Panenka podle šéfkuchaře v syté zeleninové omáčce byla tak dobrá, že se po ní jen zaprášilo – na dně hrnce nezůstalo vůbec nic

Znám to až moc dobře – přijde neděle nebo náročný všední den a člověk dostane chuť na pořádné, hřejivé jídlo, co pohladí po duši, ale nechce strávit mládí u sporáku. A přesně v tu chvíli přichází na scénu tahle úžasně šťavnatá vepřová panenka. Představte si neuvěřitelně křehké kousky masa, co se na jazyku doslova rozplývají, zahalené do poctivé, husté omáčky ze sladkých paprik, zralých rajčat a voňavých žampionů. A ten nejlepší trik na závěr? Malé kostičky nakládané okurky, které celé omáčce dodají takový ten neodolatelný, lehouce kyselkavý šmrnc. Je to přesně ten typ hřejivého oběda, u kterého všichni u stolu spokojeně ztichnou, vytírají talíře chlebem a hned zjišťují, jestli v hrnci zůstalo ještě přidáno.
Kde se vlastně tenhle nápad vzal? Kombinace dušeného masa se zeleninou a houbami je věčná klasika, kterou milovaly už naše babičky. Ale ten geniální nápad přihodit do teplé omáčky nakládanou okurku pochází ze staré středoevropské kuchyně – vzpomeňte si třeba na znojemskou nebo slavný španělský ptáček. Naši předkové moc dobře věděli, co dělají: příjemná kyselost okurky totiž dokáže krásně prorazit bohatou chuť masa, zjemní tuk a udělá z obyčejného základu něco neskutečně svěžího, vyváženého a návykového.
Navíc je to recept, se kterým si můžete v kuchyni krásně pohrát podle toho, co zrovna máte po ruce. Nemáte zrovna panenku? Vůbec nevadí, skvěle poslouží i šťavnaté kuřecí nebo krůtí maso. Pokud chcete jídlo posunout ještě o úroveň výš, vyměňte obyčejné žampiony za hrst namočených sušených hříbků z lesa – ta vůně vás okamžitě dostane! A jestli milujete extra krémové omáčky, stačí na úplný závěr přimíchat lžíci husté zakysané smetany nebo do základu cvrnknout trochu dobrého červeného vína. Je to zkrátka poctivé jídlo bez stresu, které vás nikdy nezklame.
Vepřovou panenku očistěte a nakrájejte na větší kostky o velikosti přibližně 3 × 3 cm. Maso osolte, opepřete a lehce obalte v hladké mouce. Přebytečnou mouku oklepejte, aby při opékání zbytečně nezůstávala na dně pánve.
V hlubší pánvi rozehřejte olej a maso na něm ze všech stran krátce opečte dozlatova. Nemusí být v této chvíli úplně propečené, protože se bude ještě dusit v omáčce. Opečené maso vyjměte z pánve a odložte stranou.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, papriku zbavte semínek a nakrájejte na menší kousky. Žampiony očistěte a nakrájejte na plátky. Do stejné pánve dejte nejprve cibuli se žampiony a několik minut je restujte, dokud se z hub neodpaří většina vody.
Přidejte nakrájenou papriku a krátce ji opečte. Poté vmíchejte prolisovaný česnek, sladkou i pálivou papriku a oregano. Přidejte rajský protlak a za stálého míchání ho asi 1 minutu opečte, aby se jeho chuť rozvinula.
Do pánve přilijte krájená rajčata a vraťte zpět opečené maso. Promíchejte, přikryjte pokličkou a na mírném ohni vařte 25–30 minut, dokud maso nezměkne a omáčka se lehce nezahustí. Pokud je omáčka příliš hustá, můžete během vaření přidat trochu vody.
Nakládanou okurku nakrájejte na malé kostičky a vmíchejte ji do hotové omáčky až na závěr. Ochutnejte a podle potřeby přidejte sůl nebo pepř. Pokud chcete hustší omáčku, nechte ji ještě několik minut povařit bez pokličky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová