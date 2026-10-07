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Parádní tříbarevné řezy: Možná trochu retro moučník, ale u nás doma patří mezi top oblíbence

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Tříbarevné řezy jsou přesně ten moučník, který na plechu vypadá slavnostně, ale v kuchyni kolem něj neběháte půl dne. Dole kakaové těsto, uprostřed tvaroh a nahoře světlá vrstva. Starší recepty tohle uměly bez zbytečných kudrlinek a za mě je to dobře.
Fotografie k tříbarevnému koláči

Fotografie k tříbarevnému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tříbarevné řezy nejsou jen na parádu: Retro moučník, který střídá barvy i chutě s odzbrojující lehkostí
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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