Fight Night Challenge 8, 27. prosince 2024, pražské O2 universum. Václav Sivák, 27letý český postojář ve váze do 70 kg, kterého RFA vede jako neporaženého s bilancí 37-0, vyhrál boxerský zápas nad Erkanem Muratem a potom se pustil do bučícího publika; popsal to slovenský server MMA Fanatik. O pár týdnů později se ozval 34letý slovenský postojář Milan Paleš a řekl, že mu z toho bylo zle. Tehdy to znělo jako rozhořčení, které do týdne vyšumí. Nevyšumělo. Redakce MMAmag proto položila vedle sebe jeho slova z ledna 2025 a z poloviny listopadu 2026 a prošla veřejný přehled akcí RFA.
Podepsal dva zápasy, v hlavě má jedno jméno
Databáze MuayThaiRecords vede Paleše s bilancí 13-5-0; podle webu Top-Fight.cz se dohodl na dvou zápasech v roce 2027 s RFA, česko-slovenskou organizací bojových sportů, kde Sivák patří k hlavním tvářím. Z tiskové zprávy organizace tentýž web cituje Palešovu větu „Teď jsem v RFA, abych jim ho doručil.“ Je to slib jedné strany, ne oznámení zápasu.
Žilinskou stopu drží spolumajitel RFA Boris Prievozník, který Žilinskému večerníku 16. listopadu 2026 řekl, že se Paleš nejprve 8. května 2027 představí v Košicích a v říjnu 2027 doma v Žilině vyzve Siváka. V oficiálním přehledu akcí RFA, který redakce MMAmag prošla ve stavu k 18. listopadu 2026, ale žádná karta se jmény Paleš a Sivák není; souboj nemá datum, váhu, pravidla ani titulový status.
Důvod, proč o Sivákovi mluví takhle majetnicky, sahá do ledna 2025 a začal větou o nevolnosti.
Tehdy mu z toho bylo zle, teď na tom staví návrat
Palešovu reakci z ledna 2025 citoval server Ruik.cz z rozhovoru pro ligu Professional Muaythai League: „Ať mi s ním dají zápas a já se o to postarám. Viděl jsem to, co říkal v Praze na Fight Night Challenge a bylo mi z toho celkem i zle. Je to pro mě osobně neakceptovatelné.“ Výzvu tehdy Sivák podle téhož webu obratem přijal na Instagramu a rovnou nadhodil Žilinu.
Tón se za 22 měsíců nezměnil. Změnila se adresa, na které Paleš svou výzvu podává.
Než si ale pro Siváka přijde, čeká českého bojovníka 27. listopadu 2026 v Praze muž, se kterým už dvakrát zápasil.
V cestě stojí soupeř, kterého Sivák dvakrát porazil
Z oficiální karty turnaje RFA 35 Praha, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že hlavní zápas večera 27. listopadu 2026 ve Sportovní hale Královka je Sivák proti Patriku Záděrovi, 28letému českému bojovníkovi s bilancí 40-11, a to v realfightu do 75 kg v malých rukavicích. Titul na kartě uvedený není. Série zní 2:0 pro Siváka, poprvé vyhrál na body na turnaji RFA 7 17. prosince 2022, podruhé na turnaji RFA 20 14. března 2025.
Paleš sází na jiný argument. „Kdybych měl porovnat mě a jeho, na mé straně by byla síla,“ prohlásil podle Top-Fight.cz.
|Bojovník
|Bilance
|Zdroj a rozsah evidence
|Václav Sivák
|37-0
|RFA, stránka turnaje RFA 35 (listopad 2026)
|Václav Sivák
|1-0-0
|KSW, oficiální profil, jen zápasy v KSW
|Milan Paleš
|13-5-0
|MuayThaiRecords, evidované postojové zápasy
Každé z těch čísel počítá jiný okruh zápasů, srovnávat je přímo nejde.
Co si RFA tím podpisem koupila
KOMENTÁŘ Organizace nezískala muže z čela žebříčků, ale starý spor, který se dá prodat jako morální souboj. Hodnotu podpisu nedělá Palešova bilance, nýbrž jméno, které vyslovil dřív než cokoli o pásu. O zápase v Žilině mluví bojovník i funkcionář, zatímco jediná pevně vypsaná věc v celém příběhu je Sivákova trilogie se Záděrou.
Dá se namítnout, že Paleš jen dotahuje, co řekl před téměř dvěma lety, a že upřímnost je v tomhle sportu vzácná. Jenže rozhořčení, které si počká na správnou smlouvu, už není rozhořčení. Je to vstupenka. Muž, kterému bylo ze Sivákova chování zle, je teď jeho kolegou z jedné organizace a jeho stará výzva zatím žije jen ve dvou citacích a jednom plánu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková