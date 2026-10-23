Otočte hned teď staré talíře ze sklepa vzhůru nohama. Jestli na nich najdete 1 symbol, mají hodnotu i 100 000 Kč

Krabice s nádobím po prarodičích obvykle skončí v bazaru nebo rovnou v kontejneru. Než ji odnesete, vezměte do ruky každý talíř a podívejte se mu na dno. Jedna drobná modrá značka totiž umí z obyčejného kusu nádobí udělat věc, o kterou se přetahují sběratelé po celé Evropě.
Dva zkřížené meče prozradí slavnou porcelánku
Symbol, který stojí za to hledat, tvoří dva zkřížené meče, obvykle namalované modrou barvou pod glazurou. Je to ochranná známka manufaktury v saské Míšni, kterou svět zná pod jménem Meissen. Porcelán se tam vyrábí od roku 1710 a šlo o vůbec první porcelánku v Evropě.
Meče se na výrobcích objevují už od dvacátých let 18. století a od roku 1731 slouží jako oficiální značka podniku. Za tři sta let svou podobu několikrát změnily. Podle tvaru mečů a drobných čísel či znamének okolo nich proto znalci dokážou kus docela přesně zařadit do období, ze kterého pochází.
Přečtěte si také: Sbohem rohovým sedačkám: Chytrá alternativa, díky které obývák vypadá větší Talíř z 18. století vynesl přes 100 000 Kč
Jak vysoko může cena vystoupat, ukázala dražba ve vídeňském Dorotheu v roce 2014. Míšeňský talíř o průměru 22 centimetrů, vyrobený kolem roku 1740 a zdobený ručně malovanými výjevy s jezdci a kupci, měl odhad 1 000 až 1 200 eur. Prodal se nakonec za 4 500 eur včetně poplatku kupujícího, což při současném kurzu ČNB odpovídá zhruba 109 000 korun.
Stáří a pravá značka ale samy o sobě vysokou cenu nezaručí. Na téže dražbě se prodával podobný míšeňský talíř z doby kolem roku 1740, rovněž ručně malovaný, tentokrát s výjevy přístavů. Při odhadu 1 200 až 1 400 eur skončil na 875 eurech, tedy zhruba na 21 000 korunách. Kusy z pozdější produkce, které mají lidé doma častěji, se obvykle prodávají za ještě menší částky.
Výsledky obou talířů ze stejné aukce vedle sebe:
Talíř (Míšeň, kolem roku 1740) Odhad aukční síně Dosažená cena s jezdci a kupci, průměr 22 cm 1 000 až 1 200 eur 4 500 eur, zhruba 109 000 Kč s výjevy přístavů, průměr 24 cm 1 200 až 1 400 eur 875 eur, zhruba 21 000 Kč Ryska u značky cenu sníží Přečtěte si také: Nalijte do pračky přesně 4 lžíce a spusťte praní bílého prádla. Odstraní nejhorší zápach potu i žluté skvrny
Než začnete počítat peníze, prohlédněte si meče pozorněji. Porcelánka totiž kusy s vadou krásy označovala vybroušenou ryskou:
bez rysky jde o zboží první jakosti, jedna ryska u značky znamená druhou jakost, více rysek označuje vadné nebo poškozené kusy.
Vedle rysek rozhoduje i celkový stav. Nejvíc dávají sběratelé za kus, na kterém není poškozená malba, glazura ani okraj, kdežto každá prasklina nebo pozdější oprava cenu znatelně sníží.
Přečtěte si také: Pračka spotřebuje o 30 % víc elektřiny, když děláte tyto 3 chyby. Většina lidí je dělá Modrobílý cibulák ještě neznamená Míšeň
V mnoha českých kredencích stojí modrobílé nádobí s takzvaným cibulovým vzorem. V Dubí u Teplic se cibulák maluje od roku 1885, samotný dekor ale pochází z Míšně, kde vznikl v roce 1739. Do výroby si ho od té doby vzalo přes 60 dalších porcelánek, české nevyjímaje.
Cibulový vzor tedy o původu talíře nic neprozradí. Míšeňský originál poznáte až podle modrých mečů na dně, ostatní výrobci používali vlastní značky.
Pravost raději svěřte odborníkům
Vysoké ceny míšeňského zboží odjakživa přitahovaly napodobitele. Expert aukční síně Dorotheum Miroslav Zíka pro Deník upozornil, že kvalitní falzum dokáže zmást i zkušené oko. Zíka proto doporučoval ukázat porcelán odborníkům Uměleckoprůmyslového muzea v Praze či Brně, případně ho nechat posoudit u několika starožitníků a jejich verdikty porovnat. K prodeji radil aukční síně s vlastními specialisty.
Přečtěte si také: Postříkejte si klíče octem: Proč to tolik lidí doporučuje a k čemu to je Pravost míšeňského porcelánu je lepší ověřit u muzejních odborníků nebo u několika starožitníků. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Hrubou představu o ceně si můžete udělat sami v online archivech aukčních domů, kde u starších dražeb zůstávají i skutečně dosažené částky. Vyplatí se dívat právě na ně, protože odhad se od výsledku umí výrazně odchýlit oběma směry, jak ukázaly oba talíře z Dorothea.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Míšeňský_porcelán, https://www.meissen.com/en/meissen-originals, https://dorotheum.com/en/l/3736043, https://www.denik.cz/bydleni/posedlost-jmenem-porcelan/, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem, https://energozrouti.cz/clanek/starozitne-nadobi-porcelan-aukce, https://www.dorotheum.com/cz/l/3736034/