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Pardubice přijely na zápas Ligy mistrů a nad ledem seděla mlha. Hráči vtipkovali, že na sebe neuvidí

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Dynamo hraje ve středu 7. října od 20:15 v Bordeaux. Výhra u francouzského nováčka může Pardubicím zajistit osmifinále Ligy mistrů.
Pardubice přijely na zápas Ligy mistrů a nad ledem seděla mlha. Hráči vtipkovali, že na sebe neuvidí

Pardubice přijely na zápas Ligy mistrů a nad ledem seděla mlha. Hráči vtipkovali, že na sebe neuvidí

Zdroj: Foto: HC Dynamo Pardubice
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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