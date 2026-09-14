Padlí a černá skvrnitost zničí růže za pár dní. Jedna častá chyba při zalévání jim přitom otevře cestu ke zdravým keřům

O pár záhonů dál se na čerstvých výhonech rozprostře moučně bílý povlak. Černá listová skvrnitost a padlí růže startují odlišně, ale obě těží z téže pěstitelské rutiny: z listů, které zůstávají vlhké příliš dlouho, ze slabého proudění vzduchu v koruně keře a z hromady napadených listů, kterou nikdo neuklidil. Podle české metodiky ochrany veřejné zeleně patří obě choroby k nejčastějším houbovým problémům zahradních růží, a obě se dají zastavit, pokud je pěstitel rozpozná včas a přeruší řetězec infekce.
Jak rozeznat padlí od černé skvrnitosti na první pohled
Obě choroby mají výrazný vizuální podpis, ale šíří se po keři opačným směrem.
Padlí růží cílí na mladé, měkké pletivo. Bílý až šedobílý povlak pokrývá čerstvé lístky, špičky výhonů a poupata. Napadené listy se kroutí, puchýřnatí, červenají nebo žloutnou. Houba ke klíčení nepotřebuje kapku vody na listu, stačí jí vysoká vzdušná vlhkost, rosa a teploty kolem 20–25 °C.
Černá listová skvrnitost postupuje zdola nahoru. Na líci starších listů se objeví černé až purpurově černé skvrny s charakteristickým paprsčitým, roztřepeným lemem. Listy kolem skvrn žloutnou a předčasně opadávají. Na rozdíl od padlí potřebuje houba volnou vodu: déšť, rosení, nebo právě zálivku přes listy. Podle údajů University of Florida se první příznaky objevují už za 3–16 dní po infekci a další infekční vlna dozrává v rozmezí 10–18 dní. Jediný vydatný déšť tak může spustit kolotoč, který keř během sezóny opakovaně zbavuje listů. Proč je černá skvrnitost v běžné zahradě zákeřnější než padlí
Padlí se vyplatí zachytit v zárodku: dokud jsou bílé skvrny malé a lokální, zásah bývá účinný a rychlý. Houba rostliny zřídka usmrtí, spíše oslabuje vitalitu a ničí vzhled květů. Jenže černá skvrnitost hraje jinou hru.
Její spory přezimují v opadlých listech a v lézích na stoncích. Na jaře je rozstříkne první déšť na čerstvé listy a cyklus se rozběhne znovu. Při příznivých podmínkách (teplé, vlhké počasí, mokré listí) se infekční otočka uzavře za necelé tři týdny. Keř přijde o listy, vyraší nové, a ty houba napadne opět. Po několika takových kolech během jedné sezóny je rostlina natolik vyčerpaná, že přestává kvést a v dalších letech může uhynout. Mírná zima bez silných mrazů situaci zhoršuje, protože více infekčního materiálu přežije do jara.
Důležitý detail: černá skvrnitost růže je parazit specifický pro rod
Rosa. Na šeřík, pivoňku ani trávník nepřeskočí. Totéž platí pro růžové padlí, jednotlivé druhy padlí bývají hostitelsky vázané. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jedna chyba při zalévání, která otevírá dveře oběma chorobám
Zálivka shora přes listy, ať už postřikovačem, sprchou na hadici, nebo večerním „osvěžením“ keře. Zní to nevinně, ale právě tato rutina vytváří ideální podmínky pro obě houby. U černé skvrnitosti voda rozstřikuje spory z napadených listů na zdravé a zároveň zajišťuje několikahodinovou vlhkost, kterou houba ke klíčení potřebuje. U padlí prodlužuje dobu, po kterou zůstává list orosený.
Česká metodika doporučuje zálivku výhradně ke kořenům, ideálně ráno, aby listy přes den rychle oschly. Kapková závlaha nebo pomalé lití k patě keře eliminuje rozstřik spor i zbytečné namáčení listové plochy.
Kromě zálivky přispívají k rozvoji chorob i další pěstitelské přehmaty:
Hustá výsadba a neprořezaný keř, kde vzduch neproudí Stinné stanoviště s pomalým osycháním po ránu (růže potřebují minimálně 6 hodin přímého slunce) Pozdní dusíkaté hnojení, které podporuje měkký, snadno napadnutelný růst Ponechání napadených listů pod keřem, tedy hlavní zdroj jarní reinfekce Co udělat okamžitě po prvním nálezu a kdy sáhnout po fungicidu
Jakmile na listech zahlédnete bílý povlak nebo tmavé skvrny s roztřepeným okrajem, postup je stejný bez ohledu na typ choroby: potvrdit diagnózu, ihned odstranit napadené listy, posbírat veškerý opad a vystříhat zasažené výhony.
U počínajícího padlí s několika malými skvrnami lze vyzkoušet roztok hydrogenuhličitanu draselného; podle
UC IPM jde o účinnou variantu při včasném zásahu. Jakmile je ale zasažená velká část keře, listy se masově deformují, nebo jde o černou skvrnitost v deštivém období, je rozumnější nasadit registrovaný fungicid pro růže. U černé skvrnitosti univerzitní doporučení počítají s opakovanými aplikacemi v intervalu 7–14 dní od jara do podzimu. Odolné kultivary s certifikátem ADR: prevence už při nákupu
Nejúčinnější obrana začíná výběrem odrůdy. Označení ADR (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung) znamená, že růže prošla tříletým testem na jedenácti stanovištích bez jediné aplikace fungicidu či insekticidu, a klíčovým hodnotícím kritériem je právě odolnost vůči listovým chorobám. V českém prodeji jsou aktuálně dostupné například kultivary Pomponella® nebo Chippendale® s výslovně deklarovanou vysokou odolností vůči padlí i černé skvrnitosti.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková