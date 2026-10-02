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Pár kroků od Karlova mostu se skrývá nejstarší zahrada Prahy. Vysoké zdi spolknou hluk města, uvnitř vládnou pávi

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Necelých tři sta metrů od malostranského konce Karlova mostu se za mohutnou barokní zdí ukrývá nejstarší částečně zachovalá zahrada v Praze, a většina kolemjdoucích o ní nemá tušení.
Pár kroků od Karlova mostu se skrývá nejstarší zahrada Prahy. Vysoké zdi spolknou hluk města, uvnitř vládnou pávi

Pár kroků od Karlova mostu se skrývá nejstarší zahrada Prahy. Vysoké zdi spolknou hluk města, uvnitř vládnou pávi

Zdroj: Foto: Palickap / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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