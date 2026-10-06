Ovocné řezy na piškotu: Kiwi a mandarinky jim dodají šťavnatost i výraznou barvu

Kdykoliv doma dostaneme chuť na poctivý
, který není přeslazený a rozplyne se na jazyku, okamžitě sáhnu po tomhle ovocný koláč osvěžujícím piškotovém řezu. Vzpomínám si, jak jsem ho poprvé pekla na letní rodinnou sešlost na zahradě. Hledala jsem něco, co potěší dospělé i děti, bude skvěle vypadat na talířku a nezabere mi v kuchyni půl dne. Když jsem z chladničky vytáhla nakrájené úhledné kostky pokryté lesklou citrónovou vrstvou, skrz kterou prosvítaly plátky a kiwi mandarinky, stala se z nich během 10 minut absolutní hvězda odpoledne. Od té doby u nás tento nesmí chybět na žádné oslavě. dezert
Kombinace vláčného nadýchaného piškotu, jemně nakyslé zakysané smetany a šťavnatého ovoce zkrátka funguje na jedničku. Výhodou je, že ovoce můžete obměňovat podle sezóny, ale spojení zeleného kiwi a oranžových vytváří na řezu nádherný barevný kontrast, který láká k nakousnutí už od pohledu. Přeliv z mandarinek vanilkového pudinku a citronového nápojového prášku navíc celé moučníkové dílo perfektně zpevní a dodá mu úžasný šmrnc.
Můj tip zní: Než začnete na smetanovou vrstvu pokládat plátky čerstvého kiwi, lehce je osušte papírovou utěrkou a kompotované mandarinky nechte důkladně okapat v sítku, aby do krému nepustily zbytečně moc přebytečné tekutiny. Recept na piškotové řezy se zakysanou smetanou, ovocem a citrónovou želatinou
Celková doba přípravy včetně chlazení: 330 minut Ingredience potřebné k přípravě
Piškotový korpus: 4 vejce 200 g krupicového cukru 200 g polohrubé mouky 100 ml plnotučného mléka 100 ml rostlinného oleje 1 balení prášku do pečiva 5 kiwi 1 plechovka kompotovaných mandarinek
Smetanovou náplň: 1 smetana ke šlehání 2 zakysané smetany 1 ztužovač do šlehačky
Pudinkovou želatinu: 500 ml vody (nebo kombinace vody a šťávy z mandarinkového kompotu) 1 vanilkový pudinkový prášek 100 g krupicového cukru 0,5 sáčku citronového Vitacitu Postup při přípravě osvěžujícího ovocného řezu
1. Opatrně
oddělte žloutky od bílků do dvou čistých a suchých mís. K žloutkům přisypejte krupicový cukr a elektrickým šlehačem vše vyšlehejte do husté světlé pěny.
2. Do žloutkové pěny za stálého šlehání postupně
zašlehejte plnotučné mléko a rostlinný olej. V samostatné misce smíchejte polohrubou mouku s kypřicím práškem do pečiva a sypkou směs zlehka zapracujte do tekutého žloutkového základu.
3. Z vaječných bílků
vyšlehejte pevný tuhý sníh a stěrkou ho opatrně a jemně vmíchejte do připraveného těsta.
4. Pečicí plech
důkladně vymažte tukem, vysypejte moukou a připravené nadýchané těsto na něj rovnoměrně rozetřete. Pečení
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5. Plech vložte do trouby vyhřáté na
150 stupňů a pečte přibližně 25 minut, dokud povrch nezezlátne a špejle zapíchnutá do středu nezůstane suchá.
6. Upečený piškotový korpus vytáhněte z trouby a
nechte ho zcela vychladnout. Do hluboké nádoby nalejte smetanu ke šlehání, přisypejte ztužovač do šlehačky a ušlehejte pevnou šlehačku.
7. K ušlehané šlehačce přidejte zakysané smetany a stěrkou je zlehka
promíchejte do hladkého krémového základu.
8. Připravenou smetanovou náplň
rovnoměrně rozetřete po celém povrchu vychladlého piškotového korpusu. Oloupejte čerstvé kiwi, nakrájejte ho na tenká kolečka a kompotované mandarinky nechte důkladně okapat na sítku.
9. Nakrájené plátky kiwi a okapané mandarinky
střídavě uspořádejte vedle sebe po celém povrchu smetanového krému.
10. Do kastrůlku nalejte vodu se slitou šťávou z kompotu, přisypejte vanilkový pudinkový prášek, krupicový cukr a citronový Vitacit.
11. Směs za stálého míchání
přiveďte k varu a vařte do zhoustnutí. Uvařenou pudinkovou želatinu odstavte z plotny a za občasného promíchání nechte mírně zchladnout.
12. Vlažnou ovocnou želatinu opatrně
nalejte na vrstvu ovoce se smetanou a krouživým pohybem plechu ji rozprostřete do hladka.
13. Celý moučník vložte
minimálně na 240 minut do chladničky a nechte ho důkladně ztuhnout před krájením. Foto: Cooky.cz, vynikající a velmi snadné na přípravu Tipy redakce: Využití šťávy z kompotu: Místo čisté vody použijte na přípravu ovocné želatiny slitou šťávu z mandarinkového kompotu doplněnou vodou do požadovaného objemu, čímž získáte mnohem intenzivnější ovocnou chuť. Kombinace s dalším ovocem: Kromě kiwi a mandarinek můžete na smetanový krém rozprostřít také čerstvé jahody, maliny, plátky broskví nebo banán, které skvěle ladí s osvěžujícím citronovým přelivem. Správná teplota želatiny: Pudinkovou želatinu nalévejte na smetanovou vrstvu vždy pouze vlažnou, protože horký přeliv by rozpustil zakysanou smetanu a vytvořil by nevzhledné mapy. Pomalé pečení korpusu: Piškotové těsto pečte zvolna při teplotě 150 stupňů, díky čemuž zůstane korpus krásně rovný, nenaskáče uprostřed do výšky a rovnoměrně propeče celý plech.
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