Otevřete dnes spíž a podívejte se na mouku. Pokud na sáčku uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když má před datem spotřeby

Sáček hladké mouky leží ve spíži pár týdnů, je pečlivě přehnutý a datum na obalu je ještě daleko. Na první pohled s ním nemůže být nic v nepořádku. Stačí se ale podívat pozorněji a jablečný koláč na víkend možná počká až na další nákup.
Kontrola zabere minutu a nepotřebujete k ní nic kromě dobrého světla. Hledáte drobnost, kterou spousta lidí přehlédne nebo považuje za obyčejný moučný prach.
Prohlédněte rohy a přehyby sáčku
Vezměte balení do ruky a podívejte se na místa, kde se papír láme nebo kde je slepený. Pak sáček otevřete a prohlédněte jeho vnitřní stěny i horní vrstvu mouky. Varovným signálem jsou jemná bělavá vlákna, která připomínají pavučinku a na nichž se drží zrnka mouky.
Přečtěte si také: Toaletní papír odchází, koupelny po celém světě dobývá nový japonský vynález
Pavučinky často doprovázejí hrudky, které se mezi prsty hůř rozpadají, protože je drží pohromadě tatáž vlákna. Jakmile vlákna v sáčku najdete, mouka do kuchyně už nepatří.
Za vlákny stojí larvy
Pavučinky jsou dílem housenek drobných motýlů, kterým se souhrnně říká potravinoví moli. V mouce se nejčastěji usadí zavíječ moučný. Dospělý šedavý motýlek, který se za soumraku třepotá po kuchyni, se už nekrmí a do zásob jen klade vajíčka. Vylíhlé larvy pak mouku ujídají a zanechávají v ní trus i spletence vláken. Mladé housenky si kolem sebe spřádají jemnou síťku a zůstávají v ní schované, proto se vlákna nejčastěji drží v záhybech obalu.
Zavřený papírový sáček je nezastaví. Larvy si dokážou prokousat cestu papírem i tenkou fólií, a proto se objeví i v balení, které jste ještě vůbec neotevřeli. Po jejich cestě pak v obalu zůstávají drobné dírky.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a zkontrolujte máslo. Pokud uvidíte 1 věc na obalu, nejezte ho, i když je v záruce Datum na obalu tady nerozhoduje
Na mouce bývá vytištěné datum minimální trvanlivosti. Dostávají ho potraviny, které vydrží dlouho, a mouka mezi ně patří. „To datum říká, do kdy si potravina udržuje svoji nejlepší kvalitu,“ uvedla v roce 2024 pro CzechCrunch Jitka Götzová, tehdejší ředitelka odboru bezpečnosti potravin na ministerstvu zemědělství.
O napadení hmyzem ale datum nevypovídá vůbec. Nakladená vajíčka se do mouky mohou dostat třeba už v mlýně nebo ve velkoskladu, tedy dlouho předtím, než ji koupíte, a domů pak přijedou v nákupní tašce. Podle Götzové hmyz v mouce prozrazuje, že ji někdo po cestě do kuchyně špatně skladoval.
Proč nestačí mouku prosít
Napadenou mouku je lákavé prosít a zbytek použít. Vajíčka zavíječe jsou ale tak drobná, že je v mouce nerozeznáte, a jistotu, že v prosáté mouce žádná nezůstala, nemáte nikdy. Do popelnice proto patří celé balení.
Přečtěte si také: Ani cibule, ani kmín. Bramboračka bude hustá a voňavá díky 1 surovině, kterou do ní dávaly hospodyňky v ČSSR
Rozumné je jít ještě dál:
Do odpadu dejte také rozbalené kroupy, pohanku nebo polentu, které stály ve stejné skříňce. Vajíčka v nich mohou být, přestože potraviny na první pohled vypadají v pořádku. Zavřená balení z téže police pečlivě prohlédněte. Odpad pevně zavažte a ještě ten den ho odneste do popelnice venku, aby se larvy nemohly vrátit do kuchyně. Ze skříňky pak vystěhujte úplně všechno, police projeďte vysavačem i v nejužších škvírách a nakonec je otřete hadrem navlhčeným v octové vodě nebo ve vodě se saponátem. Jak mouku uchránit příště
Pozor si dejte hned při nákupu. Natržené nebo jinak poškozené balení raději vraťte do regálu a vezměte si jiný kus.
Doma je mouku nejlepší držet v dóze s těsnicím víkem, skleněné nebo z pevného plastu. Přesypte ji tam hned po nákupu a přitom ji rovnou zkontrolujte. Kdyby v ní byla vajíčka už z obchodu, škůdci by se z uzavřené dózy nedostali a zbytek spíže by zůstal v bezpečí.
Přečtěte si také: Pekař varuje před 1 chybou při skladování chleba. Dělá ji většina Čechů a chleba plesniví za 3 dny Mouka přesypaná do dózy s těsnicím víkem nepustí případné škůdce do zbytku spíže. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Při každém větším úklidu stojí za to nahlédnout do všech dóz a vymýt je. Pomáhá i menší balení, protože z malého sáčku se mouka spotřebuje rychleji a případní škůdci mají méně času se rozmnožit. Čím dřív si pavučinek všimnete, tím méně potravin budete muset vyhodit.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/ceske-domacnosti-zaplavuje-skudce-dokaze-znicit-zasoby-jidla-behem-par-dnu-pomuze-jednoduche-opatreni, https://www.denik.cz/dum-a-byt/potravinovy-mol-bobkovy-list.html, https://cc.cz/cervici-v-mouce-nejsou-znamkou-biokvality-odbornice-radi-jak-zachazet-bezpecne-s-potravinami/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/v-zivote-zavijecu-je-urcujici-teplota-boj-s-nimi-ale-snadny-neni-33990.html, https://admin.publichealth.lacounty.gov/eh/docs/safety/controlling-stored-product-pests.pdf, https://www.nehnutelnosti.sk/magazin-o-byvani/84827-bojujete-s-molami-v-potravinach-tieto-tri-kroky-ich-z-vasej-spajze-vyzenu-navzdy, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/567258/vyzente-pred-zimou-moly-ze-spize-poradime-jak-se-jich-snadno-zbavite.html