Pardubice mají přesilovku jako stroj a Liberec nedává góly. Dvanáct momentů, které odhalily pravou tvář extraligy po třech kolech

Ještě než se rozjede debata o favoritech a outsiderech, stojí za to podívat se na čísla, která tabulka sama neřekne. Pardubice vstřelily jedenáct gólů, z toho pět v přesilovce. Liberec dal ve dvou zápasech góly dva, a přitom soupeřům pouštěl v průměru jen 21 střel na branku. Jeden tým žije z efektivity speciálních formací, druhý z procesové dominance, která se zatím nepřepisuje do skóre. A mezi nimi se vynořily příběhy, které první dojem z ligy posouvají ještě dál.
Pardubice: HC Přesilovka s hvězdičkou
Dynamo odehrálo tři zápasy: prohru 3:5 s Hradcem, výhru 3:1 v Litvínově a demolici Karlových Varů 5:2. Společný jmenovatel? Početní výhoda. Pět přesilovkových gólů za 17 minut a 36 sekund čistého času v přesilovce, tedy téměř šest minut na utkání. Rozbor iSportu přisuzuje pardubické přesilovce 42% úspěšnost a pojmenovává důvod: není to jedna fixní varianta, ale personální hloubka. Červenka, Sedlák, Stránský, Tomášek, Nosek, Kondelík, Košťálek, Tourigny; trenéři mohou střídat sestavy a soupeř nedostane šanci si na jednu zvyknout.
Jenže pod kapotou je i méně lichotivé číslo. Při hře pět na pět jsou Pardubice podle téhož rozboru v minusu 6:7. Oficiální analytika Hokej.cz sice ukazuje 55% podíl střel a celkový poměr 107:87, tedy procesově solidní obraz. Dominance se ale zatím nepropisuje do skóre v rovnovážném stavu. A to je pro tým s ambicí na titul varovný signál: v play-off bývá přesilovek méně a soupeři je čtou detailněji. Bez posunu ve hře pět na pět zůstane nejsilnější zbraň zároveň největší závislostí.
Liberec: 60 % střel, dva góly
Na opačném konci osy proces–výsledek stojí Bílí Tygři. Ve dvou odehraných zápasech dali jediný gól v Plzni (Filip Sandberg) a jeden doma s Kladnem (Jakub Rychlovský). Dvě branky ze dvou utkání, a přitom 60% podíl střel. Proti Kladnu poměr 37:18. Liberec nebyl přehrávaný. Byl neproduktivní.
„Na jeden gól se bude doma těžko vyhrávat,“ řekl po porážce s Kladnem Rychlovský. Sám přitom přišel s jasným mandátem: „Góly se ode mě čekají, kvůli tomu jsem přišel.“ Klubové ohlasy se shodují na tom, že chybí provoz před brankou: dorážky, teče, ruch v brankovišti. Gólmani na střely dobře vidí, protože je nikdo nezacloní.
Důležité je, co z toho neplyne. Liberec nemá rozbitý systém. Má slabou koncovku. Jádro kádru zůstalo téměř stejné jako loni, žádná velká přestavba se nekonala. Pokud se efektivita vrátí k normálu (a při 60% podílu střel by statisticky měla), výsledky se otočí rychle. Pokud ne, přijde nervozita. A ta už systém rozbít umí.
Příběhy za tabulkou: Pour, Voženílek, Litvínov
Extraliga po třech kolech není jen o dvou týmech. Analytický výběr iSportu pojmenoval dvanáct momentů, které formují první dojem ze sezony. Z ověřených bodů vyčnívají:
- Jakub Pour – tři góly ve třech kolech za Motor, raketový start útočníka, o kterém se mluví v kontextu reprezentace.
- Daniel Voženílek – hattrick a celkový tah v Třinci, kam se vrátil jako zásadní posila. Oceláři s ním získali přesně to, co potřebovali: střelce, který umí rozhodovat zápasy.
- Litvínov – po loňské katastrofální sezoně živější projev. Vlastnické změny přinesly „vyvětrání“, Robert Reichl našel cestu k výhrám a vedle Ondřeje Kašeho táhne tým i David Kämpf, nejvytěžovanější hráč nasazovaný na přesilovky i oslabení. Oficiální analytika ukazuje 51% podíl střel; ne dominance, ale solidní základ.
- Matěj Blümel – opačný příběh. Sparta do něj investovala po 47 gólech v AHL, ale po dvou zápasech a 41 minutách na ledě je bez bodu, bez proměněné z devíti střel. Panikařit je brzy. Ignorovat to taky.
Kladno překvapilo výsledkovým vstupem, produktivní druhá lajna Karlových Varů ukázala hloubku kádru a v Brně se řešilo pozdní nasazení Stanislava Svozila. Kompletní dvanáctku z textu iSportu se nepodařilo plně rekonstruovat z otevřených zdrojů, ale i viditelná část ukazuje, jak rozmanitý je úvod ročníku.
Co tři kola řeknou a co ne
Tři kola nestačí na ortel. Stačí ale na to, aby se ukázaly rozdíly mezi procesem a výsledkem, a právě ty bývají v delším horizontu nejspolehlivějším kompasem. Pardubice mají výsledek i proces, ale nerovnoměrně rozložený mezi přesilovku a hru pět na pět. Liberec má proces bez výsledku. Kladno má výsledek, u kterého teprve uvidíme, jestli za ním stojí i proces.
Některé týmy navíc odehrály zatím jen dva zápasy, takže čistě bodové srovnání je v téhle fázi nebezpečně hrubé. Užitečnější než tabulka jsou teď ukazatele typu podíl střel, rozložení gólů podle herních situací nebo míra tlaku do brankoviště.
Sezona 2026/27 se teprve rozjíždí, ale první kontury jsou ostřejší, než bývá v září zvykem. Pardubická přesilovka funguje jako stroj; otázka je, jestli motor vydrží i bez ní. A Liberec ví, že střílí dost. Jen ne tam, kam potřebuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka