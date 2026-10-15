Panenka z dětství leží Češkám v krabici na půdě. Za zachovalý kus dnes sběratelé dají přes 4 000 Kč

Krabice s nápisem „hračky“ přežila několik stěhování a roky do ní nikdo nenahlédl. Uvnitř často sedí panenka, se kterou si dnešní maminky a babičky hrály v sedmdesátých nebo osmdesátých letech. Pro sběratele může mít překvapivou cenu. Rozhodují o ní ale detaily, které laik snadno přehlédne.
Panenka, která uměla mluvit
Dobrým příkladem je mluvící panenka z příbramského Hamira. V září se na Bazoši objevil šedesáticentimetrový kus, který desítky let přečkal v původní krabici. Kromě šatů, botiček a účesu k němu patří sedm miniaturních gramofonových desek a návod nadepsaný „Milá dívenko“. Mechanismus pořád funguje a panenka nahrávky přehrává. Prodávající za ni chce 9 800 Kč.
Takové kusy nejsou náhoda. Hamiro patřilo k největším tuzemským výrobcům hraček a své zboží posílalo do celé Evropy i do zámoří. Největší chloubou příbramské výroby se staly panenky, které uměly chodit nebo promluvit. Firma v roce 1997 zkrachovala, takže nové originály už nevzniknou.
Přečtěte si také: Tuhle skleněnou vázu z ČSSR shánějí sběratelé z Německa i Rakouska, zachovalý kus má cenu až 8 000 Kč Mrkačky, chodičky a gumový František
Kdo vyrůstal v Československu, vybaví si hlavně dva typy z Hamira, kterým se lidově říkalo mrkačka a chodička. Mrkačka zavřela oči, jakmile ji dítě položilo do postýlky. Chodička zvládla vykračovat a při každém kroku natáčela hlavu doleva a doprava. Mít doma jednu z nich bylo pro malé holčičky splněné přání.
Mrkačky a chodičky z příbramského Hamira byly splněným přáním mnoha československých holčiček. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhou velkou kapitolou jsou gumové panenky. Z břeclavského Gumotexu putovaly do obchodů celé zástupy Františků, tedy pružných miminek z PVC, kterým šlo ohnout ruce i nohy. Podobné hračky vznikaly také v Technoplastu Chropyně. V dnešních inzerátech se tyto panenky objevují například pod jménem Alenka. Podílela se na nich i výtvarnice Libuše Niklová, autorka řady oblíbených nafukovacích zvířat.
Kolik za ně prodávající chtějí
Částky z inzerátů je potřeba brát s rezervou. Jde o ceny, které si říkají prodávající, a kolik kupec nakonec opravdu zaplatí, z nabídky nevyčtete. Rozdíl mezi opotřebovanou panenkou a pečlivě uloženým kusem je z nich ale vidět jasně. Vyšší částky se objevují jen u panenek, které někdo celé roky šetrně uchovával.
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Za obyčejnou panenku z půdy si prodávající obvykle řeknou několik set korun. Gumová Alenka se skvrnami na tvářích se v aukci na Aukru, která končí 17. října, zatím dostala na 1 220 Kč. Chodící panenka Hamiro vysoká 62 centimetrů je v původních šatečkách, a když ji pochováte, ještě pořád zapláče. Na Bazoši za ni prodávající chce 4 900 Kč, přestože jí chybí jedna řasa.
Panenka Typ nabídky Stav a výbava Částka Mluvící panenka Hamiro, 60 cm inzerát na Bazoši (září) původní krabice, šaty, botičky, účes, 7 miniaturních gramofonových desek, návod; mechanismus funguje 9 800 Kč (požadovaná cena) Chodící panenka Hamiro, 62 cm inzerát na Bazoši (říjen) původní šatečky, po pochování ještě zapláče; chybí jedna řasa 4 900 Kč (požadovaná cena) Gumová Alenka aukce na Aukru, končí 17. října skvrny na tvářích 1 220 Kč (zatím dosažená částka) Krabice a mrkací oči zvednou cenu
Co odlišuje panenku za několik set korun od té za tisíce? Sběratelé se dívají hlavně na:
Přečtěte si také: Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 150 000 Kč. Tenhle předmět měl doma skoro každý čistý materiál bez prasklin, odřenin a skvrn; mechanismus, který pořád funguje, ať jde o zavírání očí, pláč nebo přehrávání desek; původní oblečení a botičky, na kterých jim záleží nejvíc; to, jestli panenka neprošla neodbornou opravou a není složená z dílů různých kusů.
Největší skok v ceně přináší původní krabice. U hraček, se kterými si děti opravdu hrály, se dochovala jen výjimečně, a když v ní zůstalo i všechno příslušenství, je to pro sběratele vzácnost. Výrobce a sérii pomůže určit vtlačené značení nebo číslo na hlavě či na zádech panenky. S ním se dají snadno dohledat podobné nabídky a porovnat ceny.
Barbie z devadesátých let většinou pokladem nebude
Mladší čtenářky mají v krabici spíš Barbie. Tady bývají sběratelé přísnější a většina panenek odložených na půdách velkou hodnotu nemá. Nejvíc se cení nejstarší kusy ze šedesátých let, ideálně v původním balení. Raný model poznáte podle nápisu „made in Japan“ na chodidle. Stejně jako u československých panenek pak rozhoduje stav a platí, že čím méně je na panence hraní znát, tím lépe.
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Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzerat/223776776/mluvici-panenka-hamiro-pribram-60-cm-7-desek-funkcni-o.php, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamiro, https://www.retro-muzeum.cz/historie-znacek/hra%C4%8Dky-v-%C4%8Dssr, https://stare-panenky-moje-vasen.webnode.cz/neco-z-historie-panenek/vyrobci-v-cechach/, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/224965173/originalni-60-let-starou-chodici-panenku-hamiro.php, https://aukro.cz/retro-panenka-alenka-gumotex-7136992591, https://aukro.cz/sberatelske-panenky, https://www.lovetoknow.com/home/antiques-collectibles/value-collectible-barbie-dolls, https://myvintagebarbies.com/id.htm, https://volny.centrum.cz/clanek/tahle-desiva-panenka-vzbuzovala-trauma-u-deti-z-celeho-ceskoslovenska-dnes-je-sberatelskou-raritou-za-5-000-kc-263356