Papírové utěrky končí. Češi se zamilovali do mnohem levnější a praktičtější kuchyňské vychytávky

Tradiční látkové utěrky? Ty patří výhradně k umytému nádobí. Zkuste s nimi setřít mastnou skvrnu nebo rozlitou ovocnou šťávu – skončíte s flekatým hadrem, který ani praní na devadesát nevrátí do původního stavu. Naštěstí existuje třetí cesta.
Materiál s tajemstvím v průřezu
Možná už jste se s ním setkali při sportování nebo ho máte doma v ložnici jako povlečení. Mikrovlákno proniklo do mnoha oblastí života, ale jeho největší potenciál teprve odhaluje v kuchyni. Důvod? Unikátní stavba, která na první pohled není vidět.
Zatímco lidský vlas má hladký povrch, jednotlivá vlákna tohoto materiálu připomínají v řezu hvězdu s mnoha cípy. Právě díky této geometrii dokáže zachytit i mikroskopické částice nečistot a pohltit násobně víc tekutiny než běžná tkanina. Složení ze směsi polyesteru a polyamidu pak zajišťuje vysokou savost – polyamid je tím klíčovým hráčem.
Mezi miliony drobných vláken navíc vzniká statický náboj. Ten funguje jako neviditelný magnet: přitahuje prach, mastnotu i drobečky, takže jediné přejetí po ploše má efekt několika běžných utěrek.
Na co myslet při výběru
Všechny mikrovláknové hadříky nejsou stejné. Pokud hledáte skutečného pomocníka do kuchyně místo papírové role, zaměřte se na větší formáty kolem 40 × 40 centimetrů. Malé kapesníčkové utěrky prostě nepoberou dostatečné množství tekutiny.
Hmotnost prozradí kvalitu. Čím těžší utěrka v ruce, tím hustší má osnovu – a tím víc nasákne. Gramáž okolo 300 gramů na metr čtvereční je solidní volba, někteří výrobci přímo uvádějí označení „extra savá“. Důležitá je ale také hustota a kvalita samotných vláken. Vyšší gramáž sama o sobě ještě nezaručuje, že utěrka pohltí více vody než každý konkurenční výrobek.
Stovky praní místo nekonečného doplňování role
Opakované používání je hlavním důvodem, proč mohou mikrovláknové utěrky papírovým ubrouskům konkurovat. Kvalitní výrobky zvládnou stovky pracích cyklů, pokud se o ně správně staráte. Místo pravidelného kupování nových rolí tak máte po ruce pomůcku, kterou po použití jednoduše vyperete a necháte uschnout.
Pozor ale na aviváž. Ta může na vláknech zanechávat povlak a postupně snižovat jejich savost. Mikrovláknové utěrky je proto lepší prát bez ní a řídit se teplotou doporučenou výrobcem. Také není vhodné používat příliš vysoké teploty nebo je sušit způsobem, který by mohl jemná vlákna poškodit.
Kolik toho skutečně zvládnou?
U většího množství rozlité tekutiny záleží především na velikosti utěrky, její hustotě a skutečné savosti. Při nehodě s celou sklenicí vody může kvalitní mikrovláknová utěrka odvést podstatnou část práce, aniž byste museli odtrhávat další a další kusy papíru. U velké kaluže ale může být potřeba utěrku vyždímat nebo použít druhou.
S mastnotou je to trochu jiné. Mikrovlákno umí dobře zachytávat nečistoty, ale silně zamaštěnou plochu není vždy možné vyčistit pouhým setřením. Někdy se bez vhodného čisticího prostředku neobejdete. Použitou utěrku je navíc potřeba vyprat, aby se zachycené nečistoty a mastnota nepřenášely při dalším použití jinam.
Vyplatí se přestat kupovat papírové utěrky?
Záleží na tom, jak často je používáte a kolik stojí vybraná alternativa. Papírové utěrky mají výhodu v rychlém a hygienickém odstranění některých nečistot, například při úklidu syrového masa. Mikrovláknové se naopak hodí pro běžné rozlité nápoje, drobky, otírání pracovních ploch nebo pravidelný úklid.
Papírovou roli tedy nemusíte úplně vyřadit. Pokud ale každý týden spotřebujete několik rolí kvůli běžnému provozu v kuchyni, kvalitní pratelné utěrky mohou jejich spotřebu výrazně omezit. A právě v tom spočívá jejich největší výhoda: místo jednorázového odpadu získáte pomůcku, kterou můžete používat opakovaně.
Zdroje článku: southernliving.com, vlasta.cz, dumazahrada.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková