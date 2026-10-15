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Palát byl v létě odepisovaný a fanoušci chtěli jeho konec. Teď je v NHL jako vyměněný a nikdo nechápe, co se stalo

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V létě patřil Ondřej Palát mezi kandidáty na vykoupení ze smlouvy. V říjnu ho trenér DeBoer posouvá do třetí lajny a čísla mu dávají za pravdu.
Palát byl v létě odepisovaný a fanoušci chtěli jeho konec. Teď je v NHL jako vyměněný a nikdo nechápe, co se stalo

Palát byl v létě odepisovaný a fanoušci chtěli jeho konec. Teď je v NHL jako vyměněný a nikdo nechápe, co se stalo

Zdroj: New York Islanders
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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