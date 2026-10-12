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„Paní sedí v květinovým světě a hospoda se jim hroutí." Pohlreich v Ano, šéfe! narazil na majitele, kteří to vzdali

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Mexická restaurace v Plzni přišla o sto tisíc korun měsíčně, majitelka se stáhla z provozu a podnik držel nad vodou jediný člověk. Pohlreich přijel do Pancho’s a našel tam něco horšího než špatné jídlo.
Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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