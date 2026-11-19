Dubaj, 24. prosince, vánoční boxerská show postavená na jméně Jakea Paula. Na papíře svátek pro fanoušky přechodů z klece do ringu. Jenže než se na plakát dostal Cédric Doumbé, jeden z oslovených borců prý zvedl telefon a řekl ne. Alistair Overeem, 46letý nizozemský veterán těžké váhy, bývalý šampion organizace Strikeforce a vítěz turnaje K-1 World Grand Prix, popsal, jak ho Paulova strana oslovila a proč z toho nic nebylo. Diplomatické to vysvětlení nebylo. A jeho hlavní námitka se dá ověřit v jednom úředním dokumentu, ve kterém stačí přečíst dvě čísla.
Nabídka přišla, Overeem ji nechal ležet
Overeem o tom mluvil v rozhovoru pro talkSPORT.com. Citaci z něj 18. listopadu 2026 převzal server MMA Mania: „Pak se stalo to, že se ozval Jake Paul: ‚Hele, chceš zápasit s Jakem Paulem?‘ Byl tam příliš velký váhový rozdíl a upřímně, od Anthonyho Joshuy už dostal nakládačku.“ K tomu přidal doporučení: „Kdybych byl na jeho místě, nedělal bych to; to je moje doporučení… Jake Paul se musí soustředit na svou váhovou kategorii, na své soupeře.“
Jde o Overeemovu verzi zákulisí, ne o potvrzené oznámení.
Dvanáct kilo a šest kol, která mluví za Nizozemce
Z výsledkového dokumentu floridské atletické komise označeného MATCH RESULTS, pořízeného k akci firmy MVP z 19. prosince 2025, redakce MMAmag vyčetla v zápase číslo 9 na straně 2 tři údaje: váhy obou mužů a způsob konce. Joshua vyhrál knockoutem v 6. kole v čase 1:31.
|Bojovník
|Oficiální váha (lb)
|Přepočet (kg)
|Jake Paul
|216,6
|98,2
|Anthony Joshua
|243,4
|110,4
|Rozdíl
|26,8
|12,2
Přepočet vychází z konstanty 1 libra = 0,45359237 kg. Paul, americký boxer, jehož profil MVP vede ke 19. listopadu 2026 s bilancí 12-2 a 7 výhrami knockoutem, tedy tehdy nastoupil proti soupeři o 12,2 kg těžšímu.
Overeem si místo Paula vybral jiného soupeře a jeho skutečný cíl se jmenuje úplně jinak už od léta.
Štědrý den v ringu stráví stejně, jen s jiným jménem na plakátu
Organizace Professional Fighters League a MVP 12. listopadu 2026 oznámily, že Overeem nastoupí proti Jimimu Manuwovi, britskému bývalému bojovníkovi UFC v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 17-6 v MMA a 1-0 v boxu. 6 kol profesionálního boxu v těžké váze, stejná dubajská karta. Pro Overeema jde o profesionální boxerský debut, v této disciplíně ho profil MVP vede na 0-0.
Redakce MMAmag položila vedle sebe tiskovou zprávu PFL a MVP a Overeemův popis zákulisí: oficiální oznámení mluví o zápasu přidaném na kartu, Overeem o pořadí, kdy nejdřív přišla nabídka na Paula a „pak přišli s Jimim Manuwou“. Liší se tedy sled událostí, ne výsledek.
Manuwa přitom není cíl. V rozhovoru pro The Independent ze 17. srpna 2026 Overeem řekl, že má s Ricem Verhoevenem nevyřízený účet a že v Nizozemsku jde o zápas, který se má udělat. O 3 měsíce později, 18. listopadu 2026, k tomu přidal: „O Rica si říkáme už nějakou dobu… v boxu to funguje trochu jinak, je tam vysílatel a všichni musí kývnout, takže je to pomalý proces.“ Naposledy nastoupil na turnaji GLORY Collision 4 8. října 2022 v Arnhemu; aktuální stránka akce GLORY vede jeho zápas s Badrem Harim jako no contest, starší výsledkový článek organizace uváděl výhru Overeema.
Komu nakonec vánoční karta v Dubaji vyjde líp
ANALÝZA Hlavní zápas obstará Cédric Doumbé, francouzský bývalý kickboxer a dvojnásobný šampion organizace GLORY s bilancí 6-1 v MMA a 1-0 v boxu. 8 kol v křížové váze, limit 200 liber. Z profilů MVP, které redakce MMAmag porovnala, plyne, že Doumbé je veden na 200 liber, tedy 90,7 kg, zatímco Paul se před rokem vážil na 216,6 libry. Rozdíl 7,5 kg je tentokrát na Paulově straně. Srovnání stojí na Paulově naváženém čísle z prosince 2025 a na smluvním limitu pro prosincový zápas, oficiální vážení v Dubaji teprve přijde.
Pro promotéra je soupeř, který Paula nepřebíjí rámem, po loňském knockoutu logičtější volba. Pro Overeema je 6 kol s Manuwou měkký vstup do boxerské kariéry, ve které má zatím nulu. Největší jméno z těžké váhy do hlavního zápasu nešlo a karta se tím posunula od velkého rizika k bezpečnějšímu matchmakingu.
Dveře těžké váhy zůstaly Paulovi zavřené, takže to na Štědrý den zkusí o patro níž. Podle oficiální stránky události začíná program v 19:00 místního času, v Česku tedy v 16:00.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek