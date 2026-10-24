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Otevřete dnes spíž a podívejte se na mouku. Pokud na sáčku uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když má před datem spotřeby

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Sáček hladké mouky leží ve spíži pár týdnů, je pečlivě přehnutý a datum na obalu je ještě daleko. Na první pohled s ním nemůže být nic v nepořádku. Stačí se...
Otevřete dnes spíž a podívejte se na mouku. Pokud na sáčku uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když má před datem spotřeby

Otevřete dnes spíž a podívejte se na mouku. Pokud na sáčku uvidíte 1 věc, vyhoďte ji, i když má před datem spotřeby

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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