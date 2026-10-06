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Parádní kop z otočky a bylo vymalováno. Američan si při svém debutu řekl o KO roku

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Jaron Lathrop při debutu v XFC trefil kop, který se šířil napříč MMA. Rok poté jeho bilance ukazuje, jak rychle virální moment předběhl samotnou kariéru.
Parádní kop z otočky a bylo vymalováno. Američan si při svém debutu řekl o KO roku

Parádní kop z otočky a bylo vymalováno. Američan si při svém debutu řekl o KO roku

Zdroj: Xtreme Fighting Championship
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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