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Padělky za téměř čtyři miliony. Při nákupu na internetu může rozhodnout jméno prodejce

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Dennívýzva
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Česká obchodní inspekce zveřejnila nové varování před padělky, které se neprodávají jen na pohraničních tržnicích. Riziko se týká také internetu. Známá nákupní platforma sama o sobě nezaručuje bezpečný obchod a ani platba kartou není příslibem, že banka při problému peníze vrátí.
Ilustrační obrázek. Žena doma kontroluje švy neoznačené tenisky vybalené z přepravní krabice.

Ilustrační obrázek. Žena doma kontroluje švy neoznačené tenisky vybalené z přepravní krabice.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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