Ovečkin se v 41 letech dočkal prvního gólu sezony. Washington přesto prohrál a Seattle slavil výhru 5:3

Na hodinách svítilo 16:47 první třetiny, když se v Capital One Areně zvedlo 18 107 diváků. Aljaksej Protas za brankou Seattlu napadl Rykera Evanse a zbrzdil mu rozehrávku. Jeho bratr Ilja posunul puk do slotu a Ovečkin ho z bezprostřední blízkosti poslal nad lapačku Joeyho Daccorda. Washington vedl 2:1 a jednačtyřicetiletý kapitán měl první trefu ročníku, o kterém sám před týdnem oznámil, že bude jeho posledním. Večer ale nepatřil jemu. Utkání začalo podle našeho času v neděli ve 23:09 a skončilo po půlnoci výhrou hostů. O jejich vítězství rozhodli Jared McCann a Ryan Winterton v posledních šesti minutách. Ovečkinův gól tak ukázal obě tváře jeho rozlučkové sezony. Každá jeho branka bude událostí. Capitals ale body nezískají jen tím, že budou sledovat milníky své ikony.
Gól, který přepsal statistiky
Trefa proti Seattlu přinesla Ovečkinovi hned několik prvenství. Daccord se stal 190. různým brankářem, kterého ruský útočník v NHL překonal, čímž si dál rozšířil ligový rekord. Poprvé v kariéře mu zároveň u gólu asistovali dva bratři.
Hlavní je ale celkové číslo. Ovečkin má po nedělním zápase 930 gólů v základní části, o 36 víc, než kolik činil rekord Waynea Gretzkého, který v dubnu 2025 překonal. Tady je třeba oddělit dvě statistiky, které se v debatách často pletou:
|Statistika
|Ovečkin
|Gretzky
|Góly v základní části
|930
|894
|Základní část + play-off
|1 007
|1 016
V základní části je tedy Ovečkin dávno jedničkou. V kombinovaném součtu mu na Gretzkého chybí devět gólů. Pokud by se do konce sezony trefoval tempem, které mu vydrželo i ve čtyřiceti letech, mohl by se mu dostat na dostřel ještě před případným play-off. Právě tahle hranice podle nás dá jeho poslední zimě další dramatický rozměr.
Stejný scénář jako před rokem
Čekání na první gól nebylo nic nového. Ovečkin vynechal přípravu kvůli zranění v dolní části těla, které si přivodil v kempu, a do sezony naskočil bez herního rytmu. Čtyři zápasy zůstal bez branky.
Před rokem byla situace téměř stejná. I v sezoně 2025/26 ho v kempu přibrzdilo zranění dolní části těla a i tehdy se poprvé trefil až v pátém utkání. Rozdíly jsou však výmluvné. Loni jeho 898. gól pomohl k výhře 5:1 nad Minnesotou a otevřel ročník, ve kterém nakonec nastřílel 32 gólů. Podle Capitals jde o třetí nejlepší výkon hráče staršího čtyřiceti let v historii NHL. Letos přišla trefa v prohraném zápase a v sezoně, která má pevně dané datum konce.
Trenér Spencer Carbery po zápase připomněl, že jeden gól se u Ovečkina během kariéry často přelil do série deseti až patnácti dobrých zápasů. Je to spíš naděje než prognóza, ale opřená o historii. Ovečkin sám ke gólu mnoho neřekl. Po zápase mluvil spíš o lajně: první třetina byla podle něj solidní, ve druhé jeho formace kvůli oslabením a dalším okolnostem hrála méně. Připomněl také, že tahle sestava spolu nastoupila poprvé od loňska. „Vezmeme si z toho ponaučení a jdeme dál,“ shrnul.
Za pozornost stojí i proměna jeho role. V úvodním domácím zápase proti Pittsburghu opustil led během přesilovky pět na tři, protože byla řada na druhé formaci. Ještě před pár lety by to bylo nemyslitelné. Washington přes léto přidal do útoku Jordana Kyroua, Alexe Tucha a Boonea Jennera, takže Ovečkin už není jediným hráčem, od kterého se čekají góly. Pro tým je to zdravé. Pro kapitána to znamená méně prostoru na milníky.
Jak Washington vedení prohospodařil
Capitals měli zápas ve svých rukou dřív, než Ovečkin skóroval. Na začátku utkání dostali dvě přesilovky včetně krátké hry pět na tři a nevyužili ani jednu. Seattle místo toho otevřel skóre gólem Kaapa Kakka. Washington zápas otočil trefami Kyroua a Ovečkina, jenže Jordan Eberle vyrovnal jedenáct sekund před první přestávkou. Takové góly bolí nejvíc.
Druhou třetinu klubový web Capitals popsal jako slabou a neplynulou. Frederick Gaudreau v ní poslal hosty do vedení 3:2. Jenner ve třetí části srovnal, ale v čase 54:33 padl rozhodující gól. Akci, po které McCann skóroval, Carbery označil za chybné rozhodnutí. Mluvil také obecně o příliš mnoha chybách s pukem. Winterton pak v čase 57:20 pojistil výsledek.
Průběh utkání v číslech podle oficiálního zápisu NHL:
- Třetiny: 2:2, 0:1, 1:2
- Střely: Washington 36, Seattle 27
- Daccord: 33 zákroků, z toho 17 ve třetí třetině
- Tři hvězdy: první McCann, druhý Winterton
Střelecká převaha Washingtonu je zavádějící. Daccord ve třetí třetině zastavil sedmnáct střel a Seattle jen čekal na chybu, která nakonec přišla. Kraken tak vyhráli druhý zápas v řadě a už počtvrté v sezoně nastříleli aspoň pět gólů. Washingtonu skončila série dvou výher a domácí trojici zápasů uzavřel se dvěma vítězstvími.
Rozlučka, nebo týmová sezona?
Ovečkin 5. října oznámil, že ročník 2026/27 bude jeho posledním v NHL. Podrobnosti zveřejnil klub v oficiálním oznámení. Na roční prodloužení smlouvy kývl už 2. července a vstoupil tak do 22. sezony v dresu jediného klubu. Navíc půjde o ročník s 84 zápasy místo obvyklých 82. Tolik utkání NHL naposledy hrála v sezoně 1993/94, kdy bylo Ovečkinovi osm let.
Právě tady se láme otázka, kterou nedělní večer otevřel. Každý další gól, každý stadion, kde se s ním publikum rozloučí, každé přiblížení ke Gretzkého kombinovanému součtu přitáhne pozornost. Taková atmosféra ale může tým i svazovat. Washington po pěti zápasech drží bilanci 3-2-0 a šest bodů, což je solidní, ne oslnivý start. Podle nás bude rozhodovat, jestli se Capitals dokážou soustředit na vlastní hru, nevyužité přesilovky a ztracené puky. Sentimentu bude letos dost. Kvalita hry v závěru zápasů se ale nevyřeší sama.
Kdy Ovečkina uvidíte příště
Washington čeká další zápas v úterý 13. října na ledě Caroliny. Podle našeho času se hraje v noci na středu, úvodní buly je 14. října v 0:45. Žádný český hráč v nedělním utkání nenastoupil, za Capitals hrál jen Slovák Martin Fehérváry, který zůstal bez bodu.
Přenosy NHL si letos v Česku dělí Nova a Prima, které mají dohromady vysílat 24 zápasů základní části týdně. Všechna utkání včetně záznamů jsou dostupná přes NHL.tv na DAZN s anglickým komentářem. Podrobnosti shrnuje přehled vysílání na české verzi webu NHL.
Ovečkin před rokem začal pomalu a skončil se dvaatřiceti góly. Teď má za sebou 930. trefu a před sebou posledních 79 zápasů kariéry. Washington se musí rozhodnout, jestli z nich udělá rozlučkové turné, nebo sezonu, ve které jeho gól bude znamenat i body.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka