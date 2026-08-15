Padesátikoruna z roku 2001 se razila jen v 16 000 kusech. Má cenu tisíců, možná s ní právě teď platíte za rohlíky

Příběh začíná nevinně: běžná oběžná mince, stejný český lev, stejný motiv Prahy na rubu, stejná váha i průměr jako u desítek milionů ostatních padesátikorun v peněženkách po celé zemi. Rozdíl dělá drobný detail mezi zadníma nohama lva, letopočet ražby. Právě ročníky 2001 a 2002 patří k vůbec nejnižším nákladům, jaké Česká národní banka u této mince kdy zadala. Na sběratelském trhu se kvůli tomu obchodují za částky, které nominál překonávají o řád.
Co říkají čísla ČNB
Sběratelské zdroje často operují s údajem „16 000 kusů“. Veřejně dostupná tabulka ČNB ale uvádí pro rok 2001 celkem 18 500 vyrobených padesátikorun a pro rok 2002 pak 20 261 kusů. Odkud přesně pochází číslo 16 000, se v otevřených primárních zdrojích nepodařilo potvrdit. ČNB navíc přímo upozorňuje, že množství mincí vyrobených v daném roce se nemusí shodovat s počtem mincí nesoucích konkrétní letopočet ražby; rok výroby a rok na minci prostě nemusejí být totéž.
I tak jde o dramaticky nízká čísla. Pro srovnání: první ročník 1993 měl náklad přes 35 milionů kusů. Ročník 1998, další z těch „řidších“, dosáhl 27 600 kusů. Roky 2001 a 2002 jsou v celé historii padesátikoruny skutečně na samém dně výrobní statistiky.
Proč se jich vyrobilo tak málo
ČNB neuvádí žádný speciální důvod pro nízkou ražbu právě v těchto dvou letech. Vysvětlení je prozaičtější, než by sběratelský příběh potřeboval. Mince mají životnost desítky let a centrální banka zadává výrobu podle vlastních zásob a aktuální potřeby doplňování do oběhu. Na přelomu tisíciletí navíc v peněženkách Čechů dominovaly padesátikorunové bankovky; ke konci roku 2000 jich v oběhu kolovala 32,5 milionu, zatímco mincí téhož nominálu jen 3,2 milionu. Ještě v roce 2004 poměr vypadal podobně: 37,7 milionu bankovek proti 4,9 milionu mincí. Nová ražba prostě nebyla potřeba.
Kolik za ně sběratelé skutečně platí
Aktuální katalog českých mincí pro rok 2026 oceňuje padesátikorunu z roku 2001 na 2 100 Kč a ročník 2002 na 1 800 Kč. Katalogová cena je ale orientační strop, ne automatická realita. Konkrétní doložený prodej, zmíněná aukce na Aukru z 1. února 2026, skončil u ročníku 2001 ve stavu UNC (neobíhala) na 1 460 Kč. Bezpečné je tedy počítat s rozpětím zhruba 1 500 až 2 100 Kč podle stavu a trhu.
A právě stav je klíčový. Numismatická stupnice rozlišuje zachovalost od 0 (nejlepší) po 5 (nejhorší). Sběratelsky zajímavé jsou stavy 0/0 až 1/1, tedy mince s původním leskem, bez stop oběhu nebo jen s minimálními. Kus ve stavu 2/2, tedy běžně oběhaná mince s drobnými škrábanci, už přirážku nad nominál výrazně ztrácí. Jinými slovy: samotný ročník nestačí. Cenná je kombinace správného letopočtu a výborné zachovalosti.
Pro kontext: padesátikoruny z let 2001 a 2002 nejsou mezi českými oběžnými mincemi absolutní špičkou. Katalog 2026 uvádí například desetikorunu z roku 2000 za 11 000 Kč nebo dvacetikorunu z roku 2010 za 2 800 Kč. A pak je tu legenda, desetikoruna z roku 1993 s variantou „malé Kč“, jejíž katalogová cena se pohybuje mezi 90 000 a 210 000 Kč.
Jaká je šance najít ji v peněžence
Teoreticky reálná. Prakticky mizivá. Podle ČNB bylo k 31. prosinci 2025 v oběhu 180,8 milionu padesátikorunových mincí. Kdyby všech 38 761 kusů ročníků 2001 a 2002 zůstalo mezi lidmi, tvořily by asi 0,021 % celkového objemu, zhruba jedna taková mince na každých 4 600 padesátikorun. Ve skutečnosti je šance ještě nižší, protože část kusů dávno skončila ve sbírkách a z oběhu zmizela.
Přesto: jde o standardní platnou oběžnou minci, ne o pamětní emisi v etui. Kdo ji najde, pozná ji snadno. Stačí otočit minci na stranu s českým lvem a podívat se mezi jeho zadní nohy, tam je letopočet ražby, nad ním značka mincovny.
Co dělat, když ji najdete
Prvním krokem je posouzení stavu. Mince z peněženky, která roky kolovala mezi automaty a pokladnami, bude mít viditelné stopy oběhu, a tím i nižší sběratelskou hodnotu. Pokud ale kus vypadá nezvykle čistě, stojí za to obrátit se na specializovaného výkupce. Aukční dům AUREA nabízí ocenění a případné zařazení do aukce. Numismatika SOVA, oficiální smluvní partner ČNB pro prodej sběratelského materiálu, funguje jako internetový obchod s kanceláří v Kladně. Obě firmy dokážou minci zařadit na správnou stupnici zachovalosti a navrhnout realistickou cenu.
Kontrola drobných v kapse má smysl jako jednorázový zvyk, ne jako výdělečná strategie. Ale jednou za čas se někdo podívá na správné místo ve správný moment, a padesátka, která měla zaplatit rohlík, najednou stojí za víc než celý nákup.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, Aukční dům AUREA, LiveAuctioneers, Burda Auction, Numismatika SOVA, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, ČNB, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková