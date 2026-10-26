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Otevřete dnes spíž a zkontrolujte rýži. Pokud v sáčku uvidíte 1 věc, nevařte ji, i když má před datem spotřeby

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Sáček rýže dokáže v kuchyňské skříňce přečkat celé měsíce a datum vytištěné na obalu působí uklidňujícím dojmem. Než ale zrnka nasypete do hrnce, vyplatí se na chvíli zpomalit a podívat...
Otevřete dnes spíž a zkontrolujte rýži. Pokud v sáčku uvidíte 1 věc, nevařte ji, i když má před datem spotřeby

Otevřete dnes spíž a zkontrolujte rýži. Pokud v sáčku uvidíte 1 věc, nevařte ji, i když má před datem spotřeby

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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