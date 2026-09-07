Papriky někdo žere v noci a ráno po něm zbydou jen díry v listech i plodech. Viníka odhalíte bez chemie ještě dnes večer

Většina zahrádkářů kontroluje papriky ve dne. Obejde záhon, prohlédne listy, nenajde nic podezřelého a odchází s pocitem, že je všechno v pořádku. Jenže právě v tom spočívá zásadní omyl. Slimáci, plzáci i řada housenek zahajují hostinu teprve po setmění. Přes den zalézají pod mulč, prkna, kameny nebo přímo do půdy. Zbývají po nich jen nakousané listy, ohlodané plody a, pokud víte, kam se dívat, lesklé slizové stopy nebo drobný tmavý trus. Rozhodující důkaz přináší až večerní obchůzka s baterkou.
Dva hlavní podezřelí: sliz versus trus jako klíč k rozpoznání škůdce
Na paprikách v záhoně i ve skleníku se po nocích střídají dvě skupiny hladovců. Každá zanechává jiný podpis.
Slimáci a plzáci vyhlodávají nepravidelné otvory napříč žilnatinou listů, pouštějí se i do květů a plodů. Okraje ran bývají hladší, jako by je někdo vyřízl tupým nožem. Charakteristickým vodítkem zůstává stříbřitý sliz, lesklá stopa na listu, stonku nebo okolní zemině. Tito měkkýši milují vlhko a tmu; po dešti nebo po večerní zálivce se aktivita znásobí.
Housenky (například osenice nebo zavíječi) po sobě nechávají roztřepené, hrubě ohryzané listy a na jejich povrchu tmavě zelený až černý trus připomínající drobná zrnka. Některé druhy jsou světloplaché a přes den se ukrývají těsně pod povrchem půdy, jiné se stočí do svinutého listu. Zvlášť nebezpečné jsou plodové housenky: larva se krátce po vylíhnutí zavrtá do plodu, nejčastěji u kalichu, a uvnitř ho nechá zahnívat. Napadený plod předčasně červená a opadává.
Pravidlo pro rychlé rozlišení v terénu:
sliz = plž, trus = housenka. Obojí najdete spolehlivě jen za tmy. Večerní protokol: pět minut s baterkou, které zachrání úrodu
Ideální čas na průzkum nastává hodinu až dvě po západu slunce. Vezměte si čelovku nebo svítilnu a projděte tyto body:
Spodní strana listů – hledejte živé slimáky, vajíčka motýlů i drobné housenky. Listy dotýkající se země – oblíbená přestupní stanice měkkýšů na cestě ke stonku. Okolí stonku a povrch půdy – slimáci se sem stahují, housenky osenice tu přes den odpočívají těsně pod drnem. Kalich plodu – vstupní brána pro plodové housenky; kontrolujte i drobné otvory a mokvavá místa. Úkryty v dosahu – prkna, květináče, kameny, složený mulč. Otočte je a sbírejte.
Tři večery po sobě bez čerstvého nálezu znamenají, že populace klesla na zvládnutelnou míru. Do té doby kontrolujte každý soumrak.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Mechanický zásah bez chemie: co opravdu funguje a co zklamalo
Podle nás přináší nejrychlejší výsledek kombinace tří kroků najednou; spoléhat na jedinou bariéru bývá sázka do loterie.
Ruční sběr zůstává nejúčinnější okamžitou metodou. Sesbírané slimáky i housenky odneste daleko od záhonu nebo je vhoďte do kbelíku se slanou vodou.
Pivní nebo kvasnicová past zapuštěná okrajem na úroveň terénu přitahuje měkkýše fermentačním pachem. Pozor: dosah pasti činí jen několik metrů, takže na větší záhon potřebujete víc nádob. Vyprazdňujte je denně, jinak se z lákadla stane odpuzující břečka. Domácí varianta z kartonu od mléka může posloužit jako krytá nádoba, ovšem ověřené srovnávací testy k ní chybějí; účinnost stojí a padá s návnadou a vstupem při zemi, nikoli s materiálem obalu.
Úkrytové pasti z vlhkého prkna, novin nebo kartonu položeného večer k rostlinám lákají slimáky k dennímu odpočinku. Ráno stačí past obrátit a škůdce posbírat.
Úprava mikroprostředí často rozhoduje víc než samotné pasti. Zalévejte ráno ke kořenům, odstraňte spodní listy ležící na zemi, prosvětlete okolí rostlin, odkliďte zbytečná prkna a kameny. Čím sušší a otevřenější povrch kolem paprik, tím méně lákavý terén pro noční žrouty.
A co měděná páska nebo štěrkový pás? Britská
Royal Horticultural Society v zahradně realistickém pokusu neprokázala u mědi ani ostrého granulátu měřitelný pokles škod. Kalifornský UC IPM program měděné pásy přesto doporučuje, ovšem hlavně pro truhlíky a vyvýšené záhony, kde plž musí překonat úzký, kontrolovatelný pás. Na otevřeném záhoně bychom na ně jako na jedinou ochranu nespoléhali. Léto 2026 v Česku: lokální vlhko rozhoduje víc než celostátní průměr
Plošný „slimáčí rok“ letos z meteorologických dat nevyplývá. Červen 2026 dosáhl průměrných 19,1 °C, o 2,6 °C nad normálem, a srážky činily 71 mm, tedy 87 % obvyklého úhrnu. Červenec přinesl pouhých 51 mm srážek, pouhých 57 % normálu;
ČHMÚ navíc zaznamenal mimořádně podnormální hladinu podzemní vody a nejsušší červenec od roku 1981.
Horko a sucho plžům nesvědčí. Riziko ovšem dramaticky stoupá lokálně: ve stíněném skleníku, pod hustým porostem, po přívalovém dešti nebo tam, kde zahrádkář večer vydatně zalije shora. Právě tato mikroklimata vytvářejí oázy, kam se měkkýši stahují z okolí. Stačí jediný vlhký kout zahrady a slimáci ho najdou.
Nakousnutý plod: sklidit, nebo nechat dozrát?
Povrchová rána na pevném plodu nemusí znamenat konec. Pokud je okolní dužina suchá, bez zápachu a bez plísně, paprika může dál vybarvovat na keři. Jakmile se ale okraj rány propadá, mokvá nebo zapáchá, skliďte plod okamžitě. U housenek zavrtaných dovnitř je situace horší: larva uvnitř vytváří chodbičky a plod rychle zahnívá.
Nakousnutou papriku, která jinak vypadá zdravě, lze podle doporučení
USDA omýt pod tekoucí vodou, poškozené místo odkrojit a zbytek spotřebovat. V narušené tkáni se snáze množí bakterie, proto platí: čím dřív po sklizni, tím bezpečnější.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková