Ovečkin nasbíral v Rusku 33 pokut za volant luxusního minivanu za 15 milionů. Jednu stále nezaplatil

Kapitán Washington Capitals strávil léto 2026 tradičně v Rusku. Účastnil se finále dětského turnaje OviCUP v Podmoskoví, objevoval se na veřejných akcích, a podle informací telegramového kanálu Maš na sporte, které převzala Lenta.ru i Sport Mail, mezitím stíhal porušovat dopravní předpisy tempem víc než jedno porušení za dva dny. Celková suma pokut? Zhruba 22 tisíc korun. Pro hráče s kontraktem na 9 milionů dolarů je to částka, kterou utratí za oběd.
Aurus Arsenal: miniván z prezidentského konvoje
Ovečkin nejezdil v obyčejném SUV. Vůz s moskevskou SPZ R 008 ВВ 77 je Aurus Arsenal, luxusní VIP miniván, který Autonews ještě v září 2025 popisovaly jako vůbec první kus v soukromých rukou. Model Arsenal byl do té doby spojován výhradně s Federální službou ochrany a prezidentským provozem. Na ekonomickém fóru v Petrohradě ho výrobce prezentoval v provedení „VIP kabinet“, s odděleným zadním salonem, izolací a výbavou, která z něj dělá pojízdnou kancelář.
Přímý ceník Arsenalu zveřejněný není. Orientační představu ale dává oficiální prodejce Aurus Avilon: sedan Senat startuje na 48,9 milionu rublů, SUV Komendant na 44 milionech. Arsenal jako vrcholný model značky bude podle všeho ještě dražší. Orientační přepočet se pohybuje kolem 15 milionů korun. Proti tomu stojí pokuta 82 tisíc rublů, asi 0,01 % odhadované ceny vozu.
Co přesně Ovečkin provedl
Podle dostupných údajů šlo mimo jiné o překročení rychlosti, neuhrazený průjezd po zpoplatněné silnici, nezaplacené parkování a zastavení na nepovoleném místě. Přesný rozpis všech 33 pokut podle data a paragrafu zveřejněn nebyl. Jedna pokuta ve výši 4 500 rublů, zhruba 1 200 korun, zůstávala v okamžiku zveřejnění neuhrazená. Důvod nikdo nevysvětlil.
Ruský zákon přitom s nezaplacenou pokutou počítá. Podle článku 20.25 správního zákoníku hrozí za neuhrazení ve lhůtě dvojnásobek dlužné částky, minimálně tisíc rublů, případně povinné práce. U pokut zachycených automatickými kamerami se ale neuplatňuje administrativní zadržení, a právě kamerový systém zřejmě zachytil většinu Ovečkinových přestupků.
Proč jsou ruské pokuty pro bohaté neviditelné
Sazby za rychlostní delikty v Rusku vysvětlují, proč 33 pokut dá dohromady tak nízkou částku. Překročení rychlosti o 20 až 40 km/h stojí 750 rublů, tedy asi 200 korun. I závažnější přestupek v rozmezí 40 až 60 km/h vyjde na 1 500 až 2 250 rublů. U opakovaných těžších excesů zachycených kamerou může pokuta vystoupat na 7 500 rublů, ale místo odebrání řidičáku, které by hrozilo při osobním zastavení policistou.
Pro Ovečkina s ročním kontraktem na 9 milionů dolarů, složeným z platu, bonusu za odehrané zápasy a podpisového bonusu, je celý letní účet za přestupky ekvivalentem asi 0,005 % příjmu. Odrazující efekt nulový.
Jak by to dopadlo v Česku
Český bodový systém by s Ovečkinovou bilancí naložil podstatně tvrději. Záleží na skladbě přestupků, ale několik rychlostních deliktů ve vyšších kategoriích dokáže dvanáctibodový limit naplnit rychle:
- Překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci: 6 bodů, pokuta 7 000–25 000 Kč
- Překročení o 20–40 km/h: 2–4 body, pokuta 1 500–7 000 Kč
- Jízda bez platné dálniční známky: až 20 000 Kč
- Zákaz zastavení nebo stání: 1 500–2 500 Kč, při překážce provozu 4 000–10 000 Kč
Dva přestupky v šestibodové kategorii znamenají okamžité vybodování a odebrání řidičského průkazu. Tři ve čtyřbodové kategorii totéž. Český systém zkrátka počítá s tím, že opakování bolí víc než jednorázový prohřešek, a bohatý řidič nemá výhodu.
Kontrast, který příběh drží pohromadě
Na ledě je Ovečkin ztělesněním disciplíny a kontroly, kapitán, který ve čtyřiceti letech pořád hraje NHL a podepisuje nové smlouvy. Na moskevských silnicích je řidič, jehož třiatřicet pokut za léto nestojí ani za jeden den jeho platu. Aurus Arsenal se značkou 008 přitom není auto, ve kterém se dá splynout s provozem. Je to naopak vůz, který říká: vím, kdo jsem, a vím, co si můžu dovolit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka