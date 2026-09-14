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Ovocný rýžový nákyp: Jednoduché domácí jídlo jako dezert, snídaně i sladký oběd

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Rýžový nákyp dělám nejčastěji ve chvíli, kdy chci uvařit něco poctivého, sladkého a přitom z obyčejných surovin, které bývají doma skoro vždycky. Tenhle je postavený na kulatozrnné rýži vařené v mléce, proložený meruňkami a višněmi z kompotu a nakonec přikrytý sněhem z bílků, takže je uvnitř vláčný a nahoře jemně nadýchaný.
Obrázek k receptu na Rýžový nákyp s ovocem: jednoduchý domácí recept na sytký moučník, který potěší jako dezert, snídaně i sladký oběd

Obrázek k receptu na Rýžový nákyp s ovocem: jednoduchý domácí recept na sytký moučník, který potěší jako dezert, snídaně i sladký oběd

Zdroj: Zdroj: Dobré recepty od Agi, Recept na Rýžový nákyp s ovocem: jednoduchý domácí recept na sytký moučník, který potěší jako dezert, snídaně i sladký oběd
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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