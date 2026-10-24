Padesát odstínů svobody: Natáčení zasáhl teroristický útok, smyšlený román a poslední filmová role

Padesát odstínů svobody, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů svobody, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů svobody, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů svobody, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů svobody, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů svobody, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů svobody, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova
Snímek Padesát odstínů svobody z roku 2018 provázely během práce ve Francii tragické mezinárodní události. Zatímco tvůrci na jihu země připravovali materiál pro letní scény, odehrál se ve městě krvavý teroristický útok. Pro natáčení romantických novomanželských momentů v hlavním městě se pak filmařům podařilo kompletně vyklidit a uzavřít okolí slavného pařížského Louvru. Pomsta bývalého kolegy
Čerství novomanželé Anastasia a Christian v podání Dakoty Johnson a Jamieho Dornana si začínají zvykat na společný život. Úspěšná knižní redaktorka si chce budovat vlastní kariéru, což její dominantní partner snáší jen velmi obtížně. Do napjaté situace navíc vstupuje bývalý kolega Jack Hyde, který má na oba manžele vztek. Rozhodne se jim pomstít a začne bezprostředně ohrožovat jejich bezpečnost.
Když nespokojený Christian dorazí do redakce, aby manželce vyčetl její pracovní jméno, objeví se v záběru nečekaný host. Ve chvíli, kdy miliardář vystoupí z výtahu, projde kolem něj autorka knižní předlohy E. L. James. Na rozdíl od jejích románů se do filmové trilogie naopak vůbec nedostala postava Kateina bratra Ethana, který v knihách randil s Miou.
Zkrácená stopáž stála hereckou hvězdu roli
Původně se spekulovalo, že Jamie Dornan se do třetího dílu už nevrátí, herec ale tyto zvěsti nakonec vyvrátil a upsal se oběma pokračováním, která se točila současně. Produkce trvala celkem 103 dní a filmaři s rozpočtem pětapadesát milionů dolarů dokázali na celosvětových tržbách vydělat 372 milionů. Závěrečný díl je přitom s délkou 105 minut nejkratším snímkem z celé trilogie, jelikož předchozí části trvaly 129 a 118 minut. Navíc se jako jediný ze série vyhnul nominaci na cenu Zlatá malina za nejhorší film.
Přísný střih se dotkl i hollywoodské herečky Kim Basinger, která si zahrála Elenu Lincoln. Z finální verze určené pro kina její postava úplně zmizela. Dvě krátké scény bez dialogů tvůrci nakonec vrátili až do prodloužené edice pro domácí nosiče. Pro americkou herečku to zároveň k prosinci 2024 byla poslední role v hraném filmu.
Pařížský luxus narušil terorismus
Štáb natáčel ve francouzském Nice během července 2016, přesně v době, kdy ve městě došlo k teroristickým útokům. Ostatní evropské lokace naopak poskytly hladkou iluzi pohádkového bohatství, které dokreslovaly i hrdinovy hodinky Omega Seamaster 300m. Pro scény z novomanželských líbánek produkce kompletně uzavřela prostor u pařížského muzea Louvre. Režisér tím chtěl navodit dojem, že zámožný Christian koupil celé město pouze pro svou ženu.
Zbylé scény vznikaly v kanadském Vancouveru. Část natáčení probíhala přímo v soukromém domě kanadské zpěvačky Sarah McLachlan. Nemocnici, ve které se Anastasia probudí, zase ztvárnila budova farmaceutických věd na tamní univerzitě.
Miliardář na pláži četl vymyšlený román
Když manželé ve filmu odpočívají na pláži, čte Christian knihu s názvem The Hawk and The Sea od autora Petera Bodnaruse. Jde o filmařský vtip, protože román neexistuje. Peter Bodnarus je ve skutečnosti hollywoodský filmový architekt. Titul se přitom objevil už v předchozím díle během zasedání správní rady. Detaily hrály roli i u dalších postav. Herečka Arielle Kebbel, představitelka Gii Matteo, si pro svou roli záměrně zvolila červené nehty, aby zdůraznila elegantní kontrolu své hrdinky.
Promyšlenou koncepci dostal přebal DVD, který funguje jako zrcadlový obraz prvního dílu. Na obalu původního snímku zvedala ruce Anastasia a Christian se ji chystal políbit, u závěrečného filmu se pozice vyměnily a zvednuté paže patří hlavnímu hrdinovi. Premiéra navíc potvrdila trend u představitelky hlavní role. Dakota Johnson díky snímku zaznamenala už čtvrtý film v řadě, který vstoupil do kin během valentýnského víkendu.
Snímek odvysílá stanice Nova v sobotu 24. října ve 23:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).