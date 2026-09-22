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Pardubice mají přesilovku jako stroj a Liberec nedává góly. Dvanáct momentů, které odhalily pravou tvář extraligy po třech kolech

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Tři kola Tipsport extraligy 2026/27 stačila na to, aby se pod povrchem tabulky ukázaly první ostré kontury sezony.
Pardubice mají přesilovku jako stroj a Liberec nedává góly. Dvanáct momentů, které odhalily pravou tvář extraligy po třech kolech

Pardubice mají přesilovku jako stroj a Liberec nedává góly. Dvanáct momentů, které odhalily pravou tvář extraligy po třech kolech

Zdroj: Foto: HC Dynamo Pardubice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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