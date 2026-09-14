Pár hodin letu z Prahy leží souostroví s plážemi jako Maledivy. Vulkanické dno tam vytváří azurovou barvu moře

Jenže totéž dokáže Atlantik pět set kilometrů od senegalského pobřeží. Pláž Santa Maria na Salu se táhne zhruba čtyři kilometry, voda je průzračná až na dno a vulkanický podklad dodává scenérii dramatický kontrast, jaký korálové atoly Malediv postrádají. K tomu přidejte přírodní úkaz, který se na žádném maledivském ostrově nenachází, Modré oko v lávové jeskyni Buracona, a dostanete destinaci s vlastním, silně fotogenickým podpisem.
Sedm hodin z Prahy: jak se na Sal dostat a co zařídit předem
Od září 2026 létá z Prahy na letiště Sal jeden přímý spoj týdně. Průměrná doba ve vzduchu činí 7 hodin 10 minut, takže ranní odlet znamená odpolední přistání v tropech. Kdo hledá flexibilnější termíny, může kombinovat přestup přes Lisabon s TAP Air Portugal.
Před odletem je třeba vyřídit dvě drobnosti:
Bezpečnostní registrace, povinná online evidence před vstupem do země. Turistická taxa, přibližně 2,5 EUR na osobu a noc, maximálně za 10 nocí; hradí se na místě.
Obojí zvládnete vyřídit za odpoledne u počítače. Víza pro české občany při krátkodobém pobytu odpadají.
Proč Sal připomíná Maledivy, a v čem se od nich liší
Vizuální podobnost obou destinací stojí na třech pilířích: bělostný písek, křišťálově čistá voda a intenzivní tyrkysový odstín hladiny. Oficiální kapverdské turistické zdroje popisují Sal jako ostrov s korálovými útesy, průzračným mořem a celoročně teplým klimatem; vzduch se drží mezi 22 a 27 °C, oceán neklesá pod 22 °C. Maledivský turistický web nabízí prakticky totožnou slovní paletu: bílé břehy, laguny, útesy.
Rozdíl se projeví, jakmile vykročíte z pláže. Maledivy staví na modelu izolovaných resortů rozesetých po 1 190 korálových ostrovech. Každý atol obklopuje mělká laguna, každý resort má vlastní domácí útes. Sal funguje jinak. Vulkanický terén vytváří dramatické útesy, solné pánve a lávová pole, pasátový vítr fouká od října do května silou 28 až 46 km/h (15–25 uzlů) a ostrov žije kite- a windsurfovou kulturou.
VIDEO Modré oko v Buraconě: kdy přijít, aby zářilo nejintenzivněji
Na severozápadním pobřeží Salu se bazaltová láva po staletích mořské eroze propadla do systému puklin a jeskyní. Jednou z nich prosvítá Atlantik, a za správných podmínek vytváří hypnoticky zářivou modrou tůň, které místní říkají Olho Azul.
Podle oficiálního webu Buracony efekt vrcholí mezi 11:00 a 13:00, kdy sluneční paprsky dopadají do otvoru pod nejstrmějším úhlem. Voda v puklině pohlcuje červené složky světla, zatímco modrá se zesiluje; tmavý bazalt kolem tůně kontrast ještě prohlubuje. Výsledkem je barva tak sytá, že vypadá jako digitální filtr. Bez přímého slunce, při zatažené obloze nebo v pozdním odpoledni, intenzita výrazně slábne. Kdo plánuje návštěvu, měl by tedy mířit na dopoledne a sledovat předpověď oblačnosti.
Kolik stojí týden na Salu oproti Maledivám: cenový rozklad pro dva
Tady se láme zásadní argument ve prospěch Kapverd. Samotné letenky překvapivě vycházejí téměř nastejno: TAP nabízí zpáteční Praha–Sal od 16 700 Kč, Turkish Airlines prodávají zpáteční Praha–Malé od 16 468 Kč. Letenkový rozdíl je tedy zanedbatelný.
Propast se otevírá u celkového pobytu:
Kapverdy (Sal) Maledivy Zájezd na osobu (9 / 7 nocí) od 15 790 Kč (Blue Style) od 48 590 Kč (Fischer, za osobu) Orientační cena za dva 33 000–61 000 Kč od 97 180 Kč a výš Turistická taxa ~2,5 EUR/os./noc zelená taxa 6 USD/os./noc
Podle aktuálních nabídek českých cestovek vychází týden na Salu pro dvě osoby zhruba na třetinu až polovinu ceny srovnatelného maledivského pobytu. Úspora se koncentruje do ubytování a stravování; na Salu fungují běžné hotely i all-inclusive resorty za zlomek částek, které si účtují izolované maledivské ostrovy.
Kdy vyrazit: sezóna pro pláž, sezóna pro vítr
Suché období na Salu trvá od října do července, deště se omezují prakticky jen na srpen a září. Pro klasickou plážovou dovolenou se hodí kterýkoli měsíc mimo krátkou vlhkou epizodu. Kdo touží po windsurfu nebo kitesurfu, zamíří ideálně mezi prosincem a dubnem, kdy pasáty dosahují nejstabilnější síly.
Srovnání s Kanárskými ostrovy, nejbližší konkurenční destinací pro české cestovatele, vychází ve prospěch Salu v teplotě moře i vzduchu. Tenerife drží příjemných 17–25 °C, ale oceán bývá citelně chladnější, zvláště na severu ostrova. Sal garantuje koupací teplotu po celý rok.
Kapverdy v roce 2025 přijaly rekordních 1 248 052 zahraničních hostů a Sal sám pohltil 57,7 % všech příjezdů. Mezinárodní finanční korporace (IFC) současně financuje rozšíření letištní kapacity a otevření 35 nových leteckých tras. Destinace roste, a s ní i šance, že cenová dostupnost a klidná atmosféra se v příštích letech posunou. Kdo chce zažít atlantické Maledivy v současné podobě, neměl by příliš otálet.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková