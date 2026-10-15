Palát byl v létě odepisovaný a fanoušci chtěli jeho konec. Teď je v NHL jako vyměněný a nikdo nechápe, co se stalo

Islanders prohrávali s Tampou a Pete DeBoer se díval na lajny, které se mu nelíbily. Uprostřed zápasu sáhl po změně, kterou novináři kolem klubu později popsali jako hod kostkou. Pětatřicetiletého Paláta vytáhl ze čtvrté formace a poslal ho k Jean-Gabrielu Pageauovi a Anthonymu Duclairovi. Hned první střídání nové trojice zamklo soupeře v obranném pásmu a skončilo gólem Tonyho DeAngela. Palát si ten večer připsal dvě asistence, a to proti klubu, se kterým dvakrát zvedl Stanley Cup. Pro hráče, o jehož vykoupení se celé léto spekulovalo, to není jen dobrý zápas. Je to první doklad, že s ním trenér pořád počítá.
Jak se z vítěze Stanley Cupu stal kandidát na odpis
Aby proměna dávala smysl, je potřeba správně nastavit kalendář. Palát u Islanders nezačínal loňskou sezonu. Do New Yorku přišel až 28. ledna 2026 z New Jersey výměnou za Maxima Cyplakova. Islanders v oficiálním oznámení výměny připomněli jeho dva tituly s Tampou a 103 bodů ve 155 zápasech play-off. Kupovali si zkušenost, ne střelce.
Začátek přitom vypadal slibně. V debutu proti Rangers dal gól a přidal asistenci. Pak ale přišel útlum. Za zbytek sezony nasbíral u Islanders v 29 zápasech jen gól a čtyři asistence. Předtím v New Jersey měl ve stejném ročníku 4+6 v 51 utkáních. Záblesky tam byly, vydržet ale nedokázaly.
Sám Palát po příchodu mluvil otevřeně. Podle deníku amNewYork přiznal, že měl v New Jersey špatný rok, a dodal, že chce být lepší a pomoct týmu vyhrávat. Nový začátek ale na jaře nepřinesl to, co si od něj klub i on sám slibovali.
Pod výkony přitom ležela ještě jedna potíž: smlouva. Palát se do platového stropu započítává částkou 6 milionů dolarů, tedy zhruba 130 milionů korun ročně, a smlouva mu běží ještě celou sezonu 2026/27. U útočníka spodní šestky s bilancí 1+4 je takový nepoměr přesně ten typ čísla, kolem kterého se v létě točí debaty.
Léto ve znamení slova buyout
Server PuckPedia v červnovém výhledu Islanders na léto zařadil Paláta mezi kandidáty na vykoupení. Matematika byla jednoduchá. Vykoupení před sezonou 2026/27 by klubu okamžitě uvolnilo pod platovým stropem 3,3 milionu dolarů, v přepočtu asi 72 milionů korun. Část fanoušků a komentátorů tuhle variantu otevřeně řešila. Vadil jim hlavně nepoměr mezi rolí hráče do čtvrté lajny, jeho produktivitou a tím, kolik zabírá v rozpočtu.
Oficiální vyjádření, že by klub vykoupení vážně zvažoval, ale nikdy nezaznělo. A když se podíváte do kalkulačky vykoupení na webu PuckPedia, je jasné, proč nakonec zůstal. Vykoupení by v sezoně 2026/27 stále zatížilo strop částkou 2,7 milionu dolarů, asi 59 milionů korun, a dalších 1,65 milionu dolarů, zhruba 36 milionů korun, by se přeneslo i do ročníku 2027/28. Tedy mrtvé peníze za hráče, který už v týmu dávno nebude.
Podle nás klub vyhodnotil, že jeden rok drahého, ale končícího závazku je menší zlo než táhnout jeho zbytky do další sezony. Zvlášť když Palát pořád mohl odvádět práci ve spodních formacích. Teď to vypadá, že ta sázka nebyla špatná.
Čísla, která letos vypadají jinak
Bodově zatím nejde o nic převratného. Po šesti týmových zápasech, ve kterých Islanders drží bilanci 3-3-0, má Palát gól a asistenci. To je stejně jako za debutový večer v lednu a daleko od produkce, kterou míval v Tampě.
Zajímavější je, co se děje, když je na ledě při hře pět na pět. PuckPedia v době naší rešerše započítávala jeho individuální čísla z pěti zápasů a srovnání s loňským působením na Long Islandu vychází takto:
|Ukazatel (5 na 5)
|2025/26 u Islanders
|Začátek 2026/27
|Podíl vstřelených gólů (GF%)
|43,4 %
|66,7 %
|Podíl očekávaných gólů (xGF%)
|48,0 %
|69,0 %
|Podíl střeleckých pokusů (CF%)
|49,0 %
|56,0 %
|Body za 60 minut
|0,72
|2,17
Loni byl Palát při plných počtech hráčem, se kterým tým spíš ztrácel, než vyhrával. Letos je jeho tým s ním na ledě jasně lepší: víc střílí, víc vytváří a víc dává. Při hře pět na pět navíc odehraje kolem 11 minut za zápas, což u hráče, kterého měl klub v létě údajně odepsat, není zanedbatelné.
Vzorek je pořád malý a jeden šťastný týden dokáže podobná procenta snadno nafouknout. Rozdíl v očekávaných gólech ale napovídá, že nejde jen o štěstí v koncovce. Palát s formací tlačí hru tam, kam má.
Ze čtvrté lajny k Pageauovi
Ještě na konci září, kdy klub zveřejňoval tréninkové sestavy, figuroval Palát ve čtvrtém útoku s Caseym Cizikasem a Duclairem. Energetická role, krátká střídání, žádná velká očekávání.
Proti Tampě se to změnilo. Podle oficiálního shrnutí Islanders DeBoer v zápase nahradil Simona Holmströma právě Palátem a sám vysvětlil, že se mu některé lajny nelíbily a „byl čas na změnu“. Přesun k Pageauovi byl jedním z kroků, které Islanders vrátily do utkání.
Rozdíl mezi třetí a čtvrtou formací v NHL není jen v pořadovém čísle. Třetí lajna dostává víc minut, víc ofenzivních vhazování a hraje proti silnějším soupeřům. Trenér ji posílá na led i ve chvílích, kdy jde o výsledek. Pageau je navíc přesně ten typ centra, vedle kterého Palátův styl dává smysl: poctivý forčeking, práce u mantinelu, rychlé rozhodování v pásmu. Paláta nikdy nedělala výjimečným rychlost ani střela, ale právě tohle.
Definitivní to zatím není. Po výhře nad Vancouverem Islanders přiznali, že ve třetí třetině znovu míchali útoky a sestava po dni volna nebyla uzavřená. Podle nás je udržení ve třetí lajně realistický scénář. Trvalý posun do první šestky by vyžadoval buď zranění, nebo výraznou bodovou sérii.
Co se vlastně změnilo
Přímé vysvětlení od Paláta zatím nezaznělo. Konkrétní recept na letní přípravu veřejně nerozebral a nikdo z kabiny ani z trenérského štábu jeho proměnu podrobně nekomentoval.
Okolnosti se ale skládají do srozumitelného obrazu. Palát prožil první celé léto po výměně, má za sebou kemp v novém systému a hraje poslední rok smlouvy. V létě 2027 mu podle PuckPedia kontrakt vyprší a ve 36 letech se stane volným hráčem. Motivace ukázat, že na NHL pořád má, je v takové situaci logická, i když ji sám takhle nepojmenoval. Svůj podíl na tom má podle nás i místo vedle Pageaua, které mu sedí víc než nahodilé kombinace z jara.
Pro Česko má jeho forma i reprezentační rozměr. Na olympiádu v Miláně a Cortině už jel jako útočník Islanders. Srovnávat ho bodově s Martinem Nečasem, který měl po šesti zápasech nového ročníku 4+3, nedává smysl, protože každý hraje úplně jinou roli. Palát je pro národní tým cenný jako zkušený hráč do těžkých zápasů a spodních formací, ne jako bodový lídr. A přesně tuhle roli teď obhajuje i v NHL.
Palát zatím nemusí dokazovat, že je zpátky jako někdejší elitní křídlo Tampy z play-off. Stačí mu, že se z hráče, o jehož vykoupení se v létě vedly debaty, znovu stává veterán, kterého trenér pošle na led ve chvíli, kdy jeho tým prohrává. Příští léto už nepůjde o šest milionů dolarů. Může ale jít o to, jestli ve 36 letech dostane ještě jednu smlouvu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka