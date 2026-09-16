Pán prstenů našel námět pro další seriál. Svět Středozemě se dočká nového velkolepého projektu

Pán prstenů patří mezi největší fantasy fenomény všech dob. Tolkienova kniha se prodala ve více než 150 milionech výtiscích, filmová trilogie vydělala téměř 3 miliardy dolarů a získala 17 Oscarů. Tím ale příběh Středozemě neskončil. Amazon dokázal s Prsteny moci přilákat desítky milionů diváků k obrazovkám, a přesto stále existují příběhy, které by diváci rádi viděli zfilmované.
Pán prstenů ale není jen o Frodovi, Samovi, Aragornovi nebo Gandalfovi. Zatímco Společenstvo putovalo na jih, na severu probíhala válka proti Sauronovým silám. A právě na ní stojí jedna z her ze světa Pána prstenů, která by podle
ScreenRantu mohla být překvapivě dobrým základem pro nový seriál.
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Seriál by mohl vycházet ze hry
Řeč je o akčním
RPG The Lord of the Rings: War in the North, které vyšlo v roce 2011. Hra se odehrává souběžně s událostmi filmové trilogie a sleduje skupinu hrdinů, kteří se vydávají na sever, aby zastavili armádu Sauronova služebníka Agandaûra. Zatímco Aragorn, Legolas a Gimli bojují na jihu, o několik kilometrů dál se schyluje k bitvě, která může ovlivnit osud celé Středozemě.
Příběh začíná v Hůrce, kde se setkává zkušený hraničář Eradan, elfka Andriel a trpaslík Farin, kteří dostanou za úkol zjistit, co se na severu chystá. Jejich cesta je zavede přes Roklinku, Mohylové vrchy a další známá i dosud neviděná místa až k pevnosti Carn Dûm v Angmaru, která byla kdysi středem království čarodějného krále.
Foto: Playstation
Neznamená to ale, že by seriál musel známé postavy úplně vynechat. Během dobrodružství se trojice setká s Aragornem, Gandalfem, Elrondem nebo Elrondovými syny Elladanem a Elrohirem. Mohli by tak dostat prostor jako vedlejší postavy, aniž by celý příběh znovu převzali.
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Hra byla od začátku koncipována tak, aby její příběh zapadal do světa filmové trilogie, což jí umožnilo pracovat se známými postavami i podobami míst, která diváci znají z Jacksonových filmů. A to by mohli tvůrci zužitkovat na plátně nebo obrazovce.
Foto: Warner Bros. Pictures / James Fisher, Mark Pokorny Návrat po patnácti letech
Možná právě proto se o War in the North začalo znovu mluvit. Hra se totiž letos po dlouhých letech vrátila v nové verzi. The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition přináší původní RPG na moderní platformy a upravuje ho pro současné hráče. Nová verze nabízí například podporu 60 snímků za sekundu, upravené ovládání, opravy chyb nebo obnovený kooperativní režim pro tři hráče.
Recenze původní War in the North se pohybovaly převážně kolem průměrných až solidních hodnocení, a právě kooperativní systém tří rozdílných hrdinů patřil mezi prvky, které hra dokázala využít nejlépe.
Zdroje: ScreenRant, MetaCritic, Steam, Reddit