Pamatujete na komisaře Mosera ze seriálu Komisař Rex? Dnes je mu 67 let a nejspíš byste ho už nepoznaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pamatujete na komisaře Mosera ze seriálu Komisař Rex? Dnes je mu 67 let a nejspíš byste ho už nepoznali
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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