Paliva v Plzeňském kraji po dvoutýdenním zlevňování za poslední týden zdražila

Paliva v Plzeňském kraji po dvoutýdenním zlevňování za poslední týden zdražilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Paliva v Plzeňském kraji po dvoutýdenním zlevňování za poslední týden zdražilaZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 15.10.2026 16:05
Opravou prochází více než 1,3 kilometru silnice II/178 mezi obcemi Vodokrty a Řenče na jižním Plzeňsku....
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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