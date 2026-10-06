Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ovocné řezy na piškotu: Kiwi a mandarinky jim dodají šťavnatost i výraznou barvu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Upečte si lehoučký ovocný řez s kiwi, mandarinkami, zakysanou smetanou a citrónovou želatinou. Skvělý osvěžující dezert z jednoho plechu hotový za 25 minut pečení.
Obrázek k receptu na nepečené řezy

Obrázek k receptu na nepečené řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na nepečené ovocné řezy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 01:20

Reklama
Další články z Cooky.cz
Štrúdláč s jablky: Rychlý moučník inspirovaný štrúdlem, který obejde složité rolování
Štrúdláč s jablky: Rychlý moučník inspirovaný štrúdlem, který obejde složité rolování
Křehké sýrové tyčinky: Jednoduché slané pečivo z pár surovin, které se hodí na oslavu i ke sklence vína
Křehké sýrové tyčinky: Jednoduché slané pečivo z pár surovin, které se hodí na oslavu i ke sklence vína

Když naše maminka chystala něco k vínu na vesnickou zábavu nebo na návštěvu, často padla volba právě na...

Trubičky poctivě od základu: Domácí listové těsto jim dodá křehkost, kterou kupované jen těžko nahradí
Trubičky poctivě od základu: Domácí listové těsto jim dodá křehkost, kterou kupované jen těžko nahradí

Když se u nás doma pekly máslové trubičky, vědělo se předem, že to nebude recept na pět minut. Moje babička...

Moderní pomerančové špičky s krémem: Dokazují, že staré cukrářské recepty nejsou za zenitem
Moderní pomerančové špičky s krémem: Dokazují, že staré cukrářské recepty nejsou za zenitem

Když chystám cukroví na svátky a chci na tác přidat něco slavnostnějšího, přijdou ke slovu právě...

Dýňová frittata je přesně ten podzimní recept, který si budete chtít zopakovat
Dýňová frittata je přesně ten podzimní recept, který si budete chtít zopakovat

Na podzim ji dělám pokaždé, když mi v lednici zůstane kousek dýně a nechce se mi vařit nic těžkého. Dýňová...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.