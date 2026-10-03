Pamela Anderson si po letech výrazně nalíčila oči. Její milánský model ale lidé přirovnávali k závěsům

Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Pamela Anderson v roce 2026, FOTO: CaseyJNewell, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Devětapadesátiletá herečka Pamela Anderson před pár dny překvapila návštěvníky milánského týdne módy. Po dlouhém období, kdy chodila na veřejnost s čistou tváří bez make-upu, zvolila pro přehlídku Vogue World velmi výrazné líčení. Tmavé oční stíny a silné černé linky doplnila zlatými šaty, které na sociálních sítích vyvolaly rozporuplné reakce. Výrazné líčení inspirované Kleopatrou
Na zářijovou přehlídku v milánské galerii Vittorio Emanuele II dorazila Pamela Anderson s dramatickým kouřovým líčením. Tým vizážistky Pat McGrath a umělec Dmitry Kukushkin pro ni vytvořili vzhled s šedými a hnědými stíny. Černou linku nanesli přesně na vnitřní okraj oka a tmavý stín tvarovali do podoby protáhlého trojúhelníku až k tenkému obočí. Výsledek měl podle tvůrců připomínat modernizovanou verzi egyptské panovnice Kleopatry.
Zbytek obličeje přitom herečka ponechala v přirozeném stavu, což vytvořilo kontrast k výrazným očím. Nechala vyniknout své pihy a na rty použila pouze světle růžový lesk. Vizážistka Ruby Hammer k tomu poznamenala, že kombinace tmavých očí, silného konturování a výrazné tvářenky obvykle působí příliš tvrdě. Právě čistá pleť podle ní celkový vzhled zjemnila.
Sama Pamela Anderson ke svému rozhodnutí na sociální síti Instagram uvedla:
„Jsem přesvědčená, že pleť vypadá lépe v syrovém stavu.“ K líčení připojila blond vlasy upravené do vln ve stylu filmových hvězd padesátých let, o které se postaral kadeřník John Nollet. Záměrně je upravil tak, aby působily rozcuchaně. Zlaté šaty připomínaly fanouškům závěsy
Na akci si Pamela Anderson oblékla zlaté lamé maxišaty od značky Ferragamo s výrazným spodním lemem. Její vzhled okamžitě vyvolal diskuzi pod videem italského magazínu Vogue na
Instagramu. Někteří sledující návrat k makeupu přivítali a chválili oční stíny. Jiní naopak upozorňovali na příliš tvrdé černé linky a kritizovali zvolený model. Lidé v komentářích šaty přirovnávali ke složenému slunečníku na terasu nebo k závěsům z filmu Jih proti severu. Přerušení pravidla čisté tváře
V posledních třech letech Pamela Anderson na veřejnosti vystupovala převážně s čistou pletí bez líčidel. Změna u ní začala po roce 2019, kdy zemřela její dlouholetá vizážistka Alexis Vogel. Pro magazín Elle své rozhodnutí nenosit líčidla popsala jako osvobozující, zábavné a mírně rebelské. Nikdy ale netvrdila, že se jich vzdala úplně.
Už v roce 2024 se zúčastnila galavečera Met Gala, kde vizážistka Pat McGrath měla za úkol posunout její přirozenou krásu na další úroveň. V lednu téhož roku herečka se svými syny Brandonem a Dylanem obnovila veganskou kosmetickou značku Sonsie, kterou původně založili Marie von Behrens-Felipe a Roberto A. Felipe. Právě produkty této značky použila i pro přípravu pleti před milánskou přehlídkou. K tématu vlastního vzhledu a stárnutí přistupuje s nadhledem.
„Myslím si, že všichni s přibývajícím věkem začínáme vypadat trochu zvláštně,“ řekla. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( goodhousekeeping, wwd, instagram).