Padesát odstínů šedi: Původní představitel Christiana se zhroutil. Dornanova smlouva obsahovala doložku o jeho přirození

Padesát odstínů šedi, FOTO: © Focus Features, distr. TV Nova Padesát odstínů šedi, FOTO: © Focus Features, distr. TV Nova Padesát odstínů šedi, FOTO: © Focus Features, distr. TV Nova Padesát odstínů šedi, FOTO: © Focus Features, distr. TV Nova Padesát odstínů šedi, FOTO: © Focus Features, distr. TV Nova Padesát odstínů šedi, FOTO: © Focus Features, distr. TV Nova
Snímek Padesát odstínů šedi z roku 2015 způsobil už během příprav rozruch. Původně obsazený Charlie Hunnam se v průběhu natáčení zhroutil z pracovního tempa a roli opustil. Nový představitel Christiana Greye navíc musel podepsat smlouvu, že film neukáže jeho přirození. Posedlost tajemným miliardářem
Nenápadná studentka literatury Anastasia Steele dostane za úkol vyzpovídat pro školní časopis tajemného miliardáře Christiana Greye. Přestože na ni odměřený podnikatel působí chladně, nedokáže na něj po jejich setkání přestat myslet. Muž v podání Jamieho Dornana se plaché studentky, kterou hraje Dakota Johnson, zpočátku snaží zbavit a varuje ji před svým temným vkusem. Postupně ji však začne odkrývat svou třináctou komnatu a otevírá jí cestu k nepoznaným vášním, ze kterých jde strach.
Původně si měl hlavní roli zahrát Charlie Hunnam, který ale po dvou měsících odstoupil. Herec se zřekl role kvůli naprostému fyzickému a psychickému vyčerpání. Natáčení Padesáti odstínů šedi mu kolidovalo se zakončením seriálu Zákon gangu a začátkem práce na hororu Purpurový vrch, kvůli čemuž by se nedostal k žádným zkouškám. Ve svém vyjádření přiznal nervové zhroucení s tím, že na takto zásadním filmu zkrátka nechce selhat. Nahradil ho Jamie Dornan, o postavu měl ale zájem i Matthias Schoenaerts. Ten ji nakonec odmítl s tím, že při čtení scénáře usnul.
Extrémní dieta, smlouva o nahotě a neklidní sousedé
Jamie Dornan si pro roli prošel přísným cvičebním režimem. Tři hodiny denně trávil v posilovně, aby dosáhl dokonalého břišního svalstva bez toho, aby vypadal jako obří kulturista. Dokonce si musel nastavovat budík na čtvrtou hodinu ranní jen proto, aby vypil proteinový koktejl a mohl jít znovu spát.
Do detailů se řešila také hercova nahota, protože Dornan trval na tom, že ve filmu neukáže plné odhalení. Kontrakty mu zaručovaly, že diváci neuvidí jeho přirození, což mnohé fanynky zklamalo, jelikož se obávaly ztráty hrubosti původní knihy. Samotné milostné scény tvoří více než čtrnáct minut stopáže a filmaři je točili částečně pomocí dálkově ovládaných kamer, aby hercům zajistili soukromí. Dakota Johnson ovšem v roce 2026 uvedla, že se pro film na rozdíl od rozšířených tvrzení nenechala digitálně upravit a pubické ochlupení si před natáčením zkrátka nechala dorůst.
Během natáčení se štáb potýkal s nespokojenými obyvateli kanadského Vancouveru. Výroba snímku zvedla takový rozruch, že jeden z mužů v okolí úmyslně kazil záběry zvukem kravského zvonce, dokud štáb nepřesunul své stroje na déšť do jiné lokality.
Změny scénáře, rekvizity z hardwaru a nesouhlas komunity
Autorka předlohy E.L. James měla nad snímkem neobvykle velkou tvůrčí kontrolu. Během práce se scenáristkou Kelly Marcel dokonce vetovala úpravy první verze scénáře. Marcel chtěla film natočit podstatně syrověji pro dospělé publikum, ale studio to odmítlo kvůli strachu o tržby. Spisovatelka si diktovala každou drobnost, z čehož byla scenáristka tak frustrovaná, že se na konečný film odmítla podívat.
Ani rekvizity neunikly zásahům, aby vyhovovaly designu snímku. Všechny hračky v červené místnosti navrhla produkce tak, aby odpovídaly zvolené barevné paletě. Když ale Christian nakupuje v běžném železářství vázací pásky, dostali se tvůrci do sporu s experty na BDSM kulturu. Ti upozornili na fakt, že podobné plastové pásky komunitu poškozují, protože jsou nebezpečné a reálně mohou způsobit vážná zranění. Padesát odstínů šedi obecně čelilo kritice znalců praktik BDSM s tím, že chování hrdinů nesplňuje základní předpoklady o bezpečí a vzájemném souhlasu obou partnerů.
Erotický film Padesát odstínů šedi vysílá TV Nova 10. října od 23:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).