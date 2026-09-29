Oxalis zavírá listy, když se setmí, a ráno je zase otevře. Babičky ho zbožňovaly, dnešní generace na něj zapomněla

Oxalis je skutečným klenotem pro každého, kdo chce svůj domov ozelenit. Je to jedna z těch nenáročných rostlin, které toho moc nevyžadují, a přitom toho tolik nabízejí. Díky svým jemným listům připomínajícím jetel a malým, drobným květům navíc i dobře vypadá.
Proč si oxalis zaslouží místo ve vaší domácnosti?
Oxalis je především nenáročná rostlina, která se podle webu
GardenersWorld bez problémů hodí do každého domácího prostředí. Má širokou škálu barev listů, od sytě fialové a jasně zelené až po pestré vzory, které dodají vašemu interiéru jedinečný šmrnc. Rostlina je také známá svou odolností, dokáže přežít v podmínkách s nízkým osvětlením a při různých teplotách. Kromě toho má ovšem také jednu zvláštní vlastnost: jeho listy se v noci nebo během zamračených dnů zavírají, což mu dodává dynamický, neustále se měnící vzhled. Jak často zalévat Oxalis
Oxalis preferuje mírně vlhkou půdu, ale přemokření může vést k hnilobě kořenů, jak varují stránky
TerraceGardenFrance. Nejlepší je zalévat, když je horní centimetr půdy na dotek suchý. To obvykle znamená dodávat mu vodu jednou za 7-10 dní během vegetačního období (jaro a léto). Naopak během zimního klidu zálivku výrazně omezte a nechte půdu mezi zaléváním vyschnout. Zdroj fotografie: Pixabay Oxalis je skutečným klenotem pro každého, kdo chce svůj domov ozelenit.
Zkontrolujte také, zda má květináč dostatečné odtokové otvory. Oxalis nemá rád stání ve vodě. Zvažte proto i použití substrátu, který dobře odvádí vodu, například směsi s perlitem nebo pískem, abyste zabránili přemokření kořenů.
Jak pěstovat oxalis
Udržujte teplotu v rozmezí 15-24 °C. Je důležité vyhnout se průvanu a náhlým změnám teploty, protože ty mohou rostlinu zbytečně stresovat. Během vegetačního období také
přihnojujte šťovík jednou měsíčně vyváženým, ve vodě rozpustným hnojivem. Přehnojení může vést ke slabému a vytahanému růstu – takže pozor na to. Mimochodem – podobně nenáročný je i lopatkovec, o kterém už Chalupáři-Zahrádkáři také informovali. Zdroj fotografie: Pixabay Oxalis purpurea je úžasná varianta běžného šťovíku, která se vyznačuje zářivě fialovými listy a daří se jí i doma. Jak zazimovat oxalis
Když se dny zkracují a teploty klesají, oxalis může začít vypadat trochu smutně – jeho listy zavadnou, ztratí barvu a některé mohou dokonce opadat. Ale
nepropadejte panice, je to zcela normální. Rostlina prostě jen šetří energii na zimní měsíce. Stačí jen snížit zálivku, nehnojit a vyvarovat se průvanu. Uvidíte, že na jaře se váš miláček zase zazelená.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři