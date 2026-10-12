„Paní sedí v květinovým světě a hospoda se jim hroutí." Pohlreich v Ano, šéfe! narazil na majitele, kteří to vzdali

Když Zdeněk Pohlreich vstoupil do plzeňského Pancho’s, nečekal na něj typický scénář pořadu Ano, šéfe!, tedy restaurace s mizernou kuchyní a amatérským kuchařem. Tady fungoval
zkušený provozní Petr, jedenáct let v podniku, vedle něj kuchař Cristián. Jídlo sice nebylo skvělé, ale skutečný problém seděl jinde. Doslova jinde. Majitelka Daniela Egermayerová se z každodenního řízení restaurace stáhla, protože ho podle vlastních slov psychicky nezvládala, a věnovala se obchodu s dekoracemi. Její manžel Jiří mezitím v zázemí čistil zbraň. A Pohlreich to shrnul jedinou větou, která se stala titulkem celé epizody. Sto tisíc měsíčně do podniku, který nikdo neřídí
Ekonomická realita Pancho’s vypadala alarmujícím způsobem. Restaurace podle
Primy nepokrývala vlastní závazky a Daniela do ní každý měsíc doplácela zhruba sto tisíc korun. Přitom nešlo o nový podnik hledající zákazníky; Pancho’s mělo v Plzni vybudované jméno, v roce 2021 figurovalo mezi vybranými místními restauracemi na Prima FRESH festivalu a na Foodoře dnes eviduje přes 2 100 hodnocení, výrazně víc než jakýkoli jiný mexický podnik ve městě.
Problém tedy nespočíval v tom, že by hosté o restauraci nevěděli. Spočíval v tom, že se tam nechtěli vracet. A důvod byl prostý: chyběla energie.
Pohlreich při první návštěvě popsal jídla bez výrazné chuti a čerstvosti, interiér přeplněný dekoracemi; při zátěžovém testu se kupily chyby v objednávkách, maso přicházelo suché, jídlo studené, tortilly připálené. Kuchyni označil za „montovnu“, místo, kde se skládají talíře, ale nevzniká gastronomický zážitek. Petr táhl celý podnik, a neměl pravomoc cokoli změnit
Nejpozoruhodnější postava celého příběhu je provozní Petr. Jedenáct let v Pancho’s, zvládal kuchyni i obsluhu, chtěl mexickou kuchyni modernizovat a posunout k autentičtějším surovinám. Jenže bez aktivního vedení majitelů neměl kontrolu nad ekonomikou, směřováním ani rozhodováním. Byl to člověk, který nesl chod restaurace prakticky sám, ovšem bez mandátu cokoliv zásadně proměnit.
Vedle něj stál kuchař Cristián, další funkční článek v jinak rozpadlém organismu. Pohlreich si toho všiml rychle, a právě proto jeho
kritika mířila primárně na vlastníky, nikoli na lidi za sporákem. Daniela přiznala vyčerpání, Jiří hovořil o odkazu bývalého tvůrce podniku, kterého chtěli uctít tím, že restauraci udrží při životě. Emoční vazba nahradila podnikatelskou logiku. A výsledek? Podnik, který požíral peníze a ztrácel hosty, zatímco jeho nejschopnější lidé neměli prostor jednat.
VIDEO Duch v zázemí a zbraň na stole, bizarní kulisy krachu
Epizoda Pancho’s vyčnívá z podzimní série 2026 i díky vedlejší lince, která by se hodila spíš do hororového filmu. Jiří při natáčení
vyprávěl o duchovi bývalého provozovatele restaurace; pokud prý nebudou hospodu vést podle jeho představ, bude je „strašit“. Daniela k tomu doplnila přání dostat podnik do stavu, aby mohl zemřelý „v klidu odpočívat“. Pohlreich tuhle mystiku odmítl jako vysvětlení čehokoli a vrátil debatu k surovinám, recepturám a řízení.
Přesto ta scéna vypovídá o něčem podstatném: majitelé hledali důvody mimo sebe. Místo aby pojmenovali vlastní vyhoření a neschopnost řídit provoz,
konstruovali příběh o nadpřirozené odpovědnosti. A právě v tom spočívá jádro Pohlreichovy věty: „Paní sedí v květinovém světě dekorací, pán čistí zbraň v zázemí a hospoda se rozpadá, protože ji fakticky nikdo nevede.“ Dvě hvězdy, které si vysloužil někdo jiný než majitelé
O měsíc později se Pohlreich vrátil. A podle jeho vlastních slov zažil „zásadní překvapení“. Zahrádka plná hostů, proměněný interiér zbavený přebytečných ozdob,
jídla s výraznější chutí a tím, co šéfkuchař označil jako „kick“. Výsledek? Dvě hvězdy, v kontextu aktuální série nadprůměrné hodnocení. Zlatý buřt dostal hvězdu jedinou, Hamrovka rovněž jednu, Bašta dvě. Pancho’s se zařadilo mezi lepší výsledky sezóny.
Jenže kdo si ty hvězdy skutečně zasloužil? Odpověď je jednoznačná: Petr a Cristián. Byli to oni, kdo proměnu reálně odtáhl. Bez jejich jedenáctileté znalosti provozu, bez Cristiánovy kuchyně a
bez Petrovy ochoty fungovat jako univerzální záchranná síť by Pohlreich neměl co zachraňovat. Majitelé dodali souhlas ke změnám, ale motor obratu seděl jinde. Pancho’s žije dál, otázka je, jak dlouho vydrží nová energie
Restaurace je k říjnu 2026 prokazatelně v provozu. Oficiální web nabízí rezervace, uvádí otevírací dobu i kontakty, podnik funguje také na rozvozových platformách s aktuálními recenzemi. V plzeňském segmentu mexické kuchyně zůstává nejviditelnějším hráčem podle objemu uživatelských hodnocení.
Klíčová otázka ale zní jinak: dokážou majitelé udržet nasazení, které Pohlreichův zásah vyvolal, nebo se vrátí ke starému vzorci? Pořad Ano, šéfe! opakovaně ukazuje, že kontrolní návštěva zachytí špičku motivace, a teprve měsíce poté se ukáže, jestli změna přežila první únavu. U Pancho’s je riziko zřejmé. Podnik stojí a padá s Petrem a Cristiánem, zatímco vlastnické vedení prokázalo schopnost odstoupit od odpovědnosti, jakmile tlak přeroste únosnou mez.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová