Ovocný rýžový nákyp: Jednoduché domácí jídlo jako dezert, snídaně i sladký oběd

Rýžový nákyp patřil k jídlům, na která se doma čekalo. Babička ho dělala trochu jinak než maminka, později se objevily různé vylepšené verze, ale základ zůstal pořád stejný a pořád funguje. Do pekáče přijde kulatozrnná rýže uvařená v mléce, mezi vrstvy se schovají a nahoru patří meruňky a višně z kompotu sníh z bílků. Díky tomu není nákyp uvnitř suchý, drží vláčnost a nahoře má lehkou, trochu nadýchanou vrstvu.
Děti se u něj většinou moc nevyptávají a dospělí si taky dají. Na
rýžovém nákypu je příjemné i to, že se dá připravit dopředu. Když vychladne, drží pohromadě, ale nezmění se v udusaný kus rýže. Mně se osvědčilo dát rýži nejdřív na chvíli do vody a teprve potom přilít horké mléko. Vaří se klidněji, rovnoměrněji a tolik se nepřipaluje ke dnu. Což je přesně ta drobnost, na kterou si člověk vzpomene, až když jde mezitím hledat správný pekáč.
S ovocem se dá zacházet podle zásob ve spíži. Někdy stačí jen meruňky, jindy je dobré přidat i
višně, protože nákypu dají výraznější, lehce nakyslou chuť.
Můj tip zní: nechte odkapat opravdu pořádně. Klidně déle, než by se zdálo nutné. Když se do pekáče nedostane moc šťávy, rýže se nerozmočí a vrstvy zůstanou hezky lehké. Kompotované ovoce Recept na domácí rýžový nákyp přesně jako z dětství
Doba přípravy: 35 minut Doba pečení: 25-30 minut + krátké zapečení sněhu Počet porcí: 8-10 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 800 g kulatozrnné rýže 1400 ml mléka 400 ml vody 130 g másla 150 g cukru 1 balení vanilinového cukru 5 vajec 3 ks vaječných bílků navíc 1 špetka soli 1/2 ks citronu 1 láhev 720 ml kompotovaných meruněk 1 láhev 720 ml kompotovaných višní na vymazání máslo na vysypání strouhanka Postup přípravy lahodného rýžového nákypu s ovocem
1. Začněte tím, že propláchnete
kulatozrnnou rýži a přesypete ji do většího hrnce. Přidejte 400 ml vody, špetku soli a za občasného míchání ji nechte asi 5 minut povařit.
2. Potom přilijte
horké mléko a stáhněte teplotu. Rýže se má vařit doměkka, většinou to trvá 15 až 20 minut. Během vaření ji několikrát promíchejte, hlavně odspodu. Mléčná rýže se umí přichytit rychle.
3. Uvařenou
mléčnou rýži odstavte a nechte ji vychladnout. Tady se nevyplatí pospíchat. Do horké hmoty by se žloutky i sníh vmíchávaly hůř a nákyp by nebyl tak lehký. Oddělte žloutky od bílků
4. Do mísy dejte
5 žloutků, máslo, cukr a vanilinový cukr. Vyšlehejte je do světlé, hladké směsi.
5. V jiné míse připravte tuhý sníh z
3 bílků, 2 lžic cukru a šťávy z poloviny citronu. Citron pomůže sníh zpevnit a sladká chuť nebude tak jednotvárná.
6. Do vychladlé
rýže nejdřív vmíchejte žloutkovou směs s máslem. Až potom přidejte bílkový sníh. Zapracujte ho stěrkou opatrně, spíš překládáním než razantním mícháním, aby směs zůstala nadýchaná. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Vychlazenou rýží smícháme s připravenou vaječnou směsí. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků.
7. Pekáč vymažte
máslem a vysypte strouhankou. Na dno dejte polovinu rýžové směsi a jen lehce ji zarovnejte.
8.
Meruňky a višně z kompotu nechte opravdu dobře okapat. Pak je rozložte na první vrstvu rýže. Višně je lepší dávat po menších dávkách a rovnoměrně, aby jeden díl nebyl výrazně kyselý a druhý skoro jen sladký. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Na první polovinu rýžové směsi poklademe ovoce.
9. Přidejte druhou polovinu
rýžové směsi a povrch uhlaďte. Pekáč vložte do trouby předehřáté na 190 °C a pečte 25 až 30 minut, až nákyp nahoře lehce zezlátne. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Přikryjeme druhou polovinou směsi.
10. Ke konci pečení vyšlehejte zbylých
5 bílků, 5 lžic moučkového cukru a šťávy z druhé poloviny citronu do tuhého lesklého sněhu. Tahle vrchní vrstva bývá na nákypu často ta část, která zmizí z talíře jako první.
11. Upečený
nákyp vytáhněte z trouby, rychle potřete bílkovým sněhem a vraťte ještě na pár minut dopéct. Sníh má jen lehce zrůžovět. Když zůstane v troubě dlouho, začne vysychat. Zdroj: Dobré recepty od Agi, Po upečení potřeme sněhem z bílků a ještě na chvíli vrátíme do trouby.
12. Hotový
rýžový nákyp nechte stát aspoň 10 až 15 minut. Může se podávat teplý, vlažný i studený druhý den. V lednici do dalšího dne vydrží bez problémů. Rady z domácí kuchyně na kvalitní rýžový nákyp Pokud chcete jemnější nákyp, ohřejte mléko předem. Rýže se vaří rovnoměrněji a méně hrudkovatí. Meruňky můžete nechat v půlkách, ale větší kusy se vyplatí překrojit. Při porcování se pak nákyp tolik netrhá. Jestli povrch v troubě tmavne moc rychle, položte přes pekáč volně alobal a nechte nákyp ještě pár minut dopéct. Když zůstane do druhého dne, ohřívám ho raději krátce v troubě než v mikrovlnce. Povrch je pak příjemnější a sníh se při prudkém ohřevu tak rychle nesrazí.
Jak na rýžový nákyp se sněhem z bílků a ovocem: Osvědčený recept z kuchyně našich babiček
VIDEO
Hříšně dobrý rýžový nákyp: Nečekejte klasickou nudu, ale vymazlený rýžový nákyp se švestkami a skořicí
Zdroj a foto: Se souhlasem
Dobré recepty od Agi