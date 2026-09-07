Památné samurajské filmy, které jsou ostřejší než katana. Meče se chopili i hollywoodští herci

Řada samurajských klenotů bohužel aktuálně není online. Pokud vás ale následující tituly zaujaly, uložte si je do watchlistu v aplikaci Kinobox a my vás upozorníme, až se objeví na streamu.
U snímku Edwarda Zwicka se objevovala jistá přirovnání k Tanci s vlky a nutno říci, že jisté paralely tu jsou. Nathan Algren (Tom Cruise) je vyhořelý veterán z masakru u Washity. Nyní má v Japonsku úkol – vycvičit císařské jednotky v boji proti rebelujícím samurajům. Nicméně se něco pokazí a Algren je zajat právě samuraji. Snímek zprostředkovává divákovi složitou japonskou kulturu a tradice, ale tak, aby ji pochopil hlavně západní divák. Algren přitom začíná s kulturou souznět. Nejprve vstupuje do příběhu jako někdo, koho Japonsko vlastně nezajímá, následně se stává pozorovatelem a nakonec účastníkem příběhu o soumraku celého jednoho světa.
Akira Kurosawa
se počítá jako filmař, jehož filmy ovlivnily západní žánry. Jeho snímky byly přitom nepokrytě ovlivněné západními žánry. Tělesná stráž působí jako směs dvou ikonických fikcí Dashiella Hammetta
, románů Skleněný klíč
a Rudá žeň. Hlavní hrdina Sandžuró (naprosto boží Toširo Mifune
) rozehraje nebezpečnou hru se dvěma loupeživými bandami. Pomáhá mu k tomu nejen jeho lstivost a chladnokrevnost, ale také velmi užitečná schopnost rozsekat na cáry početnou přesilu. Snímek s atraktivním rámcem se stal předlohou italského neautorizovaného remaku Pro hrst dolarů
s Clintem Eastwoodem
v hlavní roli. Původně se jednalo o béčkový western, jehož tvůrci počítali s omezeným trhem a tím i variantou, že do zámoří se ani nedostane.
Jenže western se stal hitem, dostal se do světa a Kurosawa, jenž film tím pádem objevil, tvůrce zažaloval. Na výsledku procesu nakonec vydělal víc než na tržbách Yojimba. Další, tentokrát oficiální remake, natočil Walter Hill pod názvem Poslední zůstává. Ten rámec příběhu prakticky vrátil do výchozího bodu původních inspiračních zdrojů – do období americké prohibice. Hlavního hrdinu ztvárnil Bruce Willis.
Hrdinou fantasy snímku založeného na japonské legendě je britsko-japonský míšenec Kai (Keanu Reeves), jenž se přidá k titulní početné skupině róninů – samurajů, jejichž pán byl zabit, a oni tak ztratili status. Žijí pouze pro pomstu šlechtici, jenž využívá služeb čarodějnice. Vedle toho se ve filmu objevují draci, démoni a další nadpřirozené bytosti, které posouvají samurajskou legendu do úplně jiného žánru. Snímek v kinech propadl, přesto se dočkal ještě podivnějšího pokračování s názvem Blade of the 47 Ronin, v němž se potomek čarodějnice rozhodne v současnosti pomstít potomkům róninů.
Snímek s původním českým názvem Gohatto: Tabu samurajů vyšel na DVD zhruba kolem premiéry Cruiseova velkofilmu, a tak se čeští distributoři uchýlili k častému, leč stále dost nepoctivému triku a pro lepší prodejnost jej opatřili stejným titulem. Gohatto přitom svému „jmenovci“ nemůže být vzdálenější, i když také tematizuje pád samurajské kultury. Jen k tomu nedojde cestou epického blockbusteru, ale mysteriózního psychologického thrilleru. Odehrává se těsně před pádem šógunátu a sleduje polovojenský útvar Šinsengumi hlídající pořádek v Kjótu.
K jednotce nastoupí mladý Sozaburo (tehdy šestnáctiletý Rjúhei Macuda), nečitelný a nádherný mladík, do kterého se zamiluje půlka posádky. Což o to, homosexualita není mezi samuraji žádné tabu. Kolem Sozabura se ale začnou dít podivně znepokojivé věci. Snímek sledujeme očima stoického velitele Hijikaty (Takeši Kitano), jenž se snaží přijít záhadným událostem na kloub. Jenže události kolem Sozabura jsou stejně neproniknutelné jako sám Sozaburo a Hijikatovi tak nezbývá než sledovat úpadek, k jehož mechanismu nemá klíč. Mysteriózní drama se místy přelévá do podivného poetismu a snové symboliky, jeho závěr navíc nutí diváka o významech viděného přemýšlet dlouho po zhlédnutí.
Samurajské filmy samozřejmě nejsou pouze o napínavých soubojích. Snímek Vzpoura tematizuje motivy oddanosti, poslušnosti a cti. Samuraj Isaburó (Toširó Mifune) dostane příkaz oženit svého syna s vyhnanou konkubínou. Isaburův syn se do své nevěsty zamiluje, páru se narodí dítě a rodina nemůže být šťastnější. Jen do té doby, než Isaburův vladař přijde o syna a rozhodne se vzít vypuzenou konkubínu zpět. Když se mu Isaburó vzepře, přijde rozkaz spáchat rituální sebevraždu seppuku. Isaburó odmítne i to a postaví se na odpor. Tragickému příběhu stačí pouze omezený prostor několika málo místností, aby vybudoval silné psychologické drama. Divák je zdánlivě odměněn závěrečnou bitvou, ta ale pokračuje ve stupňování bezútěšnosti.
Žebříček samurajských filmů se nemůže obejít bez pecky, která prakticky ukotvila v kinematografii princip týmovky. Příběh o skupině potulných samurajů, kteří brání vesnici před bandity, vystavěl velkou část své struktury na prvcích, z nichž se skládají moderní týmovky: nábor členů skupiny, testování, různé funkce, rozličné osobnosti a samozřejmě nutnost dovést je k tomu, aby fungovali jako sehraný tým. Dědictví Sedmi samurajů tak najdeme nejen v remaku Sedm statečných, ale také v klasikách jako Tucet špinavců, Dannyho parťáci nebo Avengers. Tato klasika na jednu stranu romantizuje samurajský mýtus a zároveň jej podvrací. Ukazuje samuraje jako lidské a sympatické figury, zasazuje je ale do doby, kdy jejich zpupnost vytváří děsivé podmínky pro rolníky. Zároveň je nechává v pozici figur, které na rozdíl od rolníků nemají budoucnost. Ve své době celkem revoluční počin patří k základním kamenům moderního akčního filmu.
Slepý masér a šermíř Zatoichi patří k japonské kultuře od 60. let minulého století. Původně vedlejší postava krátké povídky, následně hrdina 26 filmů, více než stovky seriálových epizod, crossoveru s Yojimbem, amerického remaku s Rutgerem Hauerem a snímku Takešiho Kitana, který počin nejen režíroval a napsal, ale také si v něm zahrál titulní roli. V Kitanově podání je Zatoichi nezastavitelná mašina na smrt, která se stane centrem několika různých příběhových linií odehrávajících se v jednom městě. Slepý bojovník je nejdříve v jejich středu, než se začne stávat jejich katalyzátorem a následně řešením. Kitano používá své obvyklé trademarky, stoické figury, výbuchy náhlého násilí a brutalitu podanou zdánlivě nezúčastněným pohledem.
Adaptace populární mangy z roku 2012 se rozrostla na celkem pět filmů a mezi uživateli Netflixu se stala populárním hitem. Titulní hrdina je veterán z války, z níž vzešlo mírové období. Kenšin si však uvědomil, že lepší svět pomohl vytvořit díky svému působivému body countu, a tak se rozhodne putovat světem bez zabíjení. Používá meč s obráceným ostřím, což znamená, že ostrý je ze zadní strany. Souboje se mu tak daří vyhrávat tak, že nikoho nezabije, třebaže soupeře mlátí těžkým ocelovým předmětem.
Snímek Masakiho Kobajašiho patří k filmům, u nichž se vyplatí nevědět nic dopředu. Stačí informace, že do sídla samurajského klanu dorazí samuraj s neobvyklou žádostí – chce zde spáchat seppuku. Následuje precizní práce s dávkováním informací, střídání perspektiv a obžaloba sociálního systému. Samurajové nebyli jen vznešenými bojovníky, ale lidmi, kteří neuměli nic jiného než bojovat, a navíc byli vázáni svým stavem, takže měli zásadní problém sehnat práci mimo svůj obor. Když přišlo období míru, rušení domén a konfiskace majetků, nezbývalo samurajům než žít v chudobě a potupně rozprodávat majetek. Film Seppuku zároveň podvrací samurajský mýtus pomocí rozdílů mezi vznešeným samurajským klanem, jehož představitelé sice požívají vážnosti a bohatství, ale nikdy neviděli ostrý boj, a zkušenými praktiky, kteří padli na společenské dno.
Jeden z Kurosawových nejlepších kousků pracuje s motivem změny perspektiv i nespolehlivého vypravěče, aby vyprávěl příběh o lidské povaze a zlu. Mladý samuraj je zabit v konfliktu s banditou (Toširo Mifune) a během soudního procesu zazní výpovědi samurajovy manželky, bandity a tak trochu bizarně i mrtvého samuraje. Každý z protagonistů popisuje událost trochu jinak, což je o to matoucí, že o různých výpovědích si vyprávějí tři jiní hrdinové, kteří si krátí čas během skrývání se před deštěm. Objektivní pravdy se divák ani hrdinové nedočkají. Každý z vypravěčů má důvod si realitu přibarvit, každý má vlastní tajemství. Snímek vyvolal značný ohlas na festivalu v Benátkách, kde se dočkal Zlatého lva, a dostal tak Akiru Kurosawu do širšího diváckého povědomí. Jak bývá u Kurosawových filmů zvykem, i Rašomon se dočkal amerického remaku ve formě westernu. Ve snímku Zneuctění si souzeného banditu zahrál Paul Newman.
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Zdroj: Kinobox