku ještě bývá teplo a vlhko, to platí dvojnásob.
Kdy přestává legrace
Opar při rozbruslení vypadá na fotkách efektně. Problém nastává ve chvíli, kdy se puk letící rychlostí přes 150 km/h ztrácí v šedi. Pravidla na to pamatují. Veřejně dostupná pravidla IIHF z let 2014 až 2018 v článku o způsobilosti hrací plochy výslovně uvádějí, že pokud je hrací prostor zasažen mlhou nebo jiným neprůhledným vzduchem, rozhodčí nepovolí hru, dokud se vzduch nevyčistí natolik, aby bylo prostředí bezpečné pro hráče i diváky. Aktuální znění pro sezonu 2026/27 zveřejňuje IIHF na svém webu a princip bezpečné hrací plochy zůstává stejný.
Český hokej zná oba konce této škály:
- Kometa Brno proti Zlínu, září 2014: zápas skončil v čase 13:03 kvůli mlze a nezpůsobilým podmínkám. Zlínský kapitán Petr Čajánek tehdy podle dobových zpráv řekl, že „nebylo vidět na metr“ a že jde o zdraví hráčů.
- Hradec Králové proti Pardubicím, září 2014: ČT sport psala o mlze, která se nad ledem opakovaně vracela, a o kalužích v pásmech. Derby se přesto dohrálo, Hradec ho otočil na 3:2.
Pardubice tak mlhu zažily v ostrém zápase už před dvanácti lety. Hranice mezi historkou do kabiny a regulérností zápasu je podle nás jasná. Dokud mlha jen dokresluje kulisu, je to kuriozita. Jakmile brankář nevidí střelu od modré čáry, je to věc pro rozhodčí. Zápis z Bordeaux zatím žádné přerušení neeviduje a nic nenasvědčuje tomu, že by mlha měla vliv na výsledek.
Kde sledovat a co následuje
Utkání začíná ve 20:15. Oficiální přehled CHL uvádí pro Česko vysílatele Sport 1/2 (AMC), zápasy Ligy mistrů nabízí také Oneplay Sport 2. Přesný program je dobré ověřit v den zápasu.
Základní část Dynamo uzavře doma. V úterý 13. října od 18:00 přivítá v enteria areně švédské Växjö Lakers.
Ať už nad ledem v Mériadecku visí opar, nebo ne, Pardubice si do Bordeaux jedou pro konkrétní věc: jistotu jarního evropského hokeje. Z mlhy se dá udělat historka. Body se ale počítají jen z toho, co je na ledě vidět.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka