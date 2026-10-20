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Pamatujete si ještě, jak správně odstranit závorky v rovnici 2(4x - 3) + [5 - (x - 1)] - 8 = 7x + 6?

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Pamatujete si ještě na matematická pravidla ze základní školy? Tato jednoduchá rovnice teď válcuje internet a ukazuje, jak snadno zapomínáme základy. Otestujte si své znalosti a zjistěte, jestli byste dnes propadli, nebo zopakovali jedničku z matematiky.
Pamatujete si ještě, jak správně odstranit závorky v rovnici 2(4x - 3) + [5 - (x - 1)] - 8 = 7x + 6?

Pamatujete si ještě, jak správně odstranit závorky v rovnici 2(4x - 3) + [5 - (x - 1)] - 8 = 7x + 6?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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