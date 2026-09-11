Ovocný řez s kakaovým korpusem: Moučník ke kávě, který využije sezónní ovoce beze zbytku

Ovocné řezy jsou přesně ten typ moučníku, který se na stole neztratí od jara až do konce léta. A abych byla fér, u nás doma se po nich zapráší klidně i v lednu. Tenhle dělám hlavně ve chvíli, kdy chci upéct něco svěžejšího, jednoduchého a přitom pěkného na pohled. Kakaový korpus, lehký krém z tvarohu a ricotty, k tomu broskve a želé ze šťávy z kompotu. Nic složitého, ale dohromady to sedí.
Na receptu je příjemné i to, že nepotřebuje velkou kuchyň ani výbavu. Pekla jsem ho v malé
, kde se člověk většinou drží při zemi a nehraje si na cukrárnu. Výsledek byl přesto moc dobrý. remosce na chatě Korpus díky zvlášť vyšlehaným bílkům nepůsobí těžce, krém se nerozlévá a piškoty po stranách i uvnitř časem změknou tak akorát. Když mám doma sklenici nebo plechovku broskví, další varianty už většinou neřeším.
Můj tip: Po dokončení dejte řezy minimálně na 3 hodiny do lednice. Ještě lepší jsou druhý den, kdy se krém, piškoty, ovoce i korpus trochu propojí a řezy se pak krájí klidněji. Recept na domácí ovocný řez s broskvemi a kakaovým korpusem
Počet porcí: 8 – 10 kusů Ingredience, které budeme potřebovat Kakaový korpus 3 vejce 3 lžíce cukru 3 lžíce horké vody 3 lžíce oleje 3 lžíce polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva 1 lžíce kakaa Tvarohový krém 1 tvaroh v papíru 1 ricotta 2 vanilkové cukry Na dokončení dětské piškoty podle potřeby kompotované broskve, nakrájené na kousky 1 balíček dortového želé šťáva z broskvového kompotu Postup přípravy ovocného řezu s broskvemi a želé
1. Začněte formou. Pokud pečete v
remosce, dejte na dno pečicí papír, případně ji lehce vytřete tukem. U menší dortové formy postupujte stejně. Troubu předehřejte na 170 °C.
2.
Vejce oddělte na žloutky a bílky. Z bílků vyšlehejte pevný sníh a zatím ho odložte stranou. Právě díky němu nebude korpus těžký a zbytečně hutný.
3.
Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlejší pěny. Přidejte horkou vodu, ještě krátce prošlehejte a potom vmíchejte olej.
4. Do žloutkové směsi přisypte
polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva a kakaem. Těsto bude trochu hustší, ale mělo by se dát bez potíží rozetřít. Nakonec zapracujte sníh z bílků
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5. Už ho nešlehejte naplno, spíš ho stěrkou opatrně podebírejte, aby těsto zůstalo co nejvíc vzdušné.
6. Těsto přesuňte do připravené formy a povrch srovnejte. Pečte v troubě nebo v remosce přibližně
25 až 30 minut. Když do korpusu zapíchnete špejli a vytáhnete ji suchou, je hotovo. Korpus nechte úplně vychladnout.
7. Na krém dejte do mísy
tvaroh, ricottu a vanilkové cukry. Není nutné dlouhé šlehání, stačí všechno pořádně rozmíchat dohladka. Ricotta krém zjemní a odlehčí.
8. Vychladlý korpus potřete připraveným
krémem. Po obvodu formy naskládejte piškoty a několik jich můžete dát i dovnitř mezi krém. U nás se tahle část hlídá skoro víc než samotné broskve.
9. Na krém rozložte nakrájené
kompotované broskve. Pokud jsou kousky větší, raději je překrojte. Řezy se pak krájí lépe a ovoce tolik necestuje po povrchu.
10.
Dortové želé připravte podle návodu na obalu, ale místo vody použijte šťávu z broskvového kompotu. Vrchní vrstva bude mít výraznější chuť a také pěknější barvu.
11. Ještě tekuté želé nalévejte opatrně na
broskve. Pomalu, po lžících nebo slabým pramínkem. Když se spěchá, ovoce se umí rozjet do stran a už se to špatně napravuje.
12. Hotový ovocný řez uložte do lednice alespoň na
3 hodiny, ideálně do druhého dne. Podávejte dobře vychlazený. V lednici vydrží bez potíží do dalšího dne, i když v praxi to často nestihne. Zdroj: E4024, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Broskvový kompot Rady na závěr Pokud je tvaroh výrazně kyselejší, přidejte do krému ještě půl lžíce moučkového cukru. Piškoty nedávejte příliš natěsno, jinak mohou přebít jemnější chuť krému. Místo broskví se dají použít také mandarinky z kompotu nebo dobře okapané meruňky. Na krájení pomůže delší nůž namočený v horké vodě a potom otřený do sucha.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková