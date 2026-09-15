12. září 2026 přistál Ovečkin ve Washingtonu, aby se připojil ke spoluhráčům z Capitals na začátek dvaadvacáté sezony v NHL. Den předtím NHL.com popisoval jeho návrat z Ruska. Jenže v Rusku za sebou nechal víc než léto s rodinou. Deník Vedomosti 11. září zveřejnil galerii série federálních předvolebních spotů Jednotného Ruska se sloganem „Když jsme jednotní, jsme nepřemožitelní“. V jednom z nich stojí Ovečkin po boku Lavrova, šéfa ruské diplomacie a lídra kandidátky do dolní komory parlamentu. Lavrov v přepisu říká, že „když s námi jednají čestně, vždy se dohodneme“, a přitvrzuje směrem k nepřátelům Ruska. Ovečkin v dohledatelných výstupech nemluví. Nemusí. Stačí, že tam je.
Od Putin Teamu ke stranické kampani
Časová osa je přímočará. V listopadu 2017 Ovečkin spustil projekt Putin Team, otevřenou podporu Vladimira Putina před prezidentskými volbami. Tehdy to vypadalo jako gesto sportovce, který se nechce schovávat za diplomatické fráze. Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 řekl „ne válce“, ale ve stejném dechu dodal: „Putin je můj prezident.“ A v září 2026 se znovu objevuje v politické kampani, tentokrát ne v osobním projektu, ale přímo v oficiální sérii spotů vládní strany.
Co může NHL udělat, a co ne
Nabízí se otázka: jak je možné, že hráč žijící a pracující v Americe vystupuje v ruské stranické propagandě? Odpověď je prozaicky jednoduchá. Veřejně dohledatelné předpisy NHL neobsahují automatický disciplinární mechanismus za účast v zahraniční politické kampani. Liga v únoru 2022 vydala oficiální prohlášení, v němž odsoudila invazi, ale zároveň zdůraznila, že ruští hráči nastupují za své kluby, nikoli za Rusko. Tím vytvořila rámec, který je chrání, a zároveň lize svazuje ruce.
K 15. září 2026 se nepodařilo dohledat veřejné vyjádření Washington Capitals ani vedení NHL k novému spotu. Ticho může být taktické. Může být i bezradné. NHL se pohybuje na tenkém ledě: jakýkoli zásah proti hráči za jeho politické názory by otevřel precedent, který liga zjevně nechce vytvářet.
Ani z hlediska amerického imigračního práva nejde o jednoznačný problém. Víza se posuzují podle zákonných důvodů nezpůsobilosti, bezpečnostních, kriminálních, zdravotních. Samotná účast v cizí politické kampani mezi ně automaticky nespadá. Potíž by nastala teprve tehdy, kdyby americké úřady dospěly k závěru, že Ovečkinova aktivita spadá pod některý z bezpečnostních nebo zahraničněpolitických důvodů nepřijatelnosti. To je ale dedukce z pravidel, ne informace o konkrétním stavu jeho spisu.
Reputace, sponzoři a český hlas
Tam, kde liga mlčí, mluví peníze a veřejné mínění. Precedens existuje z roku 2022: výrobce hokejového vybavení CCM tehdy přestal používat ruské hráče v globálním marketingu a pojišťovna MassMutual stáhla reklamu s Ovečkinem. Nový oficiálně oznámený bojkot spojený přímo s tímto spotem se zatím v otevřených zdrojích neobjevil. Ale mechanismus je známý a opakovatelný.
V českém prostředí Ovečkinovu pozici dlouhodobě a ostře kritizuje Dominik Hašek. Ještě v dubnu 2025 v rozhovoru pro ČT sport označil Ovečkina a další ruské hvězdy za „velmi silnou reklamu Putinovy propagandy“ a kritizoval i NHL za to, že je dál nechává nastupovat. Čerstvé reakce aktivních českých hokejistů k zářijovému spotu se nám nepodařilo dohledat, ale Haškův hlas formuje českou debatu o tomto tématu už roky.
Ovečkin versus zbytek ruské šatny
Ovečkin nevyčnívá jen tím, co říká. Vyčnívá tím, jak moc se liší od ostatních. Většina ruských hráčů v NHL po únoru 2022 mlčela, AP tehdy psala o obavách z následků pro rodiny doma. Artěmij Panarin, který se dříve vymezoval proti Putinovi, stáhl příspěvky ze sociálních sítí a schoval účet. Nikita Zadorov šel opačným směrem: v roce 2023 otevřeně řekl, že se s Ovečkinem v politických a životních názorech rozchází.
Ovečkin nedělá nic z toho. Nemlčí, neschovává se, nelavíruje. Opakovaně a veřejně propůjčuje svůj globální sportovní kredit kremelské politické mašinérii. A volby do Státní dumy, které se konají 18. až 20. září 2026, nejsou žádná soutěž s nejistým výsledkem. Nezávislé analýzy popisují silně řízené prostředí, tlak na opozici a předem očekávanou ústavní většinu Jednotného Ruska v dolní komoře s 450 mandáty.
Pro Západ je Ovečkin reputační příběh. Pro Kreml je něčím cennějším: globálně známý rekordman NHL, který po dvou dekádách v Americe stojí v záběru vedle Lavrova a svou přítomností říká: patřím sem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta