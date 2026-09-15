Page si po konci v UFC rýpl do Dagestánců. Mají nudný styl, ale zůstávají, tvrdíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Page si po konci v UFC rýpl do Dagestánců. Mají nudný styl, ale zůstávají, tvrdí
UFC 331 dostane mimo běžné odměny ještě speciální bonus 50 tisíc dolarů (asi 1,05 milionu korun). Dana...
Losene Keita přiznal, že během působení v OKTAGONu sázel na vlastní výhry. Ondřej Novotný nyní vysvětlil,...
Navajo Stirling je nejčastěji skloňovaným soupeřem Jiřího Procházky. Pokud se spekulace potvrdí, českého...
Michael Page zakončil smlouvu s UFC čtvrtou výhrou v řadě, přesto novou nabídku nedostal. Nejvíc mu vadí...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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