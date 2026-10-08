Otevřete dnes troubu a podívejte se na sklo dvířek. Pokud na něm uvidíte 1 věc, pečete dráž, než musíte

Spousta lidí pečlivě leští troubu zvenku, ale dovnitř se skoro nedívá. Přitom jedna přehlédnutá věc na skle dvířek vám umí potichu zvedat účet za elektřinu pokaždé, když něco strčíte do trouby. Nejde o poruchu ani o to, že by byl spotřebič starý. Stačí dnes otevřít dvířka a nejspíš ji tam najdete taky.
Mastný povlak, přes který není vidět dovnitř
Tou jednou věcí je zažraný mastný povlak. Hned po koupi je sklo dvířek průhledné. Po pár desítkách pečení ale ztratí průhlednost a pokryje se zatvrdlým tukem a spálenými zbytky jídla. Největší problém dělají mléčně zakalené skvrny, na které běžné přetření hadrem nestačí.
Výsledek je prostý. Přes dvířka pořádně nevidíte, jak pečení postupuje. A protože to vidět chcete, otevřete troubu a podíváte se dovnitř. Většinou ne jednou.
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Každé otevření dvířek něco stojí. Při jednom otevření unikne z rozpálené trouby přibližně 20 procent tepla. Trouba pak musí teplotu znovu dohnat a právě na to spotřebuje proud navíc. Čím častěji kontrolujete pokrm okem zblízka, tím dráž pečete.
U některých pokrmů je otevírání dvojnásob nešťastné. Nejcitlivější jsou nadýchané buchty, piškoty a sladké moučníky. Ty drží objem jen díky nakynutému nebo vyšlehanému těstu, a když teplota uvnitř spadne, těsto klesne a zpátky už nenaběhne. Čisté sklo tenhle problém řeší samo. Když vidíte dovnitř, nemáte důvod dvířka otevírat.
Špína nezůstává jen na skle
Mastnota se neusazuje jen na průzoru. Stejný povlak pokrývá i stěny trouby a topná tělesa, a tam škodí ještě víc. Hřejí pak nestejně. Jeden konec plechu je hotový, druhý ještě syrový, a než trouba dožene i tu pomalejší část, protopí víc proudu. Část tepla k tomu spolkne sama vrstva špíny, místo aby šla do jídla.
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Zapomínat se nesmí ani na gumové těsnění po obvodu dvířek. Zanese-li se zbytky jídla, dvířka přestanou dosedat a troubě uniká teplo i zavřená. Čistý spotřebič se zahřeje rychleji a teplotu udrží líp než zanedbaný.
Jak sklo vyčistit, aby bylo zase vidět
Dobrá zpráva je, že na mastné sklo nepotřebujete drahou chemii. Postupujte takto:
Na zažraný mastný film na skle trouby stačí ocet s vodou nebo pasta z jedlé sody, drahá chemie není potřeba. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Počkejte, až trouba úplně vychladne, a vytáhněte ji ze zásuvky. Na zem pod dvířka dejte starý hadr, aby posbíral vodu stékající při čištění. Na běžný mastný film zabere obyčejný ocet smíchaný s vodou napůl. Potřete jím sklo, dejte mu pár minut a pak ho přejeďte měkkou houbičkou. U zatvrdlých skvrn si namíchejte kašovitou pastu z jedlé sody a vody, rozetřete ji po skle a nechte zhruba deset minut odpočívat, než ji setřete. Drátěnka ani tvrdá abrazivní houba na sklo nepatří, snadno ho poškrábou.
Když sklo vypadá zašle i po důkladném umytí, usadily se nečistoty nejspíš mezi jeho tabulemi. U některých trub jde vnitřní tabuli vysunout, jinde drží jinak, takže napřed mrkněte do návodu k vaší troubě.
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Jakmile je sklo čisté, vraťte se k jednoduchému návyku. Průběh pečení sledujte zvenku přes průzor a rozsviťte si k tomu světlo v troubě. Dvířka otevřete jen tehdy, když to opravdu potřebujete.
Pár minut, které věnujete otření skla po každém vychladnutí, se vám bohatě vrátí. Vidíte dovnitř, nepouštíte teplo ven a pečení vám vyjde líp. A navíc troubu udržíte v kondici dřív, než se povlak zažere tak, že půjde dolů jen s pořádnou dřinou.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-cistit-sklo-trouby/, https://www.spotrebice-kuchyne.cz/blog/detail/45/jak-mohu-snizit-vydaje-pri-uzivani-trouby-nebo-sporaku, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/27993-jak-usetrit-pri-pouzivani-trouby, https://www.mora.cz/tiskova-zprava/nepodcenujte-pravidelne-cisteni-trouby-i-to-ovlivni-spotrebu/, https://www.mora.cz/rada/ctyri-jednoduche-tipy-jak-usetrit-pri-peceni/, https://energozrouti.cz/clanek/trouba-vykon-teplota-mastnota