Na pomoc vyrazila americká loď Silver Star. Když její námořníci vstoupili na palubu Ourang Medan, čekal je děsivý pohled. Všichni členové posádky leželi mrtví, někteří na svých stanovištích. Neměli viditelná zranění, ale jejich obličeje prý byly zkřivené do děsivých výrazů a oči široce otevřené. Dokonce i lodní pes údajně zahynul.
Záchranáři se na palubě dlouho nezdrželi. Krátce po jejich příchodu zde vypukl požár, následoval výbuch a loď zmizela pod hladinou. S ní údajně zmizely také všechny důkazy o tom, co se stalo.
Příběh, který se postupně měnil
Na první pohled jde o dokonale záhadnou námořní katastrofu. Při pátrání po jejích stopách se ale objevuje zásadní problém. Neexistuje spolehlivý doklad, že by loď Ourang Medan vůbec někdy existovala.
Výzkumníci nenašli její záznam v lodních registrech a údaje chybí také o majiteli, posádce i přístavu, odkud měla vyplout. Nepodařilo se doložit ani záchrannou akci, kterou měla provést Silver Star.
Podezřelá je také historie samotného příběhu. Jeho nejstarší známá tištěná verze se objevila už v říjnu 1940 v italském deníku Il Piccolo v Terstu. Tehdy se ovšem událost údajně odehrála v roce 1939 a v jiné části Tichého oceánu.
V listopadu 1940 se o ní psalo také v britských novinách. Známější verze s datem 1947 se objevila až později. V roce 1948 publikoval indonésko-nizozemský list De Locomotief další pokračování, které přidalo například příběh údajného přeživšího námořníka.
Teorie bez důkazů
Postupem času vzniklo několik teorií, které se snažily vysvětlit údajnou smrt celé posádky. Nejčastěji se mluvilo o úniku jedovatých chemikálií z nákladu. Mezi podezřelými látkami se objevoval kyanid draselný, nitroglycerin nebo dokonce nervově paralytické látky.
Podle jedné verze mohla do podpalubí proniknout mořská voda a reagovat s nebezpečným nákladem. Vzniklé toxické výpary by mohly posádku otrávit a následný požár by vysvětloval výbuch lodi.
Problém je, že jde pouze o hypotézy. Nikdo nemá k dispozici vzorky nákladu, lékařské zprávy ani těla obětí, na kterých by bylo možné příčinu smrti ověřit. Především však není jisté, zda se samotná katastrofa vůbec odehrála.
Záhada možná vznikla v novinách
Příběh Ourang Medan se dostal až do publikace americké pobřežní stráže z roku 1952. To mu později dodalo zdání oficiálního potvrzení. Nešlo však o vyšetřovací zprávu ani o důkaz, že se katastrofa skutečně stala. Publikace pouze převzala již existující vyprávění.
Dnes proto řada badatelů považuje Ourang Medan za smyšlený příběh, který se postupným přepisováním a doplňováním detailů proměnil v jednu z nejslavnějších legend o lodích duchů. Její největší záhadou přitom možná není to, co zabilo námořníky, ale jak se příběhu bez ověřitelných důkazů podařilo přežít tolik desetiletí.
Zdroje článku: yacht.de, explorersweb.com, medium.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý