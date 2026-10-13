Page prozradil, kolik mu zaplatí Misfits. Za tři zápasy dostane víc než za celou kariéru v UFC

Když Michael „Venom“ Page popisoval svou novou smlouvu, sáhl po slově šílená. Devětatřicetiletý britský bojovník ve střední váze do 84 kg s bilancí 26-3 v pořadu Ariela Helwaniho vysvětloval, že za tři vystoupení dostane víc než za celou dobu, kdy nosil rukavice s logem UFC. Konkrétní sumu neřekl. Zůstal u anglického obratu seven figures, tedy sedmimístné částky za každý zápas. Pro muže, kterému po konci smlouvy nepřišla nabídka na prodloužení, je to věta, co stojí za přepočet. Redakce MMAmag jeho čísla převedla do korun kurzem ČNB a postavila je vedle toho, co Page o své budoucnosti říkal o měsíc dřív.
Sedm cifer zní hezky. V korunách to zní ještě líp
Page byl hostem pořadu The Ariel Helwani Show 12. října 2026, dva dny poté, co Misfits Boxing oznámila jeho podpis. Řekl, že smlouva zahrnuje tři zápasy, boxerské, nebo v MMA, a za každý z nich ho čeká sedmimístná odměna. O konkurenci dodal: „Měli jsme nabídky od spousty různých organizací.“ Jinými slovy, podle Pageových slov nešlo o jedinou možnost na stole.
Sedmimístná částka znamená nejméně 1 000 000 USD za zápas. Kurzem ČNB vyhlášeným pro 12. října 2026, tedy 21,809 Kč za dolar, to vychází na zhruba 21,8 milionu Kč. Tři takové zápasy znamenají nejméně zhruba 65,4 milionu Kč. Je to dolní hranice odvozená z Pageovy formulace, ne výše kontraktu; tu nezveřejnil nikdo. Stejně tak srovnání s UFC zůstává jeho tvrzením, protože výplaty za jeho zápasy v UFC veřejné nejsou.
Zbývá otázka, která celou tu sumu dělá pikantní: proč bojovníka s pěti výhrami ze šesti zápasů UFC v září znovu nepodepsala.
Proč ho z klece pustili, když vyhrával
Do UFC přišel 9. března 2024 jako hotové jméno z Bellatoru, ne jako nadějný nováček. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala šest zápasů a bilanci 5-1: výhry nad Kevinem Hollandem, Sharabutdinem Magomedovem, Jaredem Cannonierem, Samem Pattersonem a Nursultonem Ruziboevem, jedinou porážku s Ianem Garrym. Všech šest došlo k jednomyslnému rozhodnutí rozhodčích. Ani jeden finiš.
Po výhře nad Ruziboevem 5. září 2026 smlouva vypršela. Šéf UFC Dana White k tomu podle MMA Fighting řekl 9. září 2026 po Contender Series: „To byl poslední zápas jeho smlouvy. Nemyslím si, že ho podepíšeme, ne.“ Důvody ani finanční detaily nerozvedl.
Page to tehdy nenesl sportovně. V přepisu rozhovoru, který 16. září 2026 zveřejnil Sherdog, zaznělo: „Měl jsem cíle, kterých jsem chtěl dosáhnout, a ať už šlo o cokoliv, vyhrával jsem své zápasy, což mi říká, že máte zůstat.“ Odchod označil za neuctivý a čekal aspoň jednání, třeba za nižší peníze. O necelý měsíc později, 12. října 2026, u téhož moderátora zněl jinak: „Misfits přišli s naprosto šílenou nabídkou, což znamená, že jsem finančně dál rostl a polepšil si.“ Mezi těmi dvěma větami je rozdíl v tónu i v bankovním výpisu. V oznámení Misfits ale jedna věc chybí.
Till, Fury, Diaz. Jenže podepsáno není ani jedno jméno
Misfits Boxing, crossoverová boxerská show spojená s youtuberem KSI, oznámila podpis 10. října 2026 přímo v ringu v londýnské Copper Box Areně. V příspěvku, který organizace téhož dne zveřejnila na síti X, redakce MMAmag dohledala jedinou informaci: KSI oznamuje podpis Michaela „Venoma“ Page. Žádný soupeř, žádné datum, žádná váha, žádný titul v sázce. Potvrzená je podle MMA Fighting z 11. října 2026 jen smlouva na víc zápasů.
Všechno ostatní pochází z Pageových úst o dva dny později. Exkluzivita je podle něj na 18 měsíců, prostor mu zůstává jen na wrestlingovou show Real American Freestyle, a rád by nastoupil ještě v letošním roce. „Ale rozhodně si s Misfits střihnu MMA zápas,“ řekl Helwanimu 12. října 2026. Ring mu přitom cizí není, v profesionálním boxu má bilanci 2-0 a obě výhry na KO.
Jména, která v rozhovoru nadhodil jako možné soupeře, nepotvrdila žádná organizace:
- Darren Till
- Tommy Fury, podle Page jen v boxu
- Tony Ferguson
- Nate Diaz
Zůstává tak jediná otázka, na kterou zatím nikdo nemá tvrdou odpověď: co si vlastně Misfits za těch nejméně 65 milionů korun kupuje.
Tvář divize, která zatím nemá ani první kartu
Misfits podepsala bojovníka, jehož cena v UFC rostla s postavením v žebříčku, do projektu, kde žádný žebříček není. Page 12. října 2026 řekl: „Chtějí rozjet MMA show a já tím mám tak nějak prošlapat cestu a být její tváří.“ Tvář je tedy podepsaná, show zatím ne: Misfits neoznámila ani první kartu, ani datum, ani pravidla.
Pro UFC byl devětatřicetiletý striker, kterému všech šest zápasů doputovalo k bodovacím lístkům, sportovně zajímavý jen do určité míry. Pro show, která prodává jména, je přesně tím zbožím, co funguje na obrazovce. V tom je rozdíl mezi nabídkou, která nepřišla, a šekem, který má přijít třikrát.
Page vyměnil místo v žebříčku za místo ve výkladní skříni. Šest zápasů v UFC mu přineslo respekt, jednu porážku a výplaty, do kterých nikdo zvenčí neviděl. Tři šeky od Misfits mu podle jeho vlastních slov vynesou víc než celá ta štace. Jestli k nim nakonec patří i slíbená MMA divize, na které stojí logika osmnáctiměsíční exkluzivity, neví zatím ani on.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka