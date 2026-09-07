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Památné samurajské filmy, které jsou ostřejší než katana. Meče se chopili i hollywoodští herci

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Tento týden vstoupilo do kin historické drama Samuraj a vězeň, které provede diváka složitým prostředím japonské feudální společnosti a intrikami ctnostných figur, jež se ohánějí jak promyšlenými intrikami, tak meči. Japonské džidai geki, neboli samurajské filmy, přitom patří k zásadním příspěvkům světové kinematografie. Pokud vás novinka Samuraj a vězeň zaujala a chystáte se na ni do kina, je načase si samurajské vzdělání doplnit dalšími kvalitními kusy.
Památné samurajské filmy, které jsou ostřejší než katana. Meče se chopili i hollywoodští herci

Památné samurajské filmy, které jsou ostřejší než katana. Meče se chopili i hollywoodští herci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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