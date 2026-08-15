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Pamatujete na komisaře Mosera ze seriálu Komisař Rex? Dnes je mu 67 let a nejspíš byste ho už nepoznali

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Sledovali jste před lety v televizi rádi rakouského psího komisaře jménem Rex? Jeho prvním lidským parťákem byl komisař Richard Moser, kterého si zahrál herec Tobias Moretti. Tomu je dnes 67 let a stále se věnuje herectví. Poznali byste ho ještě?
Pamatujete na komisaře Mosera ze seriálu Komisař Rex? Dnes je mu 67 let a nejspíš byste ho už nepoznali

Pamatujete na komisaře Mosera ze seriálu Komisař Rex? Dnes je mu 67 let a nejspíš byste ho už nepoznali

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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