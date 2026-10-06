Ovečkin svolal spoluhráče do kabíny a oznámil jim konec kariéry. Historicky nejlepší střelec NHL odehraje poslední sezonu

Pondělní ráno v Arlingtonu ve Virginii začalo jako obyčejný tréninkový den. Kouč Spencer Carbery ale vyzval kapitána, aby předstoupil před tým. Ovečkin mluvil ke spoluhráčům, trenérům i realizačnímu týmu zhruba minutu. Tolik stačilo, aby uzavřel kapitolu, která v NHL začala 5. října 2005 dvěma góly do sítě Columbusu. Klub ještě týž den vydal oficiální oznámení: 22. sezona v nejlepší lize světa bude pro jednačtyřicetiletého Rusa poslední. Za sebou má 929 gólů v základní části (rekord, který před ním držel Wayne Gretzky) a jeden Stanley Cup. Zbývá vyřešit, jak se s takovou érou rozloučit. Na ledě i mimo něj.
Minuta v kabině, která uzavřela 21 let
Carbery to věděl definitivně až od nedělního telefonátu, ostatní se to dozvěděli na místě. Celý proslov zveřejněn nebyl, z citací, které zachytil reportér NHL.com Tom Gulitti, je ale zřejmé, jak zpráva v kabině dopadla. Smutek, vděčnost a nečekaně i motivace.
Tom Wilson, dlouholetý Ovečkinův spoluhráč a nejbližší ochránce na ledě, popsal, že kapitán promluvil k mužstvu i ke všem trenérům a členům realizačního týmu. Připomněl, že hokej v Capitals je to jediné, co Ovečkin za dospělý život zná. Dylan Strome posunul debatu jinam: cílem je dát Ovečkinovi ještě jednu šanci na Stanley Cup. Carbery mluvil o smíšených pocitech, o smutku z toho, že je to definitivní, a o vděčnosti za vztah, který si s hráčem vybudoval.
Načasování má svou symboliku. Oznámení nepřišlo v létě ani po konci sezony, ale mezi dvěma venkovními úvodními zápasy v Carolině a Tampě a domácí premiérou proti Pittsburghu. Při sezonním debutu 2. října navíc Ovečkin překonal baseballovou legendu Waltera Johnsona a stal se nejdéle působícím profesionálním sportovcem v historii Washingtonu. Rozlučku tak zahájil rekordem.
Proč právě teď, Ovečkin jednou větou nevysvětlil. Rámec je ale čitelný. V červenci podepsal jen roční smlouvu, tehdy tvrdil, že je zdravý a chce soutěžit, a o návratu rozhodovalo hlavně to, jestli tým bude mít šanci na play-off. Vedle toho zmiňoval rodinu a zdraví. Podle nás jde spíš o promyšlené uzavření než o útěk před výkonností. V předchozí sezoně odehrál ve 40 letech všech 82 zápasů a s 32 góly a 64 body vedl tým.
929 gólů a rekordy, na které se dlouho nesáhne
Gretzkyho rekord padl 6. dubna 2025, kdy Ovečkin vstřelil gól číslo 895. Od té doby jen přidával. V sezoně 2025/26 se stal prvním hráčem NHL s 900 góly v základní části a k datu oznámení jich má 929. Pořadí historických střelců vypadá podle serveru Opta Analyst takto:
|Hráč
|Góly v základní části NHL
|Alexandr Ovečkin
|929
|Wayne Gretzky
|894
|Gordie Howe
|801
|Jaromír Jágr
|766
|Brett Hull
|741
Ovečkin přitom ještě nedohrál. V součtu základní části a play-off má 1 006 gólů, Gretzkyho kombinovaný rekord je 1 016. K jeho překonání mu chybí jedenáct branek, což je pro střelce, který i ve 40 letech dával přes třicet gólů za sezonu, reálný cíl. Pokud je během poslední sezony nastřílí, padne poslední velký střelecký rekord, který Gretzkymu zůstal.
Seznam dalších primátů je dlouhý. Ovečkin vede historické tabulky v gólech v přesilovce, vítězných gólech, gólech v prodloužení i gólech do prázdné branky. Má nejvíc sezon s třiceti i se čtyřiceti góly, v sezonách s padesáti se dělí o první místo s Gretzkym a Mikem Bossym. Vitrína je odpovídající: Calder Trophy pro nováčka sezony 2005/06, Art Ross Trophy za sezonu 2007/08, tři Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče, rekordních devět Rocket Richard Trophy pro nejlepšího střelce a Stanley Cup s Conn Smythe Trophy z roku 2018.
Kdo by ho mohl dohnat? Nejbližší aktivní hráč Sidney Crosby podle Axiosu ztrácí 274 gólů. Mladší generace je ještě dál. Auston Matthews má podle tabulek NHL 429 gólů, Connor McDavid 411 a David Pastrňák měl po sezoně 2025/26 na kontě 420. Matthewsovi, typově nejlepšímu kandidátovi, chybí 500 gólů, a to Ovečkin ještě nepřestal přidávat. Na to by potřeboval další dekádu ve vrcholové formě bez vážnějších zranění. Dá se čekat, že číslo, na kterém Ovečkin skončí, zůstane v knihách hodně dlouho.
Ne pieta, ale poslední pokus o pohár
Rozlučková sezona se snadno promění v turné po halách, kde hráč sbírá ovace a dárky. Washington ale v létě udělal kroky, které ukazují jiný záměr. Ovečkin chtěl vidět, jestli tým bude konkurenceschopný, a vedení přivedlo Alexe Tuche, Jordana Kyroua, Boonea Jennera a obránce Vincenta Desharnaise. Poslední sezona tak má rámec „ještě jednoho pokusu“, ne pietního aktu.
Zároveň už se staví most k době po Ovečkinovi. Ryan Leonard, který jako nováček v sezoně 2025/26 nastřílel 20 gólů, podepsal v září osmiletou smlouvu za zhruba 1,8 miliardy korun platnou do sezony 2034/35. Spolu s obráncem Colem Hutsonem a útočníkem Iljou Protasem tvoří mladou osu, kterou NHL.com označuje za nástupce staré gardy. Podle nás je to rozumná sázka: Capitals nehledají nového Ovečkina (takový neexistuje), ale skládají tým, který bez něj nespadne na dno tabulky.
Klub zatím oznámil sezonní kampaň. Od listopadu má vždy osmého dne v měsíci, s odkazem na Ovečkinovo číslo, představit novou iniciativu nebo akci s jeho osobní účastí. Důraz je na charitu: dětskou onkologii, hokej pro hendikepované a regionální mládežnický hokej. Kampaň THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer podle klubu vybrala přes pět milionů korun. Vyřazení čísla 8 ani konkrétní závěrečný ceremoniál klub zatím neoznámil.
Kdy ho vidět naposledy a jak z Česka
Fanoušky v Česku čeká během rozlučky hlavně noční buzení. Klíčové termíny z oficiálního rozpisu Capitals v českém čase:
- 8. října 2026, 1:30: domácí premiéra po oznámení, proti Pittsburghu
- 22. listopadu 2026, 1:00: v Bostonu proti Davidu Pastrňákovi a Pavlu Zachovi
- 12. ledna 2027: doma proti Vegas a Tomáši Hertlovi
- 30. ledna 2027: odveta ve Vegas
- 27. března 2027, 0:00: Boston s českou dvojicí ve Washingtonu
- 5. dubna 2027, 1:00: poslední domácí zápas základní části, opět s Pittsburghem
- 10. dubna 2027, 18:00: poslední zápas základní části ve Philadelphii
Poslední položka je výjimečná: Ovečkinovo pravděpodobné finále v NHL připadá na sobotní podvečer evropského času. Pokud ovšem Washington postoupí do play-off, konec se posune.
Pastrňák, Zacha i Hertl jsou podle soupisek pro start sezony na svých místech, takže čtyři zápasy mají i silný český rozměr. Kde je sledovat, shrnuje přehled NHL.com/cs. Nova a Prima mají dohromady vysílat 24 zápasů základní části týdně, Nova na kanálech Nova Sport 1 a 2, v Oneplay a vybrané zápasy i na Nova Action, Prima na Prima Sport a v Prima+. Kompletní nabídku včetně záznamů s anglickým komentářem má NHL.tv na platformě DAZN.
Rekordy na ledě, Putin mimo něj
Ovečkinův odkaz nejde uzavřít jen statistikami. Dlouhodobě veřejně podporuje Vladimira Putina. V roce 2017 spustil iniciativu Putin Team. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 sice řekl „už žádnou válku“, Putina ale dál označoval za „svého prezidenta“.
Letos v září se objevil ve videu předvolební kampaně strany Jednotné Rusko. Capitals podle Axiosu reagovali tím, že ho o účast „požádala jeho země“. Mezi kritiky dlouhodobě patří Dominik Hašek, který podle deníku The Guardian Ovečkinovy postoje opakovaně odsuzuje.
S tím souvisí i otázka, co bude dál. Konec v NHL je definitivní, konec hraní obecně ne. Ovečkin v minulosti zmiňoval možný návrat do moskevského Dynama, kde vyrůstal, ale rozhodnutí neoznámil. Podle Axiosu se po konci kariéry plánuje s manželkou a dvěma syny vrátit do Ruska.
Pro NHL i Capitals tak rozlučková sezona bude testem, jak oslavit hráče, který přepsal rekordní knihy, aniž by se zamlčelo, co dělal mimo led.
V dubnu 2027 se možná ve Philadelphii naposledy rozjede z levého kruhu k jednorázové střele, kterou soupeři dvě desetiletí znali nazpaměť, a přesto ji nedokázali zastavit. Úplně poslední gól ale nemusí být jen dalším přírůstkem k číslu 929. Může to být ten jedenáctý, který mu chybí k překonání Gretzkyho.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka