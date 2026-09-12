Otočte hrnec po babičce dnem vzhůru. Tahle 1 značka znamená, že máte v kredenci poklad

Vypadá to jako obyčejný kus starého plechu, co po babičce léta překáží v kredenci. Takové hrnce dnes většinou putují do kontejneru na kov, protože o ně nikdo nestojí. Mezi nimi se ale občas najde jeden druh, za který dají nadšenci i několik tisíc korun. Jestli je to i váš případ, prozradí spodní strana.
Celé tajemství leží na dně hrnce
Rozhoduje otisk výrobce. Někdy bývá vylisovaný přímo do plechu, jindy schovaný jako potisk pod horní vrstvou smaltu, takže si ho na první pohled ani nevšimnete. Cenu zvedne i nápis Made in Czechoslovakia nebo označení ČSSR, které potvrzuje, že kus pochází ještě z dob federace. Když spodek žádnou takovou stopu nenese, hodnota rychle klesá a kupce pro něj sháníte marně.
Značka Sfinx dělá z obyčejného hrnce žádané zboží
Nejvíc nadšence potěší logo jihočeské značky Sfinx. Za tímhle jménem stojí národní podnik z Českých Budějovic, který v roce 1953 sloučil tři místní smaltovny s kořeny na sklonku 19. století. V sedmdesátých letech zaměstnával kolem 2 700 lidí a jeho hrnce putovaly do desítek zemí. O dekádu později se s roční kapacitou kolem osmi tisíc tun nádobí řadil ke špičce oboru v celé Evropě. Poslední kusy s tímhle razítkem sjely z linky v roce 2005, a právě proto má dnes každý pravý hrnec punc historie.
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Ještě víc než na značku slyší kupci na zachovalost. Základ hodnoty drží nepoškozená vrstva smaltu po celém povrchu. Stačí drobné odštípnutí u okraje, k obnaženému plechu se dostane vlhkost a kov začne rezavět, čímž cena z několika tisíc spadne na pár set korun. Kvůli tomu se u starého nádobí vyhýbejte drátěnce i agresivním čisticím přípravkům. Bohatě mu prospěje opláchnutí ve vlažné vodě a jemné osušení.
Sběratelé jdou nejvíc po puntících a Prodané nevěstě
Největší poptávka panuje po drobném bílém hrnku s výrazným puntíkovaným vzorem, nejčastěji v červené či modré. Kdysi šlo o naprosto všední kousek z každé druhé domácnosti, dnes je ale pěkně dochovaný originál k nesehnání. Vlastní sběratelskou třídu tvoří nádobí zdobené ručně malovanými výjevy z opery Prodaná nevěsta. Kdo takový hrnec objeví, drží v ruce Mařenku, Jeníka i prohnaného dohazovače Kecala. Nejvíc přitom láká vzácnější motiv, který žene cenu prudce nahoru. Ceněné jsou i kompletní soupravy v jednotném dekoru.
Puntíkované smaltované kousky patří u sběratelů mezi nejžádanější zboží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik za poklad z kredence reálně dostanete
Přehnaná očekávání ale rychle zkrotí realita. Za obyčejný okoukaný hrnec dostanete v bazaru od sta do několika set korun a zájemců o něj chodí málo. Úplně jinak se cení kousky se zřetelným logem a polevou bez úhony, ty se v aukcích běžně prodají za dva až pět tisíc korun. U naprosto bezvadného exempláře nabídka přeskočí i šest tisíc. Nejvýše míří kompletní zachované soupravy, hlavně když k nim patří původní víko nebo dobová krabice. Taková sada v jednotném vzoru vyjde výjimečně i na patnáct tisíc korun.
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Ceny podle typu a stavu kusu přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ a stav kusu Za kolik se prodává běžný okoukaný hrnec sto až několik set korun kus se zřetelným logem a polevou bez úhony dva až pět tisíc korun naprosto bezvadný exemplář přes šest tisíc korun kompletní sada s víkem nebo dobovou krabicí výjimečně až patnáct tisíc korun Zájem roste, ale pozor na novodobé kopie
Smaltované nádobí zažívá návrat do módy a poptávka po něm už několik let roste. Lidi na něm láká retro vzhled i to, že vydrží dlouhá léta a je šetrné ke zdraví. „Je to stoprocentně zdravotně nezávadné nádobí […] s dlouhou životností,” uvedl pro server Drbna ředitel českobudějovické společnosti BELIS Petr Gabriel. Právě BELIS dnes jako jediný tuzemský výrobce navazuje na odkaz Sfinxu a nabízí i moderní puntíkované řady v červené a modré. Buďte proto při koupi i prodeji ostražití, ať si čerstvě vyrobený hrnec nespletete se starožitností. Skutečnou hodnotu drží originál z časů Sfinxu, který má čitelnou značku a nedotčenou sklovinu.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/smaltovane-hrnce-moda-2026/, https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/30245-ceskobudejovicka-spolecnost-belis-as-o-nase-smaltovane-nadobi-je-zajem-lide-se-radi-vraci-ke-klasice.html, https://www.stara-reklama.cz/cs/ceskobudejovicke-smaltovane-nadobi, https://www.tiscali.cz/stalo-to-v-kazde-druhe-kuchyni-na-lince-za-tuhle-sadu-smaltovanych-hrncu-dnes-sberatele-nabizeji-az-15-000-kc-725885, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-ve-sklepe-tenhle-stary-smaltovany-hrnec-z-cssr-sedi-na-pokladu-sberatele-za-nej-daji-i-6-000-kc-692485