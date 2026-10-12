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Papež Lev XIV. navštívil Francii. Kněží vyšli z kostelů a zpověď se dávala přímo na ulicích

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Nedávná návštěva papeže Lva ve Francii ukázala církev jako živý organismus. Viditelným symbolem papežovy návštěvy bylo udělování svátosti smíření přímo na ulici. Uvolněná atmosféra možná přinesla naději těm, kteří už…
Papež Lev XIV. navštívil Francii. Kněží vyšli z kostelů a zpověď se dávala přímo na ulicích

Papež Lev XIV. navštívil Francii. Kněží vyšli z kostelů a zpověď se dávala přímo na ulicích

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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