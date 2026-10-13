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Page prozradil, kolik mu zaplatí Misfits. Za tři zápasy dostane víc než za celou kariéru v UFC

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Šest zápasů v UFC proti třem šekům od boxerské show kolem youtubera KSI. Podle kurzu ČNB jde o nejméně 21,8 milionu Kč za jediný večer. Soupeř? Zatím žádný.
Page prozradil, kolik mu zaplatí Misfits. Za tři zápasy dostane víc než za celou kariéru v UFC

Page prozradil, kolik mu zaplatí Misfits. Za tři zápasy dostane víc než za celou kariéru v UFC

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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