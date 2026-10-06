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Otlaky od ponožek mohou být varovným signálem. Zaměřte se i na sílu gumičky

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Málokoho napadne považovat tak obvyklou věc, jako jsou viditelné stopy na pokožce od lemu ponožek, za něco, čemu by měl věnovat zvýšenou pozornost. Jenže právě zjevné otlaky mohou souviset s vážnými zdravotními problémy.
Silné otlaky od ponožek společně s dalšími problémy mohou patřit mezi projevy zdravotních problémů.

Silné otlaky od ponožek společně s dalšími problémy mohou patřit mezi projevy zdravotních problémů.

Zdroj: Magnific.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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