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Ovečkin hraje v NHL a žije v Americe, ale Putinovi zůstává věrný. Teď se ukázal v předvolebním spotu jeho strany

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Alexandr Ovečkin se v září 2026 objevil v předvolebním spotu Jednotného Ruska. Stojí v záběru mezi „jednomyšleníky\“ Sergeje Lavrova, prvního čísla celoruské kandidátky před volbami do Státní dumy. Nejde o náhodný výstřelek, ale o další kapitolu příběhu, který začal v roce 2017.
Ovečkin hraje v NHL a žije v Americe, ale Putinovi zůstává věrný. Teď se ukázal v předvolebním spotu jeho strany

Ovečkin hraje v NHL a žije v Americe, ale Putinovi zůstává věrný. Teď se ukázal v předvolebním spotu jeho strany

Zdroj: Washington Capitals
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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