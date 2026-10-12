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Papírové utěrky končí. Češi se zamilovali do mnohem levnější a praktičtější kuchyňské vychytávky

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Mastná pánev sklouzne z ruky. Miska s těstem se převrhne na linku. Džbán s kávou se vylije na podlahu. V takových chvílích většina z nás automaticky sahá po roli papírových utěrek – a trhá jeden kus za druhým, protože jediný prostě nestačí.
Papírové utěrky končí. Češi se zamilovali do mnohem levnější a praktičtější kuchyňské vychytávky

Papírové utěrky končí. Češi se zamilovali do mnohem levnější a praktičtější kuchyňské vychytávky

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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