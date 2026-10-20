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Papež za války věděl o pronásledování Židů. Nově zpřístupněné archivy ukazují, jak složitá byla jeho role

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Za druhé světové války se do Vatikánu dostávaly zprávy o pronásledování Židů i konkrétní žádosti o pomoc. Papež Pius XII. čelil otázce, zda má veřejně vystoupit výrazněji, nebo využívat diplomatické kanály. Zpřístupnění rozsáhlých archivů v roce 2020 umožnilo historikům zkoumat tuto bolestnou kapitolu na základě nových dokumentů.
Papež za války věděl o pronásledování Židů. Nově zpřístupněné archivy ukazují, jak složitá byla jeho role

Papež za války věděl o pronásledování Židů. Nově zpřístupněné archivy ukazují, jak složitá byla jeho role

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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