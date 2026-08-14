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Palička na maso je základním nástrojem prakticky v každé kuchyni. Její druhou stranu ale skoro nikdo nevyužívá

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Dennívýzva
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Po jejím účelu pátrá spíš člověk, který v kuchyni netráví tolik času. Pro někoho je to samozřejmé, pro dalšího nikoli. Jisté však je, že naše babičky využívaly obě její strany.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: IgorCalzone1 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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