Parádní tříbarevné řezy: Možná trochu retro moučník, ale u nás doma patří mezi top oblíbence

jsou přesně ten typ Tříbarevné řezy , který na plechu vypadá trochu slavnostně, ale v kuchyni kvůli němu člověk nemusí předvádět žádné složité kousky. Dole kakaové těsto, uprostřed tvaroh, navrchu světlá vrstva. Víc v tom vlastně není. Přesto se tahle moučníku starší klasika v letošních receptových výběrech pořád drží a těžko se tomu divit.
Podstatné je hlavně to, aby spodní vrstva nezůstala po upečení suchá a horní těsto nebylo zbytečně tuhé. Má jít rozetřít, ne se po tvarohu posouvat jako zednická hmota. Ve starších domácích receptech se obvykle píše pečení při 180 °C asi 40 minut, tady to sedí také. Kdo má rád vyšší tvarohový střed, může tvaroh přidat. Těmhle řezům to nijak neuškodí, spíš naopak.
tu není jen bílý pruh mezi dvěma těsty. Podle Healthline obsahuje Tvaroh bílkoviny a také vápník. Pořád je to samozřejmě sladký moučník, ne lehký oběd do krabičky. Ve srovnání s řezy postavenými jen na krému má ale přece jen něco navíc. Recept na klasické tříbarevné řezy s tvarohem
Doba přípravy: 55 minut Co potřebujeme
Tmavé těsto: 300 g polohrubé mouky 100 g rozpuštěného másla 100 g cukru 5 lžic studené vody 1 vejce 3 lžíce kakaa 1/2 balíčku prášku do pečiva
Tvarohovou vrstvu: 500 g tvarohu ve vaničce 130 g moučkového cukru 2 žloutky
Světlé těsto: 200 g krupice 250 g polohrubé mouky 1/2 balíčku prášku do pečiva 1/2 skleničky oleje 6 lžic studené vody 3 vejce 2 zbylé bílky Postup přípravy tvarohových tříbarevných řezů
1. Suroviny na
tmavé těsto propracujte do pevnější kompaktní hmoty. Přeneste ji na vymazaný plech nebo na plech s pečicím papírem a rozprostřete ji pokud možno rovnoměrně. V rozích si s tím dejte trochu práce, tam se těsto rádo ztrácí.
2. V míse rozmíchejte
tvaroh, moučkový cukr a žloutky, až náplň nebude mít větší hrudky. Potom ji naneste na kakaový základ a rozetřete až ke krajům. Foto: Cooky.cz, Tříbarevné řezy nejsou jen na parádu: Retro moučník, který střídá barvy i chutě s odzbrojující lehkostí
3. Na světlou vrstvu nejdřív krátce prošlehejte
vejce, bílky, olej a vodu. Přisypte krupici, mouku a prášek do pečiva a vymíchejte těsto bez větších hrudek. Nemusí se šlehat dlouho, spíš jen spojit.
4. Světlé těsto rozetřete přes tvarohovou vrstvu. Opatrně, po částech, nejlépe stěrkou. Když se na něj tlačí moc, tvaroh se začne tahat za těstem a vrstvy už pak nejsou tak pěkné.
5. Pečte při
180 °C přibližně 40 minut. Hotové řezy nechte vychladnout přímo na plechu. Krájet je hned za tepla se nevyplácí, vrstvy se pak zbytečně trhají.
TIP: Pokud chcete výraznější tvarohový střed, nemusíte zůstat u jedné vaničky. Přidat se dá víc tvarohu, klidně i tři kostky. Řezy budou vláčnější a budou působit šťavnatěji. Co se dá upravit bez malé domácí tragédie?
Do tvarohové náplně se hodí
citronová kůra nebo vanilka. Rozinky také fungují, jen je dobré počítat s tím, že u stolu kvůli nim občas vznikne krátká, ale poměrně živá debata.
Často se řeší, jestli může místo vaničkového tvarohu přijít kostkový. Může. Je ale hutnější, takže se vyplatí ho předem pořádně rozmíchat, případně zjemnit lžící smetany. Po vychladnutí patří řezy do chladu. Tvarohový moučník není úplně ideální nechávat celý den stát na kuchyňské lince.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline